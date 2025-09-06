Les «kids parcs»: le plaisir des familles face à la pression du marché

Le secteur des loisirs indoor attire plus de 13 millions de visiteurs chaque année. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Ils s'appellent Gulli Parc, My Dreamland, Royal Kids, Youpi Parc ou encore Fun City… ces nouveaux terrains de jeux des enfants, également connus sous le nom de «kids parcs», connaissent un véritable essor ces dernières années.

Le secteur des loisirs indoor connaît une forte dynamique et s'impose comme une véritable locomotive du marché du divertissement. Avec un chiffre d'affaires qui a franchi le cap du milliard d'euros en 2023, et une croissance annuelle de 15% depuis 2019, il attire plus de 13 millions de visiteurs chaque année.

Portées par une demande forte (les Français ne sont pas prêts à rogner sur les loisirs malgré le contexte économique), ces activités séduisent un large public. Rien d'étonnant s'ils attirent également les investisseurs grâce à une rentabilité brute moyenne de 28% (pour du multiloisir, soit le double de celle des parcs d'attractions). Les loisirs indoor se positionnent comme la troisième activité de loisirs préférée des Français, tandis que les kids parcs se retrouvent en tête des espaces indoor les plus fréquentés derrière le bowling. Pour mieux comprendre les raisons de ce succès, nous allons l'illustrer notamment à travers le cas de My Dreamland.

Laboratoires d'apprentissages

Ces espaces ludiques, ouverts aux tout-petits jusqu'aux préadolescents (1 à 12 ans), proposent un environnement sécurisé, où les enfants peuvent laisser libre cours à leur quête de découvertes, d'expérimentations et de socialisation. Les kids parcs ont été pensés comme de véritables laboratoires d'apprentissages, à même de favoriser le développement de la confiance en soi, de la coordination, voire de la capacité à résoudre des problèmes chez les enfants.

La recherche de Whitebread et ses collègues souligne que le jeu libre et structuré favorise le développement cognitif, social et émotionnel de l'enfant. Toutefois, d'autres auteurs ont souligné que l'effet bénéfique du jeu indoor dépend aussi de la diversité des activités et de l'encadrement proposés. Plus un espace de jeu offre de la diversité matérielle, des occasions d'exploration et même une prise de risque physique modérée, plus il favorise le développement global de l'enfant.

Par ailleurs, les kids parcs illustrent parfaitement le concept marketing de «retailtainment» ou «retailment», contraction de retail (commerce) et entertainment (divertissement).

Théorisé dans la littérature académique comme une stratégie visant à transformer le point de vente en espace multiexpérientiel, le retailtainment «vise à procurer une expérience ludique extraordinaire via la sensorialisation de l'espace».

Ainsi, chez My Dreamland se mêlent dans un seul et même endroit des attractions et des services additionnels tels que la restauration ou le snacking, un espace presse ou encore une zone de repos avec connexion Internet. Ces espaces répondent aussi à ce besoin croissant d'expériences familiales dites clés en main, c'est-à-dire des solutions complètes et pratiques où tout est prévu pour le plaisir et la commodité des familles.

L'expérientiel par le multisensoriel

L'étude de cas CCMP que nous avons réalisée sur My Dreamland analyse la stratégie marketing de ce lieu. Elle décrypte les défis du marché du divertissement familial, elle examine son positionnement face à la concurrence et elle identifie les leviers clés d'une expérience client réussie, soulignant l'importance de l'aspect ludique, immersif et personnalisable des activités proposées.

Comptant actuellement trois sites en France, My Dreamland incarne l'évolution de ces espaces de loisirs vers des univers totalement immersifs et multisensoriels. Ce parc se distingue par la diversification de ses attractions, sa thématisation autour de la forêt magique et de ses thèmes anniversaires, offrant des univers personnalisés pour chaque enfant.

Dorian Trecco, co-fondateur et directeur général de My Dreamland, explique: «On a créé un parc multiactivités dans lequel on peut retrouver vraiment toutes les attractions qui sont en général du monoactivité.»

L'utilisation de technologies avancées est également un axe clé de l'expérience clients chez My Dreamland (parc d'Osny, Val-d'Oise), comme le souligne la récente installation de la plateforme VR TOWER de Virtuarides. Cette innovation procure des sensations immersives grâce à des casques Meta Quest3 et des ventilateurs simulant les effets de vent et de chute.

Influenceurs familiaux

La réussite d'un tel lieu repose aussi sur la communication marketing. Le cas mentionne alors les partenariats stratégiques tissés par My Dreamland avec des influenceurs familiaux locaux et régionaux. En témoigne la collaboration avec Marine-Daphnée Gaillard, créatrice de contenus sur Instagram sous le nom de Rêveuse en pagaille, qui a partagé son expérience du parc auprès de sa communauté de plus de 120.000 abonnés.

En outre, le parc intègre habilement des éléments pédagogiques dans ses attractions. Cette tendance à l'«edutainment» se retrouve dans de nombreux kids parcs.

Par exemple, Panomano, nouveau concept lancé en 2025 en France, invite les enfants à explorer une mini-ville où ils peuvent incarner différents rôles (chef cuisinier, pilote de ligne ou policier), favorisant l'apprentissage par le jeu d'imitation et la découverte des métiers du quotidien. Gulli Parc, quant à lui, intègre des jeux interactifs basés sur des licences que l'on retrouve sur sa chaîne jeunesse tandis que Royal Kids mise sur des parcours d'obstacles qui développent la motricité et la coordination.

Défis à relever pour pérenniser le concept

Malgré leur succès, les kids parcs doivent cependant composer avec plusieurs fragilités structurelles que notre cas expose.

Premièrement, la concurrence ne cesse de s'intensifier: regroupant plus de 2.500 parcs indoor, ce marché voit en effet émerger de nouveaux concepts hybrides (comme les color, brick ou quiz rooms) qui fragmentent la clientèle et complexifient la fidélisation. Cette multiplication des offres oblige alors chaque acteur à renouveler constamment ses attractions, ce qui pèse sur les coûts d'investissement et la rentabilité.

Parallèlement, de grands groupes, jusque-là absents de ce secteur dominé par des indépendants, commencent à s'implanter avec des offres plus accessibles et des moyens financiers conséquents, accentuant la pression concurrentielle. Dès lors, certains acteurs du marché s'inquiètent d'un scénario à la façon du secteur du fitness où l'arrivée de Basic Fit et la guerre des prix ont fini par concentrer le marché autour d'une poignée de gros groupes.

Le modèle économique des kids parcs reste aussi vulnérable à la saisonnalité et à la pression sur le pouvoir d'achat des familles. La fréquentation, condition essentielle à la rentabilité, constitue un enjeu majeur, d'autant qu'elle tend à baisser hors périodes de vacances scolaires. Dans un contexte inflationniste, les exploitants doivent composer avec une demande irrégulière et des coûts fixes en augmentation. Pour tenter de lisser les flux de visiteurs, certains parcs diversifient leur activité en développant des offres à destination des entreprises (B-to-B), comme le fait My Dreamland avec l'accueil d'événements d'entreprises.

Enfin, si les espaces de jeux indoor favorisent la socialisation et la motricité, la recherche académique a, jusqu'à présent, surtout mis en avant les apports uniques du jeu en plein air (notamment les possibilités de mouvement, d'exploration et de contact avec la nature).

C'est pourquoi, face à ces défis, l'avenir des kids parcs dépendra de leur capacité à innover et à proposer du sensationnel, à diversifier leurs services (y compris vers le B-to-B) et à renforcer leur ancrage local, tout en restant attentifs aux évolutions des attentes familiales et de la société.

Par Elodie Jouny-Rivier (Enseignant-chercheur en marketing, ESSCA School of Management) et Emeline Martin (Maîtresse de conférences en sciences de gestion, Université d'Angers)

Cet article est issu du site The Conversation