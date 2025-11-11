Les 7 sites merveilleux à voir absolument avant qu’ils ne disparaissent

Le réchauffement climatique menace de nombreux sites d’exception, que les touristes se pressent de découvrir. ( crédit photo : Shutterstock )

En vogue depuis quelques années, le nécrotourisme consiste à se rendre sur des lieux voués à disparaître. Il s'agit de sites naturels souvent menacés par le changement climatique comme la barrière de corail ou encore Venise. Notre top 7 des merveilles à voir ou à revoir.

Le Parc national des glaciers

C'est l'une des grandes attractions naturelles des États-Unis en passe de disparaître. Le Parc national des glaciers , situé dans le Montana, devra d'ici peu trouver un autre nom. Le parc a perdu environ 60% de ses glaciers depuis 1850. D'ici la fin du siècle, selon les scientifiques, tous devraient avoir disparu. Les plus pessimistes tablent même sur 2030. Cela n'empêche pas le parc de revendiquer plus de 2,9 millions de visites en 2023. Allez-y tant qu'il est temps…

La Grande Barrière de corail

Des poissons multicolores dans une eau turquoise, agrémentée de récifs de corail: cette image pourrait être celle de la Grande Barrière de corail … Mais celle d'il y a 30 ans, comme le précise le Fonds mondial pour la nature (WWF). En effet, près de la moitié du récif corallien a déjà disparu et la totalité du site pourrait ne plus exister à l'horizon 2050 si rien n'est fait sur le plan climatique. Inscrite au Patrimoine mondial de l'Unesco, elle est l'une des sept merveilles naturelles du monde. Elle s'étend sur 344.400 km². Cette superficie la rend visible depuis l'espace. Le site accueille tous les ans, selon les données de l'Unesco, près de 2 millions de visiteurs.

Le dernier glacier de l'ère glaciaire

C'est l'un des rares glaciers au monde à se trouver à un niveau aussi bas (300 mètres au-dessus du niveau de la mer). Il s'étend pourtant sur près de 13 kilomètres. Le glacier François-Joseph est un survivant de l'ère glaciaire. Situé sur la côte ouest de l'île du Sud de la Nouvelle-Zélande, dans le parc national de Westland Tai Poutini , ce spectaculaire glacier a déjà perdu 25% de sa superficie à cause du réchauffement climatique. Il devrait disparaître à la fin du siècle. Les visites sont très encadrées et, selon les formules d'excursion, on peut rester entre 1 et 3 heures sur le glacier.

Les Seychelles, paradis presque perdu

L'archipel paradisiaque des Seychelles est lui aussi menacé. Comme de nombreux États insulaires, la montée des eaux vient grignoter la superficie côtière année après année. L'élévation du niveau de la mer met en péril la population et l'ensemble des infrastructures de l'île, dont les ressources en eau potable, l'activité étant concentrée sur le littoral.

Venise rongée par les eaux

Les espaces naturels ne sont pas les seuls à être menacés par le changement climatique. Certaines villes, comme Venise , pourraient, elles aussi, disparaître sous les eaux. La Cité des Doges voit, chaque année, sa lagune s'enfoncer davantage. Les inondations sont plus nombreuses qu'avant. Le niveau moyen de la mer a grimpé de 30 cm ces 150 dernières années. D'ici à 2100, l'Adriatique devrait augmenter de 44 à 76 cm: de quoi accélérer l'érosion des fondations de Venise et faire s'effondrer bon nombre de bâtiments.

Madagascar en voie de désertification

Pourra-t-on encore se rendre à Madagascar à la fin du siècle? La question se pose, tant la pression exercée par la déforestation, l'érosion des sols et leurs dégradations, est forte. 95% des lémuriens seraient déjà menacés d'extinction sur l'île, rappelle l'association Re Wild. Auparavant verdoyante, l'île se meut peu à peu en un vaste désert rouge. Cependant, les quelques grands parcs nationaux de l'île continuent à enregistrer un grand nombre de touristes. En 2023, ils étaient 259.850 à se rendre sur l'île, soit une hausse de 97% de la fréquentation touristique en seulement un an.

La mer Morte s'évapore

La mer Morte rétrécit de plus en plus. C'est l'un des nombreux effets du réchauffement climatique. Face aux températures de plus en plus élevées, le lac salé situé à la frontière entre Israël, la Cisjordanie et la Jordanie menace de s'évaporer. Depuis les années 1970, la mer Morte a perdu le tiers de sa surface. Le barrage construit au sud du lac dans les années 1960 ainsi que le canal réalisé à la même époque par la Jordanie ont accéléré l'évaporation de l'eau. Depuis, la mer Morte perd 1,20 m tous les ans.

Les monuments les plus visités au monde Si les sites touristiques changent en fonction des classements, certains monuments incontournables demeurent les plus visités du monde, avec plusieurs millions de touristes à l'année. Parmi eux, la Cité interdite de Pékin truste souvent la première place du podium, suivie par le château de Versailles en région parisienne ou encore le Mémorial de Lincoln à Washington. Le Taj Mahal d'Âgrâ ou encore le Colisée de Rome bouclent la plupart du temps ce top 5. Enfin, n'oublions pas l'un des sites gratuits les plus visités au monde: Notre-Dame de Paris rassemble en moyenne plus de 30.000 visiteurs par jour et 12 millions par an.

