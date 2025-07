Magnum, Nutella, Ben & Jerry’s : les ventes de glaces battent des records en 2025

Les Magnum sont les glaces préférées des Français. (illustration) (Pixabay / Annabel_P)

Les Français fondent pour la glace. Sa consommation a en effet atteint des records ces dernières semaines, selon une étude du cabinet NielsenIQ relayée par Le Figaro . Depuis le début de l’année, 264 millions de glaces ont été vendues (+ 26 % en un an en un an), soit 1,5 million de plus qu’en 2022, et davantage que l'an passé où seulement 209,1 millions d’unités avaient été écoulées.

L’augmentation est intervenue à partir du mois de mai : 46 millions d’unités supplémentaires ont ainsi été vendues sur cette période, générant un chiffre d’affaires de 175 millions d’euros. Les fortes chaleurs expliquent en partie cette envolée de la consommation. Le samedi 21 juin, particulièrement caniculaire, a été le meilleur jour de vente depuis trois ans, avec 19,33 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Les Magnum plébiscités

Parmi les marques les plus vendues, on retrouve les Magnum Amandes, en paquets de 8 puis de 4 bâtonnets. Ils représentent à eux deux 24,8 millions d’euros de chiffre d’affaires depuis le début de l’année. Les Snickers chocolat-caramel complètent le podium.

Les pots de glace Nutella, lancés en 2024, se hissent à la quatrième place. Les Extrême vanille, les Ben & Jerry’s Cookie Dough, les Nuii caramel salé, macadamia ou encore les Mars chocolat-caramel figurent également dans le top 10.