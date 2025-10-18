Caddie moins cher? Voici les produits dont le prix dégringole en 2025

L’inflation est maîtrisée, et on observe une baisse du prix de certains aliments. ( crédit photo : Getty Images )

Les prix des produits de grande consommation ont bondi de plus de 20% en 3 ans

Les prix des produits de grande consommation (alimentation, produits d’hygiène, de beauté et d’entretien) ont connu une augmentation inédite au cours des dernières années. Cette inflation réelle a été mesurée via des relevés de prix réalisés dans 6.500 magasins, sur un panier de plus de 1.000 produits représentatifs des achats en grande surface. Entre février 2022, date du début du conflit en Ukraine, et septembre 2025, les prix ont progressé de 22,8% toutes marques confondues. Dans le détail, la hausse atteint:

+26,3% pour les marques de distributeur;

+21,1% pour les marques nationales.

La revalorisation des salaires et des pensions n’a pas permis de compenser ces augmentations. Ainsi, le Smic n’a progressé que de 12% sur la même période.

Les prix ont amorcé leur recul en 2024

Après deux années difficiles, l’inflation a ralenti en 2024. Cette évolution n’est pas toujours visible dans les rayons. En effet, cela ne signifie pas forcément que les prix baissent, mais qu’ils arrêtent de progresser fortement. Les consommateurs doivent également être conscients que les prix ne reviendront pas à leur niveau d’avant-crise. Malgré tout, certains produits ont affiché des baisses de prix l’année dernière. Parmi les reculs les plus notables, on peut citer:

la margarine: -7% entre décembre 2023 et décembre 2024;

les poissons surgelés: -3,5%;

les légumes frais: -3,5%;

les plats cuisinés: -3,4%;

les pâtes: -2,5%;

les chips: -2,4%;

la farine: -2,1%;

le riz: -1,6%;

les œufs: -1,5%.

Les prix du sel et des épices, de la volaille, des yaourts ou des céréales pour le petit-déjeuner ont également reculé. À l’inverse, certains aliments ont vu leur cours bondir. C’est le cas du cacao, du café du jus d’orange. Les difficultés de production liées à la sécheresse ont lourdement pesé sur les prix de l’huile d’olive, en hausse de 28,3% sur un an.

L’inflation alimentaire se stabilise en 2025

Selon les chiffres de l’Insee, les prix à la consommation ont augmenté de 0,9% entre août 2024 et août 2025. Les prix de l’alimentation ont progressé de 1,6% sur la même période. Ce chiffre est stable par rapport au mois de juillet. Le prix des produits frais augmente très légèrement sur un an (+1,7%, après +1,6% en juillet), porté par un rebond des légumes frais (+1,7%, après -1%). En revanche, les prix des fruits frais décélèrent (+4,4%, après +5,5%), tout comme ceux des poissons frais (+2,3%, après +3,4%).

Hors produits frais, l’inflation alimentaire est stable, à +1,6%. Certains prix reculent. C’est le cas pour:

le sucre, la confiture, le miel, le chocolat, la confiserie;

les boissons alcoolisées.

D’autres produits continuent d’augmenter:

la viande;

le pain et les céréales;

le lait, le fromage et les œufs;

Où faire des économies? Les produits qui coûtent moins cher aujourd’hui - Les produits technologiques matures: les smartphones et ordinateurs de la génération précédente peuvent être proposés en promotion après la sortie d’un nouveau modèle. - Les produits alimentaires peu sensibles à la volatilité comme le sel, les épices, les conserves ou les produits d’épicerie sèche. - Les produits en surstock, les fins de série: on trouve souvent des promotions intéressantes pour les produits d’hygiène et de beauté issus d’anciennes collections, ou dont la date de péremption est proche. - Les produits alimentaires de base comme les pâtes, le riz ou la farine. Ils se conservent longtemps et peuvent donc être stockés.

