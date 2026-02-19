 Aller au contenu principal
Leclerc va proposer du carburant à prix coûtant dans plus de 700 stations pendant deux jours
information fournie par Boursorama avec Newsgene 19/02/2026 à 11:28
Temps de lecture: 1 min

Leclerc propose du carburant à prix coûtant dans plus de 700 stations ces vendredi 20 et samedi 21 février. Illustration. (IADE-Michoko / Pixabay )

À l'approche du week-end de chassé-croisé, le groupe E.Leclerc a annoncé une nouvelle opération de carburant à prix coûtant ces vendredi 20 et samedi 21 février. Plus de 700 stations-service du groupe sont concernées, hors autoroutes. Les automobilistes paieront moins cher l'essence, le diesel et le superéthanol-E85.

Vous avez prévu de partir en vacances ce week-end ? Bonne nouvelle ! Le carburant sera à prix coûtant dans 711 stations du groupe E.Leclerc ces vendredi 20 et samedi 21 février. Comme le rapporte RMC Conso , cette nouvelle opération ne concerne que l'essence, le diesel et le superéthanol-E85. Pas le GPL ni les autres combustibles.

« Cette initiative est un acte de solidarité à l’égard de tous les consommateurs soucieux de leur pouvoir d’achat à l’heure de partir en congés » , a déclaré Michel-Édouard Leclerc, président du comité stratégique des centres E.Leclerc, dans un communiqué. L'an dernier, le groupe avait organisé pas moins de sept opérations similaires, dont une juste avant Noël.

Les autoroutes exclues

Ces vendredi et samedi, Leclerc ne réalisera donc aucune marge commerciale sur le litre de carburant. Les automobilistes qui s'arrêteront pour faire le plein paieront moins cher dans 711 stations-service du groupe, qui en compte plus de 1 100. Attention toutefois : celles qui se trouvent sur les autoroutes sont exclues de l'opération.

À quelles économies faut-il s'attendre ? À titre d'exemple, l'opération à prix coûtant organisée dans les stations E.Leclerc et Intermarché en octobre dernier avait permis de gagner près de dix centimes par litre, selon le site Auto-moto.com . Avant de prendre la route, pensez à comparer les prix à la pompe sur Prix-carburants.gouv.fr . Vous pouvez même étudier les tarifs en fonction de votre itinéraire.

© Boursorama avec Newsgene

