McDonald’s modifie son menu McSmart : voici ce que contient la nouvelle formule

McDonald’s vient d'opérer des modifications d’importance sur son célèbre menu McSmart. De quoi susciter le mécontentement de nombreux clients, rapporte RMC Conso . Ce menu a toujours été plébiscité pour son très bon rapport qualité-prix. Or, les ajustements effectués s’apparentent à une hausse déguisée des tarifs.

6 euros minimum pour la même formule qu'avant

Auparavant, pour 5 euros, le client profitait de deux burgers – à choisir entre cheeseburger, burger au poulet ou au poisson –, une petite frite et une petite boisson. Ces deux derniers éléments demeurent dans la nouvelle formule, mais le deuxième burger est remplacé par un dessert. Vous avez le choix entre un milkshake ou un beignet. Autre changement : le prix. Dans certains restaurants, le menu s’affiche désormais à 6,50 euros, selon nos confrères.

Pour retrouver l’ancienne formule avec les deux burgers, il faut débourser un supplément de 1 à 1,50 euro et renoncer au dessert. Le McSmart historique passe donc à 6 euros minimum. Remplacer un burger par un dessert ? C’est proposer un menu en apparence plus équilibré. Mais ce n’est pas du goût de certains clients. « Pourquoi vous avez détruit le menu le plus rentable de tous les fast-foods ? Même si le dessert est bon, ça ne remplace pas un burger entier » , a par exemple lâché l’influenceur food Keonii sur TikTok.

Un menu peu rentable

Interrogé par RMC Conso , McDonald’s n’a pas commenté ce changement de menu. Mais plusieurs facteurs peuvent expliquer ce choix. Lancé fin 2023 pour contrer l’inflation et attirer les clients, le McSmart générait des marges trop faibles par rapport aux menus classiques comme le Best Of. Selon un spécialiste du secteur de la restauration, une fois les charges payées (salaires, loyers, énergie), il ne restait plus grand-chose aux franchisés. Autre aspect de cette formule économique : le temps de préparation des deux burgers par menu ralentissait le flux en cuisine.

Supprimer totalement ce menu aurait été risqué, car la concurrence résiste. Burger King conserve son menu Bon & pas cher. De plus, les consommateurs s’y sont fortement attachés. Il s’agit donc d’un compromis. L’offre reste à un prix attractif et permet d’améliorer la rentabilité des restaurants et l’organisation du service.