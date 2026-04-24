Les prix des préservatifs vont bondir de 20 à 30 % à cause de la guerre au Moyen-Orient

Le leader mondial des préservatifs connaît des difficultés de production en raison de la guerre en Iran. (illustration) (jc_cards / Pixabay)

Si la guerre au Moyen-Orient a fait flamber les prix des carburants en Europe, elle a également des répercussions inattendues sur un autre produit. La société malaisienne Karex, qui produit 5 milliards de préservatifs par an, a ainsi annoncé une hausse spectaculaire de ses tarifs, estimée de 20 à 30 %. « La situation est vraiment très fragile, les prix sont élevés. Nous n’avons d’autre choix que de répercuter les coûts sur les clients » , a déclaré son PDG Goh Miah à l'agence Reuters .

Karex est le plus gros fournisseur mondial de préservatifs et approvisionne des géants comme Durex ou Trojan. Caoutchouc synthétique, nitrile, matériaux d'emballage, lubrifiants, feuilles d'aluminium ou huile de silicone : tous ces composants ont connu ces dernières semaines une augmentation qui pèse sur les chaînes de production. Certaines matières premières se retrouvent également coincées dans le Détroit d'Ormuz.

Des délais de livraison plus longs

En parallèle, la demande de préservatifs a bondi d'environ 30 % sur le plan mondial. Si Karex dispose de stocks d'avance, elle souhaite booster sa production pour répondre aux attentes. En sachant que les livraisons de l'entreprise vers l'Europe et ou les États-Unis prennent désormais près de deux mois, contre un mois auparavant.

« Nous constatons que de plus en plus de préservatifs se trouvent sur des navires qui n'ont pas encore atteint leur destination, alors qu'ils sont très demandés » , pointe ainsi Goh Miah. Outre l'augmentation des prix, qui pourrait s'alourdir si le conflit perdure, Karex craint un autre effet pervers : une pénurie dans les pays en développement où l'accès à la contraception est déjà difficile.