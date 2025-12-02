 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Cadeaux de Noël : voici les tendances 2025 du marché du jouet
information fournie par Boursorama avec Newsgene 02/12/2025 à 15:22
Temps de lecture: 2 min

La licence Pokémon continue de booster le secteur du jouet en France. (illustration) (Federicoghedini / Pixabay)

La licence Pokémon continue de booster le secteur du jouet en France. (illustration) (Federicoghedini / Pixabay)

Le marché des jouets s'est très bien porté en 2025 en France, avec une augmentation des ventes et un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros depuis janvier. Trois tendances se dessinent cette année : les jouets sous licence, les objets et jouets à collectionner et enfin le secteur des « kidultes », en pleine expansion.

Noël n'est pas encore passé que le bilan de l'année s'annonce déjà très positif. En 2025, le secteur des jouets a connu une jolie progression, selon les chiffres dévoilés mercredi 26 novembre 2025 par la Fédération française des industries jouet et puériculture (FFJP), rapporte RMC Conso .

Les jouets sous licence toujours au top

Depuis janvier, le secteur a enregistré une hausse de 9 % des ventes et un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros. La fin d'année devrait encore doper encore un peu ces statistiques, le marché des jouets réalisant en général 52 % de ses ventes annuelles uniquement dans le dernier trimestre et notamment avant les fêtes de fin d'année.

La FFJP a identifié trois tendances qui ont tiré le secteur vers le haut en 2025. La première est celle des jouets sous licence, qui reprennent l'image de personnages fictifs ou de sportifs connus. Pokémon est toujours leader en la matière, suivi cette année de la licence Lego mais aussi de Lilo & Stitch, de retour avec la sortie d'un nouveau film en 2025. Cette année, les jouets sous licence ont ainsi représenté 30 % des ventes avec une progression de 19 % par rapport à 2024.

Les « kidultes » boostent le secteur du jouet

La deuxième tendance identifiée par la Fédération est celle des jouets à collectionner, dont les ventes ont augmenté de 55 %. Les cartes Pokémon et les figurines Pop! de l'entreprise Funko ont boosté le secteur depuis janvier. Et il faut évidemment citer aussi les peluches Labubu, véritable phénomène de l'année à travers le monde.

Enfin, la troisième tendance de 2025 est celle des « kidultes » , ces consommateurs âgés de plus de 12 ans et passionnés de jouets. Selon la FFJP, ces clients confirment leur rôle essentiel dans le marché « avec 36 % des ventes et une progression de +22 % en un an » . Qu'ils soient joueurs ou collectionneurs, « les ados et adultes représentent un potentiel énorme » dans toute l'Europe.

Noël 2025
© Boursorama avec Newsgene

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank