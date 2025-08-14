 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Les prix des fournitures scolaires ont baissé par rapport à l’été 2024, selon une étude
information fournie par Boursorama avec Newsgene 14/08/2025 à 15:06
Temps de lecture: 1 min

En juillet 2025, les Français ont acheté 9,1 % de plus de fournitures qu'un an plus tôt. (Pixabay / Pexels)

Les prix des fournitures scolaires auraient baissé de 3,4 % dans les grandes surfaces entre juillet 2024 et juillet 2025, selon une étude du cabinet Nielsen IQ. Aussi, les Français ont acheté plus de matériel cette année qu'un an plus tôt.

Bonne nouvelle pour les parents. D'après une étude du cabinet Nielsen IQ, les prix des fournitures scolaires ont baissé en un an. Cette baisse serait de 3,4% dans les grandes surfaces et de 6,2% dans les magasins spécialisés, entre juillet 2024 et juillet 2025, relaye Franceinfo .

Plus de fournitures achetées

L'association des Industriels de la papeterie et du bureau, citée par le cabinet d'études, assure qu'il n'y aura pas « pas de variations significatives de l'indice prix entre les premières et les dernières semaines » de l'été. Néanmoins, c'est en cette mi-août que les enseignes proposent des offres intéressantes.

En juillet 2025, les Français ont acheté 9,1 % de plus de fournitures qu'un an plus tôt. Les enseignes spécialisées ont enregistré 131 millions d'euros de chiffres d'affaires ; un chiffre en augmentation de 5,2 % par rapport à l'année dernière.

Les produits qui ont la cote

Dans les grandes surfaces, qui concentrent 84,7% des volumes et 77,2 % du chiffre d'affaires, les pochettes perforées, les trieurs et les crayons à papier ont enregistré les plus fortes hausses de vente. Dans les commerces spécialisés, ce sont les stylos rollers, les recharges et les stylos-billes.

Cette étude tranche avec celle de l'UFC-Que Choisir, publiée le 15 juillet dernier, qui indiquait que les prix du matériel scolaire étaient en augmentation de 2 % entre juillet 2024 et juillet 2025 . Pour arriver à cette conclusion, l'association de défense des consommateurs avait 118 fournitures.

