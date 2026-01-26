Les prix des carburants flambent depuis le début de l'année... et ça devrait durer

Les prix des carburants augmentent depuis le début de l'année. (illustration) (Andreas160578 / Pixabay)

Les prix du carburant repartent à la hausse en France. Après plusieurs semaines de baisse fin 2025, les tarifs avaient atteint des niveaux inédits depuis 2022. Le SP95 - E10 avait notamment chuté à moins de 1,60 euro le litre. Mais cette parenthèse favorable aux automobilistes semble donc bel et bien terminée.

Depuis le début du mois de janvier, les prix ne cessent de grimper, rapporte Capital. D'après les chiffres du ministère de la Transition écologique, le litre de SP95 - E10 était affiché à 1,683 euro en moyenne dans les stations-service du pays la semaine dernière, soit une hausse de près de 10 centimes en l'espace d'un mois. Le gazole ne fait pas exception. Le litre a été vendu 1,64 euro en moyenne la semaine dernière, soit 5 centimes de plus qu'en début d'année et plus de 10 centimes de plus qu'avant Noël.

Les pétroliers dénoncent les Certificats d’économie d’énergie

Comment expliquer une telle augmentation généralisée ? Par la hausse du coût des Certificats d’économie d’énergie (CEE) que doivent payer les géants de l'énergie. Selon les pétroliers, ces CEE représentent désormais environ 16 centimes dans le prix d'un litre de carburant, contre 11 centimes il y a un mois, indique Le Parisien . Les autorités publiques estiment de leur côté que les industriels ont la capacité d'absorber cette hausse sans la répercuter sur les consommateurs.

La tendance devrait se confirmer dans les semaines à venir en raison de la hausse des cours du pétrole. Pas la peine donc d'attendre pour faire le plein.