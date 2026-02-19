Millionnaire, Astro, Méga Goal... Quels sont les jeux à gratter les plus rentables ?

Certains jeux à gratter de la Française des Jeux sont plus rentables, tandis que d'autres offrent les meilleures chances de gagner. Illustration. (NG)

Tous les jeux à gratter ne se valent pas. Ils n’affichent pas la même probabilité de gain, ou encore le taux de retour au joueur (TRJ), c’est-à-dire la part moyenne des mises reversée sous forme de gains. Les chiffres officiels de la Française des Jeux, relayés par Le Journal du Geek , permettent d’estimer approximativement ceux qui offrent les meilleures chances de gagner.

Les plus rentables

En réalité, il existe deux classements différents. Le premier se base sur l'indicateur officiel du taux de redistribution aux joueurs (TRJ), qui varie généralement entre 60 et 73 % selon les jeux. Pour faire simple : plus le pourcentage est élevé, plus le jeu est rentable. Et à ce jeu, justement, c'est le Millionnaire qui gagne avec un TRJ de 73,5 %. Pour un ticket acheté 10 euros, 7,35 euros sont en moyenne reversés aux joueurs.

Il est suivi de près par Méga Mots Croisés (10 euros), Méga Goal (10 euros) et X20 (cinq euros), qui ont chacun un TRJ de 72 %. À l’inverse, pour les Astro/Goal (entre deux et trois euros), le TRJ ne se situe qu’aux alentours de 63 %. Selon ce classement, les tickets plus chers offrent souvent un taux de redistribution supérieur.

Les meilleures chances de gagner

Le second classement relayé par nos confrères se base quant à lui sur la probabilité de gain, qui mesure la fréquence à laquelle un ticket rapporte une somme (même minime) à un joueur. Tout en haut, on retrouve À prendre ou à laisser (5 euros le ticket), avec 1 chance de gagner sur 2,79. Suivent ensuite As de cœur (1 chance sur 2,92), Méga Mots Croisés (1 chance sur 2,93) et Menez l’enquête (1 chance sur 2,98) et Astro (1 chance sur 3,14).

Statistiquement, ces cinq jeux à gratter offrent ainsi les meilleures chances de gagner. Attention toutefois, ces chiffres se basent sur des moyennes issues de millions de tickets sur le long terme. Ils ne reflètent aucunement la rentabilité individuelle. Ils peuvent par ailleurs évoluer en fonction des séries imprimées. En clair, il faut toujours jouer responsablement et se rappeler que miser davantage ne fait qu’augmenter ses dépenses.