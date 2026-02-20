 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Les prix des TGV Ouigo, censés être low-cost, ont augmenté de 75 % en sept ans
information fournie par Boursorama avec Newsgene 20/02/2026 à 12:44
Temps de lecture: 1 min

Les prix des TGV Ouigo ont augmenté de 75% en sept ans. Illustration. (Mrclerisaxel / Pixabay)

Les prix des TGV Ouigo ont augmenté de 75% en sept ans. Illustration. (Mrclerisaxel / Pixabay)

Le prix des billets de train de la SNCF a bondi en France entre 2017 et 2024. La hausse est de 8 % en sept ans pour les TGV Inoui et de 75 % pour les Ouigo ! Des chiffres révélés vendredi 13 février par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports, qui plaide pour une plus grande « unicité » des tarifs.

Prendre le train coûte de plus en plus cher, qu'on opte pour du low-cost ou du premium. C'est le constat d'une étude dévoilée vendredi 13 février 2026 par la Fédération nationale des associations d'usagers des transports (Fnaut) et relayée par nos confrères de RMC . Elle s'est penchée sur les tarifs des billets de train en 2024 et depuis 2017.

Une offre de sièges inégale

En 2024, les billets pour les TGV Inoui (l'offre premium de la SNCF) se sont vendus en moyenne 50 euros et ceux des Ouigo (l'offre low-cost) un peu moins de 35 euros. Entre 2017 et 2024, les prix des billets ont ainsi augmenté de 8 % pour les Inoui et ont littéralement explosé pour les Ouigo : +75 % !

Résultat : les prix de l'offre low-cost se rapprochent de ceux de l'offre premium, pour un service pourtant très différent. De plus, l'offre de sièges a augmenté de 185 % sur Ouigo mais a baissé de 13 % sur Inoui, rendant l'offre inégale notamment pour les usagers ayant une carte Avantage, précise Ouest-France . De nouvelles rames attendues pour juillet 2026 devraient rééquilibrer la situation.

Une hausse des prix « colossale »

La Fnaut dénonce une hausse « colossale » des prix ces dernières années. « Plus de Ouigo, moins d'Inoui : le TGV français change de visage… mais pas forcément au bénéfice des voyageurs réguliers , indique la Fédération dans son étude . Le low-cost gagne du terrain pendant que l'offre classique se réduit et se sature. »

« Auparavant, on avait une certaine homogénéité des structures tarifaires. Au fil des années, elles sont devenues de plus en plus disparates. Le voyageur a du mal à s'y retrouver » , explique François Delétraz, président de la Fnaut, dans les colonnes de Ouest-France . Il plaide pour une meilleure « unicité » des prix dans les mois à venir.

© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

  • Dans sa nouvelle campagne, McDonald’s s’est associé à la célèbre marque de figurines Playmobil pour ses fameux Happy Meal. (crédit: Adobe Stock)
    McDonald's: vers un retour des jouets en plastique dans le Happy Meal?
    information fournie par The Conversation 20.02.2026 08:30 

    Bannis des menus enfants depuis 2022, les jouets en plastique font leur retour chez McDonald's par l'intermédiaire d'une collaboration avec Playmobil. Derrière l'argument du plastique végétal, que dit vraiment ce retour? Et qu'omet-il de rappeler? Novembre 2025 ... Lire la suite

  • Certains jeux à gratter de la Française des Jeux sont plus rentables, tandis que d'autres offrent les meilleures chances de gagner. Illustration. (NG)
    Millionnaire, Astro, Méga Goal... Quels sont les jeux à gratter les plus rentables ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 19.02.2026 12:41 

    Un classement des jeux à gratter les plus rentables a été établi grâce aux données officielles de la Française des Jeux. Un autre permet d'estimer ceux qui offrent les meilleures chances de gagner. Voici les résultats. Tous les jeux à gratter ne se valent pas. ... Lire la suite

  • Leclerc propose du carburant à prix coûtant dans plus de 700 stations ces vendredi 20 et samedi 21 février. Illustration. (IADE-Michoko / Pixabay )
    Leclerc va proposer du carburant à prix coûtant dans plus de 700 stations pendant deux jours
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 19.02.2026 11:28 

    À l'approche du week-end de chassé-croisé, le groupe E.Leclerc a annoncé une nouvelle opération de carburant à prix coûtant ces vendredi 20 et samedi 21 février. Plus de 700 stations-service du groupe sont concernées, hors autoroutes. Les automobilistes paieront ... Lire la suite

  • Manger moins de produits ultratransformés et moins de viandes, mais aussi plus varié et des produits issus d’une agriculture regénérant le vivant est à la fois bon pour notre santé et pour l’environnement. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Manger sain et durable avec la règle des 4V
    information fournie par The Conversation 19.02.2026 08:30 

    Manger végétal, vrai et varié et consommer plus de produits issus d'une agriculture régénérant le vivant. Ces quatre objectifs permettent de concilier une alimentation bénéfique pour notre santé comme pour celle des écosystèmes. Faire ses courses ressemble souvent ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank