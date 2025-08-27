Les meilleures sorties pour les fans de dinosaures

Il existe des parcs à thème partout en France autour des dinosaures. ( crédit photo : Getty Images )

Votre enfant est fasciné par les tyrannosaures, tricératops et autres vélociraptors? Découvrez 7 parcs à thème partout en France pour des sorties amusantes et instructives en famille.

Musée-parc des dinosaures (Hérault)

Le musée-parc des Dinosaures et de la Préhistoire de Mèze, dans l'Hérault, s'étend sur 6 hectares de pinède, au cœur d'un site paléontologique d'exception. Petits et grands peuvent admirer des ossements, griffes, dents ou œufs de dinosaures, tout comme des fossiles de reptiles terrestres et marins. Un sentier de découverte retrace l'épopée des dinosaures sur Terre, avec des reproductions grandeur nature des spécimens les plus emblématiques. Les enfants peuvent s'improviser paléontologues d'un jour en déterrant un squelette sur le site de fouilles reconstitué. Billet adulte 14 euros - billet enfant à partir de 8 euros .

Dinopedia Parc (Gard)

Niché au pied des Cévennes, Dinopedia est le plus grand parc à dinosaures animés de France, avec plus de 140 spécimens. Explorez les zones de fouilles tel un paléontologue, voyagez dans le passé grâce au couloir du temps et parcourez la forêt fossile à bord du petit train. Une journée d'aventures attend les plus jeunes avec les parcours dans les arbres, les aires de jeux et bien d'autres animations! Billet de 14 euros à 19 euros .

Le Dino-Zoo (Doubs)

Le massif du Jura porte l'empreinte des dinosaures. De nombreux fossiles et ossements y ont été découverts. À une vingtaine de kilomètres de Besançon, le Dino-Zoo plonge les visiteurs dans l'ère de ces reptiles hors du commun. Vous découvrirez une centaine de maquettes à taille réelle, postées le long d'un parcours immersif de 2,5 kilomètres, dans un cadre naturel remarquable. Le parc propose diverses animations pédagogiques et attractions: manèges Dino Galopant et Megalodon River, aire de jeux Paleo Ranger, sans oublier le Cinéma 4D. Billet adulte 18 euros - billet enfant 14,50 euros .

Paléopolis - La colline aux dinosaures (Allier)

Le parc Paléopolis se situe à Gannat, près de Vichy et de Clermont-Ferrand. Il comporte différents espaces ludiques et pédagogiques pour petits et grands. L'exposition permanente retrace 4 milliards d'années d'évolution sur Terre avec plus de 300 fossiles et squelettes. La vallée des dinosaures présente des reconstitutions d'espèces à taille réelle. Le «Paléo Ciné en 4D» offre une immersion totale dans l'univers des dinosaures, avec son décor phosphorescent et ses effets spectaculaires. En parallèle, des activités de fouilles ou de moulages sont proposées aux enfants de 5 à 15 ans. Les plus de 13 ans ont rendez-vous dans la Galerie des découvertes pour un escape game intitulé «La face cachée de Lucy». Billet adulte 16 euros - billet enfant à partir de 8 euros .

Dino's Park (Vendée)

Ce parc d'attractions s'étend sur plus de 2 hectares au cœur de la forêt des Pays de Monts. Il offre une expérience immersive dans l'univers des dinosaures et de la préhistoire à travers de multiples activités: dinosaures robotisés, réalité virtuelle, aire de jeux, projections films en 4D… Billets de 8,50 euros à 13,50 euros .

Cardoland (Yonne)

Cardoland est un parc à thème dédié à la paléontologie et à la préhistoire. Les visiteurs peuvent admirer 90 sculptures de dinosaures et des scènes recréant le quotidien des hommes préhistoriques. Il est possible de visiter l'intérieur d'une grotte ornée de fresques, le tout dans un cadre sonore immersif. Le parc se distingue par ses spectacles inédits, comme le cirque préhistorique et la nurserie où les plus jeunes peuvent assister à l'éclosion d'œufs de dinosaures. Billet de 10,90 euros à 17,80 euros .

Dinosaur'Istres (Bouches-du-Rhône)

Direction Istres pour découvrir une promenade à la fois ludique et instructive. Les visiteurs parcourent un sentier de 3 kilomètres accessible gratuitement sur la colline du Castellan, avec une magnifique vue sur l'étang de l'Olivier. Le site accueille une quarantaine de spécimens de dinosaures grandeur nature. Vous pouvez télécharger des livrets pédagogiques adaptés à différentes tranches d'âge sur le site Internet. Des animations et visites guidées sont également proposées tout au long de l'année.

