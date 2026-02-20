Les prix des TGV Ouigo, censés être low-cost, ont augmenté de 75 % en sept ans

Les prix des TGV Ouigo ont augmenté de 75% en sept ans. Illustration. (Mrclerisaxel / Pixabay)

Prendre le train coûte de plus en plus cher, qu'on opte pour du low-cost ou du premium. C'est le constat d'une étude dévoilée vendredi 13 février 2026 par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) et relayée par nos confrères de RMC . Elle s'est penchée sur les tarifs des billets de train en 2024 et depuis 2017.

Une offre de sièges inégale

En 2024, les billets pour les TGV Inoui (l'offre premium de la SNCF) se sont vendus en moyenne 50 euros et ceux des Ouigo (l'offre low-cost) un peu moins de 35 euros. Entre 2017 et 2024, les prix des billets ont ainsi augmenté de 8 % pour les Inoui et ont littéralement explosé pour les Ouigo : +75 % !

Résultat : les prix de l'offre low-cost se rapprochent de ceux de l'offre premium, pour un service pourtant très différent. De plus, l'offre de sièges a augmenté de 185 % sur Ouigo mais a baissé de 13 % sur Inoui, rendant l'offre inégale notamment pour les usagers ayant une carte Avantage, précise Ouest-France . De nouvelles rames attendues pour juillet 2026 devraient rééquilibrer la situation.

Une hausse des prix « colossale »

La Fnaut dénonce une hausse « colossale » des prix ces dernières années. « Plus de Ouigo, moins d'Inoui : le TGV français change de visage… mais pas forcément au bénéfice des voyageurs réguliers , indique la Fédération dans son étude . Le low-cost gagne du terrain pendant que l'offre classique se réduit et se sature. »

« Auparavant, on avait une certaine homogénéité des structures tarifaires. Au fil des années, elles sont devenues de plus en plus disparates. Le voyageur a du mal à s'y retrouver » , explique François Delétraz, président de la Fnaut, dans les colonnes de Ouest-France . Il plaide pour une meilleure « unicité » des prix dans les mois à venir.