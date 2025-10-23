Le prix du superéthanol E85 va-t-il exploser comme le prévoit le gouvernement dans son budget 2026 ?

Les députés ont dit non à la flambée des prix du superéthanol ce mardi 21 octobre. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Bonne nouvelle pour automobilistes qui roulent au superéthanol E85 : les députés ont voté contre la hausse des taxes sur ce carburant, rapporte Capital . Dans son projet de loi de finances pour 2026, et dans l'optique d'augmenter ses recettes, le gouvernement prévoit en effet de renforcer l'an prochain la fiscalité sur l'éthanol qui bénéficie aujourd'hui d'un régime avantageux. Et ce pour une durée de trois ans, jusqu'en 2028.

Une hausse vertigineuse de 40 à 50 centimes par litre

Selon des professionnels du secteur, les tarifs bondiraient de 40 à 50 centimes par litre si cette mesure était appliquée. Le litre de superéthanol, qui coûte en moyenne 0,70 centime aujourd'hui, atteindrait alors 1,10 ou 1,20 euro. Une flambée beaucoup trop brutale pour les députés de la commission des finances qui ont voté contre cette hausse des taxes à l'unanimité ce mardi 21 octobre. Ils ont notamment souligné le rôle important du superéthanol E85 dans la transition énergétique puisque ce carburant, produit en France, est moins polluant.

Environ un million d’automobilistes français roulent à l’E85 aujourd'hui. Face à la levée de boucliers des députés, il est peu probable que la hausse des taxes sur ce carburant soit maintenue.