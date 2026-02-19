Manger sain et durable avec la règle des 4V

Manger moins de produits ultratransformés et moins de viandes, mais aussi plus varié et des produits issus d’une agriculture regénérant le vivant est à la fois bon pour notre santé et pour l’environnement. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Manger végétal, vrai et varié et consommer plus de produits issus d'une agriculture régénérant le vivant. Ces quatre objectifs permettent de concilier une alimentation bénéfique pour notre santé comme pour celle des écosystèmes.

Faire ses courses ressemble souvent à un casse-tête. On souhaiterait trouver des produits bon pour la santé, si possible ne venant pas du bout du monde, pas ultratransformés ni cultivés avec force pesticides et engrais chimiques, tout en étant à un prix abordable.

Mais ces enjeux peuvent parfois entrer en contradiction: des produits considérés comme sains ne sont pas toujours issus d'une agriculture de qualité, et inversement. En outre, de bons produits pour la santé et l'environnement ne permettent pas nécessairement d'avoir un régime alimentaire équilibré.

Alors comment sortir de ces dilemmes et aiguiller le consommateur?

Nous proposons la règle simple des 4V, qui tient compte des modes de production agricoles et de la composition de l'assiette en invitant à une alimentation Vraie, Végétale, Variée et régénérant le Vivant.

La règle des 4V

Manger vrai permet de fait de réduire le risque de nombreuses maladies chroniques (obésité, cancers, diabète de type 2, dépression, maladies cardiovasculaires…). Par précaution, cela consiste à limiter les aliments ultratransformés à 10-15% des apports caloriques quotidiens, au lieu de 34% actuellement en moyenne; soit déjà les diviser par deux au minimum.

Manger plus végétal est également meilleur pour la santé. Cela permet aussi une réduction importante de plusieurs impacts environnementaux: réduction de l'empreinte carbone de notre alimentation, car moins d'émissions de gaz à effet de serre (GES) en agriculture; moindre consommation de ressources (terres, énergie, eau).

Réduire la production et la consommation de produits animaux permet aussi d'abaisser les émissions d'azote réactif qui polluent l'air, les sols et les nappes phréatiques et produisent du protoxyde d'azote (N₂O), un puissant gaz à effet de serre. Ce deuxième V permet ainsi de diviser par deux les émissions de GES et d'azote dans l'environnement.

Outre la réduction de notre consommation de protéines qui excède en moyenne de 40% les recommandations, il est proposé de ramener la part des protéines animales à moins de 50% de l'apport protéique, au lieu de 65% actuellement. Au final, cela revient à diviser par deux la consommation de viande et un peu celle des produits laitiers, notamment le fromage. L'augmentation de la consommation de protéines végétales provient alors surtout des légumineuses. La végétalisation de l'assiette passe aussi par une consommation accrue de fruits et de légumes peu transformés, de céréales complètes et de fruits à coque.

Manger varié est un atout pour la santé, notamment pour l'équilibre nutritionnel afin d'éviter les déficiences. Cela suppose de diversifier fruits, légumes, céréales complètes, légumineuses et fruits à coque qui sont une source importante de fibres, minéraux, vitamines, oligo-éléments, anti-oxydants et autres phytonutriments bioactifs protecteurs.

Pour cela, il faudrait idéalement consommer de tous les groupes d'aliments tout en variant dans chaque groupe: par exemple, blé, maïs et riz complets pour les céréales. Manger les différents morceaux de viande, en particulier des bovins (par exemple des entrecôtes et pas seulement du steak haché), est aussi important pour ne pas déstabiliser les filières.

Manger des produits issus d'une agriculture régénérant le vivant permet d'améliorer la densité nutritionnelle des aliments, de réduire l'empreinte environnementale de l'assiette, notamment pour les émissions de GES et d'azote, et aussi d'augmenter les services fournis à la société (séquestration de carbone, épuration de l'eau…).

La regénération du vivant désigne l'ensemble des actions visant à restaurer ou renouveler la fertilité des sols, les cycles de l'eau et de l'azote, la diversité des espèces et la résilience face aux changements climatiques, tout en consommant avec parcimonie les ressources non renouvelables (le gaz qui sert à fabriquer les engrais, le phosphore…). Ainsi, au-delà de la production de nourriture, l'agriculture régénératrice vise à fournir des services à la société, tels que la séquestration du carbone dans les sols, l'augmentation de la densité nutritionnelle des produits.

Manger des produits issus d'une agriculture régénérant le vivant consisterait par exemple à choisir 50% de produits ayant un bon score environnemental alors que les modes de production contribuant à la régénération du vivant ne dépassent pas 25% de l'offre.

Types d'agriculture contribuant à la régénération du vivant

L'agriculture conventionnelle, qui vise l'intensification durable en utilisant les technologies pour réduire ses impacts, ne peut cependant pas régénérer le vivant, car elle porte toujours sur des systèmes simplifiés avec un nombre limité de cultures, des sols souvent pauvres en matières organiques, peu d'infrastructures écologiques et de très grandes parcelles.

Cependant, caractériser les modes de culture et d'élevage pour leurs impacts négatifs, mais aussi pour les services qu'ils rendent (séquestration du carbone, densité nutritionnelle des produits) permet d'aller au-delà de la dichotomie usuelle bio/conventionnel.

Les pratiques associées à la régénération du vivant reposent sur la diversification des cultures et des modes d'alimentation des animaux. Elles permettraient de réduire les émissions de GES de 15% environ, et aussi de séquestrer entre 15 et 20% des émissions de GES de l'agriculture. Elles permettraient aussi de réduire de moitié insecticides et fongicides. En revanche, une réduction forte de l'utilisation des herbicides est plus difficile et nécessite de combiner plusieurs mesures sans forcément exclure un travail du sol occasionnel.

L'élevage est critiqué, car il introduit une compétition entre feed (nourrir les animaux) et food (nourrir les humains). Cette compétition est bien plus faible pour les vaches, qui mangent de l'herbe, que pour les porcs et les volailles, qui sont nourris avec des graines. Elle est aussi d'autant plus faible que les élevages sont autonomes pour l'énergie et les protéines. Des exemples d'élevage contribuant à la régénération du vivant sont les élevages herbagers et biologiques, dont l'alimentation provient surtout des prairies, ainsi que les élevages Bleu Blanc Cœur pour lesquels l'ajout de lin, graine riche en oméga-3, dans la ration des animaux, a des effets positifs sur leur santé, la nôtre et la planète puisqu'il y a une réduction des émissions de GES en comparaison à des élevages courants.

Il s'agit d'agricultures agroécologiques, telles que l'agriculture biologique, l'agriculture de conservation des sols, s'il y a une réduction effective des pesticides, voire l'agroforesterie.

Des initiatives sont en cours pour évaluer l'impact environnemental des produits agricoles et alimentaires. Elles permettent de qualifier les modes de culture et d'élevage en termes d'impacts sur le climat, la biodiversité, en mobilisant la base de données Agribalyse. Elles tiennent compte aussi des services fournis comme la séquestration du carbone, la contribution à la pollinisation des cultures, comme le montre la recherche scientifique.

À ce jour, deux initiatives diffèrent par la manière de prendre en compte les services et de quantifier les impacts. La méthode à retenir dépendra de leur validation scientifique et opérationnelle.

Des bienfaits conjugués

Suivre ces 4V permet de pallier les failles de notre système alimentaire tant pour la santé que pour l'environnement. L'alimentation de type occidental est de fait un facteur de risque important pour le développement de la plupart des maladies chroniques non transmissibles. Les facteurs qui en sont à l'origine sont nombreux : excès de consommation d'aliments ultratransformés, de viandes transformées, de gras/sel/sucres ajoutés, de glucides rapides, manque de fibres, d'oméga-3, d'anti-oxydants, et une exposition trop importante aux résidus de pesticides. Ces maladies sont en augmentation dans de nombreux pays, y compris en France.

Par ailleurs, les modes de production en agriculture sont très dépendants des intrants de synthèse (énergie, engrais, pesticides) dont les excès dégradent la qualité des sols, de l'eau, de l'air, la biodiversité ainsi que la densité nutritionnelle en certains micronutriments.

Nous sommes parvenus à un point où nos modes d'alimentation ainsi que les modes de production agricole qui leur sont associés génèrent des coûts cachés estimés à 170 milliards d'euros pour la France. La nécessité de refonder notre système alimentaire est maintenant reconnue par les politiques publiques.

Un cercle vertueux bon pour la santé et l'environnement

Manger varié encourage la diversification des cultures et le soutien aux filières correspondantes. Il en est de même pour manger vrai, car les industriels qui fabriquent des aliments ultratransformés n'ont pas besoin d'une diversité de cultures dans un territoire. Dit autrement, moins on mange vrai, moins on stimule l'agriculture contribuant à régénérer le vivant. Manger varié est également meilleur pour la santé mais aussi pour le vivant.

Par ailleurs, les pratiques agricoles régénératives permettent généralement d'avoir des produits de plus grande densité nutritionnelle. Même si le mode de production de l'agriculture biologique émet souvent plus de GES par kilo de produit que le mode conventionnel, il suffit de consommer un peu moins de viande pour compenser cet effet.

La règle des 4V permet donc d'embarquer tous les acteurs du système alimentaire, du champ à l'assiette, ainsi que les acteurs de la santé. Ainsi, adhérer simultanément à vrai, végétal, varié a récemment été associé à une réduction de 27% du risque de cancer colorectal.

Quant au concept de régénération du vivant, il demeure parlant pour tous les maillons de la chaîne. Vivant, varié et végétal s'adressent aux agriculteurs; vrai concerne les transformateurs et, in fine, le distributeur qui peut offrir ou non du 4V aux consommateurs. Cette règle des 4V permet ainsi de sensibiliser les acteurs du système alimentaire et les consommateurs aux facteurs à l'origine des coûts cachés de l'alimentation, tant pour la santé que l'environnement.

Enfin, un tel indicateur qualitatif et holistique est facile d'appropriation par le plus grand nombre, notamment les consommateurs, tout en constituant un outil d'éducation et de sensibilisation au concept «Une seule santé» pour l'alimentation, comblant le fossé entre sachants et non-sachants.

Par Anthony Fardet (Chargé de recherches HC, UMR 1019, Unité de Nutrition humaine, Université Clermont Auvergne, Inrae) et Michel Duru (Directeur de recherche honoraire, UMR AGIR, Agroécologie, innovations et territoires, Inrae)

A lire aussi:

Le succès des applis de scans alimentaires comme Yuka à l'ère de la défiance

Le manioc: de la plante potentiellement toxique d'Amazonie à l'aliment hautement nutritif mondialisé

Au-delà des calories, comment le «vrai» régime paléo révèle l'humain derrière l'animal

Cet article est issu du site The Conversation