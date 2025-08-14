Les prix des fournitures scolaires ont baissé par rapport à l’été 2024, selon une étude

En juillet 2025, les Français ont acheté 9,1 % de plus de fournitures qu'un an plus tôt. (Pixabay / Pexels)

Bonne nouvelle pour les parents. D'après une étude du cabinet Nielsen IQ, les prix des fournitures scolaires ont baissé en un an. Cette baisse serait de 3,4% dans les grandes surfaces et de 6,2% dans les magasins spécialisés, entre juillet 2024 et juillet 2025, relaye Franceinfo .

Plus de fournitures achetées

L'association des Industriels de la papeterie et du bureau, citée par le cabinet d'études, assure qu'il n'y aura pas « pas de variations significatives de l'indice prix entre les premières et les dernières semaines » de l'été. Néanmoins, c'est en cette mi-août que les enseignes proposent des offres intéressantes.

En juillet 2025, les Français ont acheté 9,1 % de plus de fournitures qu'un an plus tôt. Les enseignes spécialisées ont enregistré 131 millions d'euros de chiffres d'affaires ; un chiffre en augmentation de 5,2 % par rapport à l'année dernière.

Les produits qui ont la cote

Dans les grandes surfaces, qui concentrent 84,7% des volumes et 77,2 % du chiffre d'affaires, les pochettes perforées, les trieurs et les crayons à papier ont enregistré les plus fortes hausses de vente. Dans les commerces spécialisés, ce sont les stylos rollers, les recharges et les stylos-billes.

Cette étude tranche avec celle de l'UFC-Que Choisir, publiée le 15 juillet dernier, qui indiquait que les prix du matériel scolaire étaient en augmentation de 2 % entre juillet 2024 et juillet 2025 . Pour arriver à cette conclusion, l'association de défense des consommateurs avait 118 fournitures.