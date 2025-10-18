Ces 3 enseignes françaises de cosmétiques ont de l'avenir: découvrez lesquelles !

(Avez-vous deviné quelles enseignes françaises de cosmétiques naturelles connaissaient un succès grandissant ? - Crédit photo : Adobe Stock)

Certaines marques françaises de cosmétiques respectueux de l'environnement et de la santé connaissent un succès grandissant, tout en étant discrètes. Pour preuve, des ouvertures de boutiques et des gains de parts de marché… On vous dit tout sur 3 enseignes montantes du secteur des cosmétiques naturels, porteuses de sens et qui mettent leur savoir-faire responsable au service de la beauté.

Quelle est l'origine du succès des cosmétiques naturels?

Avec un croissance continue de 5% par an jusqu'en 2027 (1), les cosmétiques bio ou naturels qui comprennent les produits de soins (visage, corps, capillaires), de maquillage, d'hygiène et de parfumerie ont un avenir plutôt prometteur en France. Ce qui explique leur succès auprès de la clientèle, c'est tout d'abord le rejet des ingrédients dangereux pour la santé (cités dans 59% des cas), la recherche de produits plus respectueux pour la peau (56% des répondants) et le choix d'une consommation plus respectueuse de l'environnement (50% des sondés).

Et le prix alors ? Les Français sont prêts à payer 25% plus cher leurs produits de beauté s'ils sont naturels (2), ce qui justifie parfois un positionnement tarifaire plus élevé que la moyenne.

Quelles sont ces 3 enseignes à potentiel de cosmétiques naturels ou bio?

Des enseignes plus confidentielles sont devenues de vrais challengers sur le marché, face aux géants historiques de la cosmétique, des produits de soin, des parfums et de la beauté. Leurs points communs? Des points de vente physiques, un e-shop performant et une attention particulière portée au respect de la santé des consommateurs et de la planète.

Avril: avec déjà une soixantaine de boutiques déployées (3), l'enseigne française connaît un réel engouement et résiste au ralentissement de la consommation de produits de beauté depuis le Covid-19. Sa promesse : du bio à des prix abordables en supprimant certains postes coûteux de dépenses comme les emballages, la distribution d'échantillons, ou encore avoir une célébrité comme ambassadrice de la marque… De plus, en relocalisant sa production de pinceaux de maquillage en France, elle assume d'en vendre moins mais d'être cohérente par rapport à ses convictions. Articles accessibles à partir de 2 euros .

avec déjà une soixantaine de boutiques déployées (3), l'enseigne française connaît un réel engouement et résiste au ralentissement de la consommation de produits de beauté depuis le Covid-19. Sa promesse : du bio à des prix abordables en supprimant certains postes coûteux de dépenses comme les emballages, la distribution d'échantillons, ou encore avoir une célébrité comme ambassadrice de la marque… De plus, en relocalisant sa production de pinceaux de maquillage en France, elle assume d'en vendre moins mais d'être cohérente par rapport à ses convictions. Articles accessibles . Aroma-Zone: forte de ses 16 implantations en France dont Paris, Lyon, Lille, Nice et bientôt Rouen (4), l'enseigne met en avant les bienfaits des produits naturels et des huiles essentielles avec des ateliers Do It Yourself (DIY) très immersifs. Des promotions «anti-gaspi» garantissent des économies en continu à hauteur de 50% sur des produits encore conformes mais à écouler. Dans l'étude publiée par EY-Parthenon sur les marques préférées dans le cœur des Français en 2024 (5), Aroma-Zone obtient à nouveau la meilleure note en matière de RSE sur les 14 critères évalués.

forte de ses 16 implantations en France dont Paris, Lyon, Lille, Nice et bientôt Rouen (4), l'enseigne met en avant les bienfaits des produits naturels et des huiles essentielles avec des ateliers Do It Yourself (DIY) très immersifs. Des promotions «anti-gaspi» garantissent des économies en continu à hauteur de 50% sur des produits encore conformes mais à écouler. Dans l'étude publiée par EY-Parthenon sur les marques préférées dans le cœur des Français en 2024 (5), Aroma-Zone obtient à nouveau la meilleure note en matière de RSE sur les 14 critères évalués. Unbottled: spécialisée dans les produits d'hygiène solides sans bouteille ni bidon en plastique (gels douche, shampoings, savons), la marque mise sur les conditionnements en carton pour ses cosmétiques, facilement transportables et à faible impact environnemental. Avec 6 boutiques ouvertes en France (6), l'enseigne poursuit son développement en choisissant des emplacements porteurs dans de grandes villes en France (Paris, Lyon, Toulouse, Bordeaux et Aix). La certification B Corp récompense cette entreprise à mission ! Avec Unbottled, le pack famille en promotion est particulièrement économique: 53,92 euros (contenant 3 gels douche, 2 shampoings et 1 nettoyant super doux).

Vous n'avez pas de boutique de ces marques près de chez vous? Les enseignes Monoprix et Marionnaud (partenaires The Corner*) distribuent Avril dans leurs rayons dédiés à la beauté. Concernant Unbottled, elle est présente chez Sephora et chez des revendeurs indépendants.

Comment les boutiques de cosmétiques naturels résistent-elles au e-commerce?

Outre la qualité des produits, c'est une combinaison gagnante entre ambiance, conseils personnalisés sur place et expérience client en magasin que les visiteurs viennent chercher. Mais pas question pour ces marques de se priver du commerce en ligne qui constitue une part complémentaire voire significative de leurs ventes. Pour inviter les internautes à remplir et valider leur panier, elles mettent en place des incitations telles que la gratuité de la livraison ou un produit offert à partir d'un certain montant de commande.

Le saviez-vous? Les Français consacrent un budget de 35 euros par mois (1) à leur routine beauté ( 37 euros pour les jeunes entre 18 et 34 ans). En parallèle, il leur est possible de réaliser 180 euros d'économies par an (7) en fréquentant le site d'invendus Greez, qui commercialise en ligne des produits cosmétiques de marques à prix dégriffés (flacons abîmés, fins de séries, dates courtes…). Les abonnements ont aussi le vent en poupe pour fidéliser une clientèle volatile.

Avec une présence dans les points de vente physiques, les marques de cosmétiques naturels ou respectueux de l'environnement ont gagné en visibilité et en retombées commerciales auprès des consommateurs français. Dans la durée, ce qui pourrait faire la différence : l'obtention de la labellisation B Corp, avec une sobriété dans la production des produits, la distribution et la gestion des déchets (consommation d'eau ou de Co2, recyclage des contenants, emballages minimalistes…).

A lire aussi:

Lutte contre les vols: bientôt des caméras boostées à l'IA aux caisses des magasins?

Comment l'IA s'invite sur le site Leboncoin et permet une expérience d'achat plus efficace?

Comment repérer les fausses bonnes affaires sur Facebook et éviter les pièges?

*Si vous êtes client BoursoBank, vous bénéficiez d'un avantage auprès de ces enseignes à travers The Corner. Accédez aux remises qui vous sont réservées chez : Marionnaud, Monoprix.

Si vous n'êtes pas (encore) client BoursoBank, découvrez ici les bons plans The Corner.

(1) https://independant.io/tendances-chiffres-marche-cosmetiques/

(2) https://fr.statista.com/previsions/797269/niveau-confiance-cosmetiques-bio-origine-naturelle-france

(3) https://www.lejournaldesentreprises.com/article/avril-multiplie-les-ouvertures-de-boutiques-de-cosmetiques-bio-2100220

(4) https://fr.fashionnetwork.com/news/Aroma-zone-d-un-blog-a-une-enseigne-le-succes-du-specialiste-francais-de-l-aromatherapie-et-de-la-cosmetique-naturelle,1595151.html

(5) https://www.ey.com/fr_fr/insights/strategy/classement-des-enseignes-preferees-des-francais

(6) https://start.lesechos.fr/innovations-startups/top-startups/unbottled-marque-de-produits-dhygiene-solides-part-a-la-conquete-de-la-france-2087553

(7) https://www.francebleu.fr/emissions/par-ici-les-economies/economisez-180-euros-en-achetant-des-cosmetiques-invendus-8417546

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK The Corner, c'est le programme d'avantages réservé exclusivement aux clients BoursoBank, qui propose des bons plans sous forme de réductions en cashback, remises immédiates et bons d'achats. Plus de 20 millions d'euros économisés par nos clients l'an dernier, et toujours plus d'enseignes partenaires (plus de 140) auprès desquelles profiter de parcours d'achat simplifiés et de réductions… Alors pour commencer à économiser sur vos dépenses dès à présent, ayez le réflexe The Corner ! Découvrir The Corner