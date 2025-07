Les enchères séduisent les acheteurs en quête de bonnes affaires et d’objets rares

C’est peut-être l’option, encore moins chère que Leboncoin, pour se meubler à bas coût: faire des achats aux enchères. Sur le site Interencheres , vous avez accès, chaque jour, à près de 10.000 nouveaux lots sélectionnés par des experts. Tout y est pour meubler votre logement comme vous l’entendez. Les estimations démarrent à 1 euro et peuvent aller jusqu’à plusieurs millions d’euros pour les objets de collection ou les œuvres d’art. Un réseau de 420 commissaires-priseurs partout en France est chargé d’évaluer les produits souvent issus de saisies et ensuite mis aux enchères. Interencheres permet de participer à des ventes en ligne et même d’être livré si vous les remportez. Ces enchères peuvent se faire en retransmission directe depuis une salle des ventes où des acheteurs physiques ou au téléphone peuvent intervenir. Vous pouvez également réaliser des enchères simples, se déroulant sur une période de quelques jours ou quelques heures avec un nouveau prix s’incrémentant dans l’annonce à chaque nouvelle enchère.

Une plateforme vend à petit prix des objets d’organismes publics et de sociétés

Agorastore , spécialisé dans la vente aux enchères des biens d’occasion des mairies, organismes publics et grandes entreprises, est l’autre site sur lequel se meubler à prix intéressant. Vous pouvez ainsi plus facilement faire vos achats pour vous constituer un petit bureau pour télétravailler. Des lots de 2 bureaux en bon état sont par exemple vendus 61 euros . Vous pouvez aussi trouver des meubles de bibliothèque à 25 euros ou encore une gazinière à 30 euros . Sur Agorastore, vous avez la possibilité d’enchérir directement en ligne et de demander un devis pour être livré à domicile si vous remportez l’enchère. En règle générale, aux enchères, vous pouvez profiter d’une décote allant de 10% à 40% par rapport au prix d’origine. Le site ne propose pas d’enchères «live».

Des saisies judiciaires se vendent aux enchères

Vous pouvez vous rendre sur le site d’ Actafor pour trouver du mobilier très abordable, issu la plupart du temps de recouvrements judiciaires. La plateforme est un groupement de 4 huissiers de justice situé dans le Grand Est. Le site propose tout un catalogue d’objets allant de statues décoratives à une table en métal grise, en passant par le semainier en bois. Les internautes peuvent s’inscrire, faire une enchère et la payer en ligne. Le site ne propose pas d’enchères «live». Un surcoût de 25% est systématiquement ajouté au montant adjugé. Si vous achetez à distance, le descriptif du mobilier doit être précis pour ne pas avoir de mauvaises surprises.

Un modèle historique Apple dépasse les prix des Mac les plus récents Un Apple vintage s’est vendu à un prix supérieur aux derniers modèles de la marque. C’est le résultat d’une enchère étonnante en mars 2025. Lors d’une vente dédiée à Steve Jobs et à la révolution Apple, un ordinateur Apple-1 restauré a fait l’objet d’une vente aux enchères et s’est vendu au prix de 375.000 dollars ( 347.000 euros ). L’Apple-1 est le premier modèle d’ordinateur personnel déjà assemblé, vendu par la marque à la pomme. En 1976, lors de leur lancement, ces machines se vendaient sans boîtier, ni clavier. À ce jour, 104 Apple-1 ont été recensés dans le monde. En 2022, le prototype authentique de l’Apple-1 s’est vendu aux enchères pour 677.196 dollars ( 677.839 euros ).

