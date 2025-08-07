 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les prix pratiqués par les compagnies étrangères bousculent ceux du rail français
information fournie par Le Particulier pour Conso 07/08/2025 à 08:30
Temps de lecture: 3 min

Les compagnies étrangères Renfe et Trenitalia proposent des trajets en TGV à des prix souvent plus attractifs que la SNCF. ( crédit photo : Getty Images )

Depuis l’ouverture à la concurrence, Trenitalia et Renfe circulent sur les lignes à grande vitesse françaises, promettant des tarifs plus attractifs que ceux de la SNCF. Entre prix cassés, plages horaires élargies et services repensés, ces alternatives venues d’Italie et d’Espagne tiennent-elles vraiment leurs promesses?

Trenitalia et Renfe étendent leur offre en France

La compagnie italienne Trenitalia a inauguré sa ligne à grande vitesse entre Paris et Marseille le 15 juin 2025. Les trains Frecciarossa 1000 desservent les gares de Lyon-Saint-Exupéry, Avignon et Aix-en-Provence. Chaque rame comporte 457 places réparties en 3 classes: standard, business et executive. Les billets sont disponibles à partir de 27 euros pour la seconde classe et 37 euros en première. Côté SNCF , les prix les plus bas pour un trajet Paris-Marseille s’élèvent à 25 euros pour un TGV Inoui, et 19 euros en Ouigo. En comparant des trajets similaires, on observe des écarts plus marqués. En moyenne, la compagnie transalpine propose des tarifs environ 40% moins chers que la SNCF.

Trenitalia exploite également les lignes Paris-Lyon et Paris-Milan. De son côté, la compagnie espagnole Renfe relie Lyon à Barcelone et Marseille à Madrid, via Montpellier. Sur ces liaisons, la différence de prix est également en faveur des compagnies étrangères.

La SNCF conserve l’avantage sur la fréquence des trains

La SNCF propose un nombre de trains beaucoup plus élevé, offrant ainsi davantage de flexibilité aux voyageurs sur le choix des horaires:

  • Trenitalia assure 4 allers-retours quotidiens entre Paris et Marseille, contre une vingtaine pour la SNCF si l’on inclut les trains Ouigo;
  • la même fréquence est observée sur la ligne Paris-Lyon avec 20 trains SNCF contre 5 pour Trenitalia;
  • de son côté, la Renfe assure une seule liaison quotidienne entre Lyon et Montpellier, contre 15 pour la compagnie hexagonale.

Les prestations à bord sont similaires

Le confort à bord des trains Trenitalia et Renfe est comparable à celui de la SNCF. Contrairement à Ouigo, ces deux compagnies ne sont pas low-cost. Elles offrent donc un excellent rapport qualité-prix. Voici quelques exemples de services proposés par Trenitalia:

  • collation de bienvenue en classe business;
  • repas inclus dans le prix du billet en classe executive;
  • possibilité de passer commande et d’être livré à votre siège grâce au service « Easy Bistrò »;
  • accès gratuit à un portail de divertissements.

Les conditions de remboursement sont plus avantageuses à la SNCF

En cas d’annulation d’un billet standard à 7 jours du voyage, la SNCF rembourse intégralement le billet. Trenitalia facture des frais. En revanche, il est impossible d’obtenir un remboursement auprès de Renfe. La SNCF et Trenitalia proposent la même indemnisation en cas de retard, mais la compagnie française est plus généreuse si celui-ci dépasse 3 heures.

Ces écarts de prix vont peut-être se réduire à l’avenir

Les écarts de tarifs entre la SNCF et ses concurrents doivent être relativisés. En effet, la compagnie française propose plusieurs cartes et abonnements permettant de faire baisser les prix. Avec la carte Avantage , facturée 49 euros par an, vous profitez de billets plafonnés à 89 euros sur un trajet Paris-Marseille. Selon les horaires, les tarifs de la SNCF peuvent s’avérer plus avantageux face à ceux de ses concurrents.

Par ailleurs, le « yield management » ou «tarification dynamique» rend la comparaison difficile. Cette pratique consiste à moduler les prix en fonction du taux de remplissage des trains. Sur un horaire très demandé, la SNCF propose des tarifs de départ similaires à ceux de ces concurrents. Toutefois, ses trains se remplissent plus vite car les voyageurs se tournent en priorité vers la compagnie historique. Cela peut expliquer des tarifs plus élevés à un instant T. Pour être sûr de trouver les meilleurs prix, consultez des comparateurs indépendants comme Trainline ou Kombo .

Enfin, les compagnies étrangères présentes en France depuis peu pratiquent des tarifs d’appel très attractifs pour séduire de nouveaux voyageurs et remplir leurs trains. Selon les experts, elles ne seront pas en mesure de maintenir ce niveau de prix sur le long terme. L’écart avec la SNCF a donc de fortes chances de se réduire à l’avenir.

3 astuces pour voyager à petit prix

- Profitez des ventes flash de billets. La SNCF propose régulièrement des opérations limitées dans le temps: billets Ouigo Train Classique à 5 euros , billets Ouigo à moins de 19 euros , Jours Traincroyables…

- Achetez un billet de seconde main sur Troc des trains ou OUIGOSWAP .

- Anticipez autant que possible votre voyage et faites preuve de flexibilité sur les horaires disponibles.

L'offre BoursoBank