Les bouteilles d'eau devraient bientôt coûter plus cher, une hausse de 8 % pour Cristaline

Les bouteilles d'eau devraient bientôt coûter plus cher en supermarché. (Hans / Pixabay)

Après la flambée des prix du carburant, certains produits alimentaires devraient eux aussi voir leur tarif augmenter dans les prochaines semaines. Comme le rapporte RTL , les professionnels du secteur évoquent déjà un mois de septembre « rouge » . Depuis quelques semaines, plusieurs marques ont effectivement adressé aux supermarchés des demandes de nouveaux tarifs.

Cela concerne notamment un produit énormément consommé, surtout en cette saison : les bouteilles d'eau. Cité par RMC Conso , le journaliste spécialiste de la grande distribution Olivier Dauvers a affirmé que Cristaline, marque d'eau la plus vendue en France, a demandé 8 % de hausse aux supermarchés, soit un centime par bouteille.

Des négociations en cours

D'après nos confrères, cette augmentation (qui impactera donc peu votre budget) se justifie notamment par la hausse du coût du carburant et la fabrication des bouteilles. Ces dernières sont faites à base de PET (Polytéréphtalate d'éthylène), un plastique provenant d'Asie qui a vu son prix exploser depuis le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient.

De leur côté, les groupes Danone (Evian, Volvic, Badoit...) et Nestlé Waters (Vittel, Perrier, Contrex...) auraient demandé 3 ou 4 % d'augmentation selon Olivier Dauvers. Le prix d'autres produits, comme ceux affiliés à l'hygiène, pourrait également augmenter. Mais bonne nouvelle, ce ne sera pas le cas des fournitures scolaires car les négociations ont eu lieu avant la guerre en Iran. Leurs prix sont fixés et ne pourront pas être modifiés, explique RTL .