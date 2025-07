264 millions d’unités vendues : la consommation de glaces atteint un record en 2025

(Crédits: Unsplash - Parker Johnson)

Si les ventes en grande surface sont en croissance continue depuis le début de l'année (+26%), celle-ci s'accélère depuis le mois de mai, portée par les fortes chaleurs. Résultat, la consommation du produit star de l'été a dépassé le record de 2022.

La glace , «star de 2025» . Une étude du cabinet NielsenIQ , parue en début de semaine, met en lumière l'impressionnante hausse des ventes de glaces cette année. Avec près de 264 millions d'unités écoulées depuis le début de 2025, le petit plaisir sucré a signé un record historique, effaçant des tablettes l'année 2022 (262,5 millions). L'année dernière, les ventes s'étaient limitées à 209,1 millions. La hausse atteint donc 26% entre 2024 et 2025. De quoi faire de la glace la catégorie la plus dynamique en grande surface en 2025, selon Constance de Mascureau, consultante chez NielsenIQ.

Si les ventes sont en croissance continue depuis le début de l'année, celle-ci s'accélère depuis le début du mois de mai. Depuis ce mois-là, les ventes de glace ont progressé de 175 millions d'euros, pour 46 millions d'unités vendues en plus. La raison est bien sûr à chercher du côté des fortes chaleurs qu'a connues la France dernièrement. «Les dernières semaines ont largement participé au succès de la star de ce premier semestre en grande distribution : la glace» , indique l'étude. Le samedi 21 juin, qui avait été caniculaire, a été la meilleure journée de vente de 2025, et même des trois dernières années, avec un chiffre d'affaires de 19,33 millions d'euros, devant le samedi 18 juin et le samedi 28 juin.

Magnum domine le marché

Par référence, les Magnum amandes par paquets de 4 bâtonnets et de 8 bâtonnets restent les deux produits les plus vendus du marché. Avec ces deux glaces uniquement, Magnum enregistre 24,8 millions d'euros de chiffres d'affaires depuis le début de l'année. Les Snickers chocolat caramel arrivent en troisième position, devant les pots de glace Nutella , un produit lancé en 2024. Dans la suite du top 10, on trouve d'autres références habituées du haut du classement, comme les Extrême vanille, les Ben & Jerry's Cookie Dough ou encore les Mars chocolat caramel.

Si la hausse de la consommation de glaces concerne l'ensemble de l'Hexagone, les ventes sont particulièrement dynamiques en Centre Auvergne (+55%), en Île-de-France (+45%) et en Touraine Charente (+45%). L'étude précise également que les familles dépensent en moyenne pour les glaces près de 30 euros par saison, soit deux fois plus qu'un jeune vivant seul. Plus précisément, ce sont les familles avec des enfants entre 12 et 17 ans et les familles avec des enfants entre 18 et 24 ans qui dépensent le plus en consommation de glace. Un Français achète par ailleurs aujourd'hui en moyenne 3 marques différentes, et 3,5 pour une famille.