Alimentation : les notes de Yuka apparaîtront bientôt sur le Drive d’Intermarché

Yuka donne une note sur 100 aux produits en fonction de leur impact sur la santé et l'environnement. (illustration) ( Tung Lam / Pixabay)

Les notes attribuées par Yuka aux produits alimentaires et cosmétiques apparaîtront bientôt sur le Drive d'Intermarché. Cette application désormais bien connue analyse la composition d'un produit pour évaluer son impact sur la santé et l'environnement. Elle accorde une note sur 100 qui aide près de 23 millions de Français utilisant Yuka. Plus la note est élevée, plus le produit est sain selon les critères retenus.

6 000 références notées par Yuka sur le Drive d'Intermarché

Jusqu'ici, les consommateurs devaient scanner le code-barres d'un produit pour obtenir sa note. Dans quelques semaines, ces scores seront également affichés directement sur le site du Drive d'Intermarché, rapporte Le Parisien . Cette nouvelle fonctionnalité devrait être déployée en avril ou en mai.

Elle sera appliquée à environ 6 000 références : tous les produits alimentaires et les produits du rayon « droguerie, parfumerie, hygiène » sous les marques du distributeur. Les consommateurs auront accès immédiatement à la note Yuka lorsqu'ils feront leurs courses en ligne. Les industriels sont prévenus.