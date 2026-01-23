 Aller au contenu principal
Loto : ces dates à ne pas manquer en 2026 pour tenter de décrocher le jackpot
information fournie par Boursorama avec Newsgene 23/01/2026 à 11:48
Temps de lecture: 1 min

Le Loto fêtera son 50ème anniversaire au mois d'avril. (NG)

Tout au long de l'année 2026, la Française des Jeux va donner plusieurs occasions aux joueurs de remporter le gros lot lors de tirages exceptionnels. Aussi, de nouveaux jeux à gratter vont être lancés.

Avis aux joueurs, la Française des Jeux (FDJ) a révélé le calendrier 2026 « pour ne rien rater des grands événements de l'année à venir » , indique-t-elle dans un communiqué relayé par actu.fr . Les parieurs pourront tenter leur chance lors de trois « vendredi 13 », en février, mars et novembre. « Ces dates incontournables seront célébrées par trois tirages Super Loto exceptionnels » , assure la FDJ.

Concernant les jeux à gratter, il y aura des nouveaux et des changements. Ce mois de janvier, la FDJ a lancé « Chiffre d'Or ». Grâce à ce ticket à 5 euros, les joueurs pourront rafler jusqu'à 500 000 euros. Au mois de mars, c'est le jeu « Tarot Divination » qui sera lancé.

Deux jeux relancés

« À l'occasion de la Coupe du Monde 2026, les jeux de la famille « Goal » feront peau neuve » , tandis qu'au mois de juillet le jeu 'Cash' « fera également l'objet d’un relancement » , souligne le Groupe. En septembre, la FDJ proposera la 9e édition du jeu « Mission Patrimoine ». Enfin, au mois de novembre, le jeu « Numéro Fétiche » sera lui aussi relancé.

En plus des tirages Loto des « vendredi 13 », quatre autres tirages exceptionnels seront organisés. « Loto fêtera son 50ème anniversaire avec un Super Loto événement » le 24 avril. Le 3 juillet, ce sera le Grand Loto de l'été, le 18 septembre le Super Loto du patrimoine et enfin le 25 décembre le Grand Loto de Noël.

© Boursorama avec Newsgene

