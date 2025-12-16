Location de mobilier et de décoration pour la maison : quel intérêt pour les particuliers?

(Entre achat et location de meubles, où en sont les Français pour équiper leur logement ? - Crédit photo : Adobe Stock)

La location de meubles et d'objets de décoration se démocratise peu à peu en France avec des acteurs qui s'affichent comme des facilitateurs de votre aménagement intérieur. Qu'en est-il de cette tendance émergente à la non-possession? Quels sont les atouts de ces formules qui s'adressent aux particuliers comme aux propriétaires non occupants pour leurs biens en location?

Location de meubles: quelle est la tendance en France?

S'agissant d'une tendance de consommation assez récente, le secteur de la location de meubles (chaises, tables à manger et de salon, literie, armoire, tapis, lampes...) commence à faire parler de lui en France: où en est-on chez les particuliers désireux de découvrir ces nouveaux usages?

Différentes options de location de mobilier existent:

Contrats à durée variable: de quelques semaines à plusieurs années.

Offre possible: meubles, petite décoration et électroménager, pour une pièce en particulier ou pour l'intégralité du logement.

Des styles et standings différents, accessibles à toutes les bourses, notamment celles qui ne souhaitent pas investir pour de bon.

Dans les cas de jeunes actifs mobiles, d'expatriés, de personnes séparées souhaitant rebondir dans de bonnes conditions, ou de bailleurs pressés de mettre leur bien sur le marché, la location de mobilier s'avère particulièrement intéressante car le kit d'installation est disponible rapidement et 100% à la carte.

Qui sont les acteurs montants du secteur?

Il s'agit à la fois de start-ups positionnées sur le marché de la location de mobilier à destination des particuliers et des propriétaires et d'acteurs historiques :

Airnest: start-up créée en 2022 et fournissant à la location des meubles et de l'électroménager pour équiper n'importe quel logement.

start-up créée en 2022 et fournissant à la location des meubles et de l'électroménager pour équiper n'importe quel logement. Homat: expert de la location de meubles et d'électroménager depuis plus de 30 ans, cette référence propose aussi bien des meubles à l'unité, des packs et de l'électroménager.

expert de la location de meubles et d'électroménager depuis plus de 30 ans, cette référence propose aussi bien des meubles à l'unité, des packs et de l'électroménager. HomeCycle: lancée en 2023, société de location de gros électroménager longue durée, avec des équipements durables et réparables (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge…).

lancée en 2023, société de location de gros électroménager longue durée, avec des équipements durables et réparables (lave-vaisselle, lave-linge, sèche-linge…). Conforama (partenaire The Corner* pour les achats): l'enseigne propose également un service de location de canapés ou de lits (sur 72 mois) et de télévisions (sur 48 mois).

(partenaire The Corner* pour les achats): l'enseigne propose également un service de location de canapés ou de lits (sur 72 mois) et de télévisions (sur 48 mois). Darty (partenaire The Corner* pour les achats): pour être toujours à la pointe et bénéficier d'une garantie en cas de panne, il est possible d'opter avec cette enseigne pour un appareil en location longue durée (de 12 à 24 mois).

Combien ça coûte de louer ses meubles et de s'équiper sans acheter?

Voici, à titre indicatif, quelques tarifs moyens trouvés auprès de certains acteurs: Airnest: dès 69 euros par mois pour un logement T2. HomeCycle: à partir de 14,90 euros par mois par appareil (1). Conforama: à titre d'exemple, pour un canapé de 1.256 euros, un versement de 8% du prix est demandé au début, suivi d'un loyer mensuel de 26,34 euros environ (2).

L'économie liée à la location d'appareils électroménagers de bon standing est intéressante car la réparation et l'entretien sont compris dans le prix du pack de location.

Les petits plus logistiques: la livraison, l'installation et la reprise des anciens meubles à échéance du contrat sont assurés par l'équipe du prestataire (à confirmer avec eux avant toute souscription).

Gestion optimisée du budget: en évitant l'achat simultané de meubles, d'objets de décoration et de pièces d'électroménager parfois coûteuses, avec un tarif pour un T2 estimé à 3.000 euros (3), les particuliers ne grèveront pas leur trésorerie en ne déboursant qu'une somme récurrente par mois.

En résumé: la location de mobilier représente un coût supérieur à l'achat classique payé comptant mais évite l'achat, le stockage et la revente d'objets et d'appareils en cas de départ ou d'évolution des besoins.

Location de mobilier: fini la corvée et les coûts de déménagement!

Pour les familles nomades qui déménagent souvent pour des raisons professionnelles, il est néanmoins possible de se sentir chez soi sans bouger tout son mobilier avec soi. Pas question de recommencer tout à zéro à chaque fois ou de subir les goûts très différents des vôtres d'un nouveau propriétaire.

La sélection de la formule adéquate selon l'espace disponible dans le logement, le budget location et la composition du foyer permettra une installation rapide, sans efforts, en évitant la charge mentale, logistique et financière (800 euros en moyenne) d'un déménagement classique (4).

À noter : seuls vos effets personnels, vos ustensiles culinaires et votre animal de compagnie sont à emporter avec vous!

La flexibilité pour aménager son intérieur sans contrainte

Le fait d'être dispensé d'organiser de A à Z une nouvelle installation en termes d'ameublement et de décoration est source de sérénité pour les clients. Par ailleurs, se sentir bien chez soi avec des produits minutieusement choisies renforce le sentiment de bien-être dans son logement.

Envie de changement ou de modernité chez vous?

Vous ne souhaitez pas vous projeter avec les mêmes pièces d'ameublement et de décoration pendant 10 ou 15 ans? Vous avez des doutes sur la durée de votre présence dans les lieux? La liberté que procure un système de location de mobilier est une opportunité pour à la fois changer d'ambiance, prendre le temps pour investir plus tard et ne pas surcharger son intérieur avec des objets nombreux et dépareillés.

La grande facilité, c'est que la réservation se passe en ligne, avec une mise en situation des pièces sélectionnées et les articles choisis sont disponibles dans un délai très raisonnable, sous 2 semaines en général.

L'option d'achat laisse le temps de la réflexion

Si vous êtes finalement attaché aux pièces d'ameublement et de décoration prises au début de la location, vous aurez la possibilité de les racheter à l'entreprise moyennant une participation. Vous pouvez prendre le temps pour tester et apprécier les éléments du pack loué avant de vous décider à l'acquérir définitivement.

Le calcul: le tarif proposé par le prestataire tient compte de l'ancienneté de l'article et des loyers déjà versés.

Location vs achats de meubles : mode de consommation plus écoresponsable?

Ce choix d'ameublement et de décoration correspond à une certaine sobriété de la consommation. En effet, la non-acquisition à tout prix d'une gamme de meubles et d'objets de décoration permet de faire fonctionner le marché du matériel électroménager et de l'équipement mobilier de seconde main, puisqu'en fin de contrat, les éléments du pack sont nettoyés, révisés et remis en état pour d'autres locataires grâce à des matériaux plus durables. De plus, les packs sont composés d'éléments essentiels, utiles et faciles à agencer : les choses superflues sont ainsi écartées de votre intérieur.

Pour les particuliers ne souhaitant pas investir dans des pièces encombrantes et lourdes, la location de meubles semble être une option pratique et souvent esthétique. À la différence du logement meublé, vous êtes décisionnaire dans le mobilier qui vous entoure. En revanche, pour ceux qui mettent de l'affect dans le choix personnel de leur mobilier ou qui souhaitent le transmettre, une acquisition définitive sera plus adaptée.

