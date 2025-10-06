Louer son téléphone au lieu de l’acheter, est-ce rentable?

La location longue durée se développe comme alternative à l’achat d’un smartphone, mais cela n’est pas toujours rentable. ( crédit photo : Shutterstock )

La location longue durée de smartphones se développe comme alternative à l'achat. Cette option permet de profiter d'un appareil récent pour quelques dizaines d'euros par mois et de pouvoir changer de modèle régulièrement. Est-ce réellement avantageux pour le consommateur? On fait le point.

Comment fonctionne la location de smartphones?

Selon les calculs du cabinet Gfk, le prix d'achat moyen d'un smartphone neuf est passé de 370 euros en 2017 à 487 euros en 2023, soit une augmentation de 31,6% en 6 ans. Compte tenu de la hausse des prix, louer son smartphone au lieu de l'acheter peut apparaître comme une solution intéressante. Le consommateur peut profiter d'un modèle premium sans avoir à débourser une somme significative. Il verse un apport de départ, puis il s'acquitte d'un abonnement mensuel de quelques dizaines d'euros. Le contrat de location comprend généralement une garantie casse et vol. Cela évite d'avoir à souscrire une assurance en parallèle. À la fin de la période d'engagement, il est possible de remplacer le téléphone par un modèle plus récent.

Les plateformes spécialisées dans le marché de la location de mobiles

Next Mobiles propose des téléphones neufs et reconditionnés. Le site privilégie les modèles les plus plébiscités par les clients, Apple et Samsung en tête. La location fonctionne sans engagement ni frais. Le tarif des abonnements est compris entre 19,90 euros et 64,90 euros par mois. Il inclut la garantie, une assurance casse et vol, et des accessoires (coque et écran de protection). Vous pouvez changer de modèle dès 3 mois d'ancienneté, et opter pour le modèle supérieur sans surcoût au bout d'un an.

Mobile Club loue des téléphones reconditionnés à des tarifs attractifs. Les terminaux sont garantis et assurés contre la casse et le vol. Les abonnements débutent à 19,90 euros par mois, pour atteindre 59,90 euros par mois pour un iPhone 15 Pro Max (+ 139 euros d'apport). Au terme d'un engagement de 20 mois, vous pouvez opter pour un modèle plus récent sans avoir à renouveler l'apport.

Louetonmobile dispose de smartphones reconditionnés Apple et Samsung à des tarifs très compétitifs. L'abonnement débute à 5 euros par mois, garantie casse et vol incluse. L'engagement minimal est de 6 mois, mais les prix sont plus attractifs en signant pour 12 ou 24 mois.

Les enseignes de distribution se mettent à la location

Fnac et Darty (partenaires The Corner *) proposent de nombreux appareils à la location. Vous avez le choix entre un engagement de 12 ou 24 mois. Le tarif comprend une garantie panne. L'assurance casse/vol est en option. À la fin de votre contrat, le produit est reconditionné pour être vendu sur Fnac ou Darty Seconde Vie. Ce service est disponible dans une sélection de magasins. De son côté, Boulanger Location propose des appareils neufs ou reconditionnés. La garantie sérénité casse et vol est incluse sans franchise.

Louer son smartphone avec Free

L'opérateur Free commercialise Free Flex, une offre de location de smartphones neufs ou reconditionnés avec un engagement de 24 mois. Près de 50 modèles de téléphones et plus de 100 références sont disponibles. À tout moment, vous avez la possibilité d'acheter le smartphone en réglant les mensualités restantes et l'option d'achat. Le forfait mobile est totalement indépendant de la location du téléphone.

La location d'un smartphone n'est pas toujours avantageuse

La location d'un smartphone offre davantage de flexibilité et permet d'accéder à des modèles premium sans avoir à réaliser un investissement initial élevé. Toutefois, sur la durée, cela peut vous revenir plus cher que si vous l'aviez acheté comptant. La location est financièrement avantageuse pour les consommateurs souhaitant pouvoir profiter des dernières technologies sans avoir à payer le prix fort à chaque fois. En revanche, si vous envisagez de conserver votre appareil au-delà de 18 à 24 mois, le calcul ne vous sera pas forcément favorable.

Passez le contrat à la loupe et faites vos calculs. Les offres de location incluent souvent une assurance obligatoire. Cela alourdit votre budget, et vous êtes peut-être déjà couvert contre la casse ou le vol, avec votre carte bancaire par exemple. Pensez également à vérifier le montant des franchises qui s'appliquent selon les loueurs ou les modèles. Elles peuvent facilement atteindre 150 , voire 200 euros .

Le boom du «dumbphone», le bon vieux téléphone à clapet Les ventes de «dumbphones», en opposition aux «smartphones», sont en hausse. Ces téléphones basiques sont dépourvus de fonctionnalités avancées. Ils séduisent particulièrement les jeunes, qui souhaitent réduire leur exposition aux réseaux sociaux pour limiter les distractions et améliorer leur bien-être. C'est le nouveau (vieux) compagnon de la déconnexion!

