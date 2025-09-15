Livraison ou point relais: quel est le mode le plus écologique et économique?

Si les livraisons en point relais sont moins chères et plus écologiques, les clients préfèrent la livraison à domicile. ( crédit photo : Getty Images )

Ce mode de livraison est le plus économique…

Le point relais est la méthode de livraison la moins coûteuse. Si vous passez une commande en ligne, cette solution est gratuite ou payante, mais toujours à un tarif inférieur à celui de la livraison à domicile. C’est un point important face à la hausse croissante des commandes sur Internet. Selon les données de l’INSEE, issues de l’enquête TIC (Technologies de l’information et de la communication) auprès des ménages en 2024, 73,3% des Français ont effectué un achat en ligne au cours des douze derniers mois. En moyenne, chaque Français passe plus de 60 commandes en ligne par an, pour un montant de 4.055 euros . Côté pratique, dans un point relais, la plage horaire pour récupérer son colis est plus grande. Elle suit en effet celle de l’ouverture et de la fermeture du commerce où le colis est déposé.

… et le plus écologique

Sur le plan environnemental, la palme revient encore au point relais. Lors d’une livraison à domicile, si vous n’êtes pas chez vous, le colis repart au centre de dépôt pour une nouvelle livraison prévue souvent le lendemain ou le surlendemain. Ces trajets en camion polluent. En optant pour le point relais, le colis fait un seul trajet en direction de l’enseigne. Elle conserve le paquet un certain nombre de jours avant de le réexpédier si le propriétaire n’est pas venu le récupérer. Si vous choisissez une livraison express (en moins de 24 ou 48 heures) à votre domicile comme le proposent certains sites commerçants, l’empreinte carbone du colis est plus importante. En effet, pour réussir un tel exploit, l’expéditeur est contraint de charger des camions à moitié vides. Ce manque d’optimisation de l’espace génère davantage d’allers-retours entre les camions et les centres de détention des colis. Cela génère donc davantage de pollution.

Les acheteurs plébiscitent la livraison à domicile

Malgré les avantages du point relais, la livraison à domicile reste le mode le plus utilisé par les Français pour recevoir leurs achats. Selon une étude de la Fédération du e-commerce et de la vente à distance (FEVAD) réalisée par Toluna Harris Interactive, cette méthode représente 54 % des livraisons, dont 34% en standard et 20% en express. Le prix reste le principal critère de choix pour le type de livraison. La gratuité est le critère prioritaire pour 55% des utilisateurs réguliers. Les délais viennent ensuite (27%), enfin arrive en 3e position la possibilité de suivre la livraison (25%).

Les lockers deviennent un mode de livraison de plus en plus populaire

Face à la livraison en point relais ou à domicile, les lockers gagnent en influence. Depuis le début de l’année, Mondial Relay supprime progressivement 3.500 de ses 11.000 points relais pour favoriser l’implantation de consignes automatiques moins coûteuses et plus flexibles. Ces casiers ont pour avantage d’être ouverts 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Pour récupérer son colis, il suffit d’entrer un code reçu par courriel ou SMS. Selon la FEVAD, un Français sur cinq y a eu recours en 2024.

Ces enseignes optimisent le transport de colis Limiter l’empreinte carbone du transport de colis constitue la mission de certains transporteurs, à l’image de Colissimo. L’entreprise généralise depuis 2021 le chargement en vrac pour améliorer le taux de remplissage des camions. Ce «vrac rangé» remplace l’utilisation de contenants intermédiaires dans les remorques et permet un véritable gain de place. De son côté, Amazon développe avec la SNCF le « Rail Logistics Europe ». Cette solution permet l’acheminement des colis de l’entreprise par TGV. Près d’un demi-million d’entre eux a pu profiter de cette solution pour des trajets entre Lyon et Paris pour réduire les émissions de CO2 et limiter la circulation routière sur cet axe majeur. Pour Mondial Relay, la solution vient de l’électrification de sa flotte, entreprise dès 2021. Elle compte également accélérer le développement de casiers actifs où récupérer ses colis.

