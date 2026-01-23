Loto : ces dates à ne pas manquer en 2026 pour tenter de décrocher le jackpot

Le Loto fêtera son 50ème anniversaire au mois d'avril. (NG)

Avis aux joueurs, la Française des Jeux (FDJ) a révélé le calendrier 2026 « pour ne rien rater des grands événements de l'année à venir » , indique-t-elle dans un communiqué relayé par actu.fr . Les parieurs pourront tenter leur chance lors de trois « vendredi 13 », en février, mars et novembre. « Ces dates incontournables seront célébrées par trois tirages Super Loto exceptionnels » , assure la FDJ.

Concernant les jeux à gratter, il y aura des nouveaux et des changements. Ce mois de janvier, la FDJ a lancé « Chiffre d'Or ». Grâce à ce ticket à 5 euros, les joueurs pourront rafler jusqu'à 500 000 euros. Au mois de mars, c'est le jeu « Tarot Divination » qui sera lancé.

Deux jeux relancés

« À l'occasion de la Coupe du Monde 2026, les jeux de la famille « Goal » feront peau neuve » , tandis qu'au mois de juillet le jeu 'Cash' « fera également l'objet d’un relancement » , souligne le Groupe. En septembre, la FDJ proposera la 9e édition du jeu « Mission Patrimoine ». Enfin, au mois de novembre, le jeu « Numéro Fétiche » sera lui aussi relancé.

En plus des tirages Loto des « vendredi 13 », quatre autres tirages exceptionnels seront organisés. « Loto fêtera son 50ème anniversaire avec un Super Loto événement » le 24 avril. Le 3 juillet, ce sera le Grand Loto de l'été, le 18 septembre le Super Loto du patrimoine et enfin le 25 décembre le Grand Loto de Noël.