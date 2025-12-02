Cadeaux de Noël : voici les tendances 2025 du marché du jouet

La licence Pokémon continue de booster le secteur du jouet en France. (illustration) (Federicoghedini / Pixabay)

Noël n'est pas encore passé que le bilan de l'année s'annonce déjà très positif. En 2025, le secteur des jouets a connu une jolie progression, selon les chiffres dévoilés mercredi 26 novembre 2025 par la Fédération française des industries jouet et puériculture (FFJP), rapporte RMC Conso .

Les jouets sous licence toujours au top

Depuis janvier, le secteur a enregistré une hausse de 9 % des ventes et un chiffre d'affaires de 4,6 milliards d'euros. La fin d'année devrait encore doper encore un peu ces statistiques, le marché des jouets réalisant en général 52 % de ses ventes annuelles uniquement dans le dernier trimestre et notamment avant les fêtes de fin d'année.

La FFJP a identifié trois tendances qui ont tiré le secteur vers le haut en 2025. La première est celle des jouets sous licence, qui reprennent l'image de personnages fictifs ou de sportifs connus. Pokémon est toujours leader en la matière, suivi cette année de la licence Lego mais aussi de Lilo & Stitch, de retour avec la sortie d'un nouveau film en 2025. Cette année, les jouets sous licence ont ainsi représenté 30 % des ventes avec une progression de 19 % par rapport à 2024.

Les « kidultes » boostent le secteur du jouet

La deuxième tendance identifiée par la Fédération est celle des jouets à collectionner, dont les ventes ont augmenté de 55 %. Les cartes Pokémon et les figurines Pop! de l'entreprise Funko ont boosté le secteur depuis janvier. Et il faut évidemment citer aussi les peluches Labubu, véritable phénomène de l'année à travers le monde.

Enfin, la troisième tendance de 2025 est celle des « kidultes » , ces consommateurs âgés de plus de 12 ans et passionnés de jouets. Selon la FFJP, ces clients confirment leur rôle essentiel dans le marché « avec 36 % des ventes et une progression de +22 % en un an » . Qu'ils soient joueurs ou collectionneurs, « les ados et adultes représentent un potentiel énorme » dans toute l'Europe.