Comment passer une nuit de luxe à prix mini dans un hôtel 5 étoiles?

Les sites d’enchères permettent de passer une nuit dans un palace pour le prix d’un hôtel standard. ( crédit photo : Getty Images )

Ces chambres de luxe sont accessibles grâce aux enchères

Dormir dans un hôtel quatre ou cinq étoiles sans dépasser son budget, c’est possible grâce aux enchères de chambres. Le principe est simple: 24 ou 72 heures avant la date de séjour, les établissements de luxe mettent en vente leurs chambres invendues sur des plateformes spécialisées. Les internautes font leurs offres librement, parfois à partir de quelques dizaines d’euros. À la clôture de l’enchère, la chambre revient au plus offrant. Ce système d’enchères permet aux hôteliers de remplir leurs chambres non réservées (le taux d’occupation varie entre 50 et 70% selon la saison), tout en offrant aux voyageurs des réductions substantielles.

Les internautes français ont trois options pour enchérir sur des chambres d’hôtels de luxe

La première d’entre elles et unique francophone est Vavabid . Le principe est ludique et peut permettre de réaliser de bonnes affaires. Il est possible par exemple de trouver deux nuits dans une chambre double à l’hôtel Mercure Paris Saint-Ouen (4 étoiles), pour 91 euros . La valeur moyenne de ce séjour est de 236 euros . Le site permet aussi de réserver des escapades de trois à sept nuits dans des établissements de prestige en Europe. Black Platinum Gold est une deuxième plateforme, cette fois-ci néerlandaise. Elle propose des voyages et séjours de luxe aux enchères. Il est par exemple possible de faire une offre pour un séjour de quatre nuits dans une suite de luxe, avec vue sur la mer Égée, à Santorin, en Grèce. La mise de départ est fixée à 1.120 euros . La troisième plateforme d’enchères à découvrir: Travel Auctions . Elle propose des séjours et des nuits d’hôtel en Australie et dans l’océan Indien. Parmi les offres en ligne, les enchérisseurs peuvent tenter de partir, en groupe, dans un luxueux lodge situé en bord de mer, au Vanuatu. Le prix de la semaine est normalement fixé à 5.300 dollars australiens ( environ 2.980 euros ).

Il existe une alternative aux enchères pour faire des économies

Il peut y avoir plein de raisons qui vous empêchent de faire des enchères: un manque de temps, de disponibilités ou encore ne pas savoir enchérir. Une alternative existe, vous pouvez réserver sur des sites proposant une chambre de luxe à la dernière minute. Des sites comme HotelTonight , Veepee ou Lastminute.com proposent jusqu’à 60% de réduction sur des établissements haut de gamme. Par exemple, sur VeryChic , une nuit à l’hôtel 4 étoiles Les Terrasses d’Èze, entre Nice et Monaco, est affichée à 130 euros au lieu de 279 euros , soit 53% de réduction. L’offre est vaste avec des hôtels à prix cassés à Paris, en Europe, mais aussi aux Maldives ou au Vietnam. Le plus difficile reste souvent de choisir.

Ces sites permettent de trouver des chambres d’hôtel au meilleur prix Enfin, Booking-Better est une plateforme française sans commission pour les hôteliers. Ce modèle leur permet d’accorder des réductions allant de 5 % à 50 %. Le site Staycation , centré sur les «vacances à la maison», propose des séjours de luxe près de chez soi, mais aussi dans d’autres villes. Une nuit au Renaissance Bordeaux, un 4 étoiles avec piscine en terrasse, est ainsi proposée à 169 euros au lieu de 275 euros (-39%). Off&Away applique un principe simple: deux nuits réservées, trois nuits sur place dans des hôtels d’exception. Par exemple, un week-end au château Capitoul à Narbonne coûte 708 euros pour deux personnes, au lieu de 1.038 euros , soit 32% de réduction. Les offres concernent surtout la basse et la moyenne saison, cela permet aussi d’éviter la foule.

À lire aussi:

«Latte factor»: Découvrez cette méthode simple pour faire des économies

Astuces pour voyager moins cher en train

Pet sitter, chambre pour animaux, hôtel… comment faire garder ses animaux durant l’été