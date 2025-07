Quelle est la meilleure solution pour faire voyager vos enfants seuls en train?

Plusieurs possibilités existent pour prendre en charge les jeunes voyageurs de moins de 14 ans. ( crédit photo : Getty Images )

Vous souhaitez que vos enfants ou ados de moins de 14 ans partent en train, mais vous ne pouvez pas les accompagner? Pas de panique: en France, un enfant de plus de 12 ans a le droit de voyager seul en train et, s'il est plus jeune ou si vous préférez le savoir accompagné, de nombreuses options s'offrent à vous. Avantages et inconvénients: nous faisons le point pour vous.

La SNCF met des accompagnateurs professionnels à votre disposition

La SNCF propose un service, baptisé Junior & Cie, prenant en charge les enfants de 4 à 14 ans voyageant seuls. Junior & Cie est probablement la solution la plus fiable et la plus économique. En effet, les enfants sont accompagnés à bord par des animateurs professionnels possédant le BAFA et ceux-ci se chargent de les divertir grâce à de nombreuses activités pendant toute la durée du voyage. Tous les enfants voyageant seuls sont regroupés dans un même wagon. Une casquette avec leur prénom est remise à chaque enfant au début du voyage. Il est demandé aux parents de se présenter sur le quai du départ entre une demi-heure et une heure à l'avance. À l'arrivée, l'enfant est confié à la personne que vous avez désignée et dont l'identité aura été vérifiée. Mieux vaut réserver la place de votre enfant bien à l'avance car l'offre n'est pas infinie et la demande est forte. Le service est disponible à partir de 37 euros en plus du prix du billet de train de votre enfant.

Renseignements sur juniorcie.sncf-connect.com .

Kidygo vous propose un baby-sitter le temps d'un voyage en train

La start-up Kidygo met en relation des «kidysitters» avec les parents cherchant des accompagnateurs pour leurs enfants. Le principe est simple: permettre à des voyageurs de devenir les baby-sitters de vos enfants le temps d'un trajet en train. La plateforme se charge de vérifier leur profil et certifie leur aptitude à voyager avec des enfants. Vous postez votre demande en précisant le jour, le trajet, l'heure et si vous souhaitez prendre en charge la totalité ou une partie du billet de train de l'accompagnateur. Ensuite, les potentiels «kidysitters» intéressés par votre annonce se manifesteront auprès de vous. Le service vous coûtera donc le montant pris en charge par vos soins sur le prix du billet de train de l'accompagnateur que vous aurez choisi. Si vous proposez de prendre en charge l'intégralité du billet de train de l'accompagnateur, vous aurez plus de «kidysitters» intéressés par votre proposition. En revanche, n'oubliez pas que ce système de mise en relation a ses limites car un «kidysitter» peut malheureusement vous faire faux bond au dernier moment en cas d'imprévu.

Informations sur www.kidygo.fr .

Hopways vous trouve un accompagnateur ou un chauffeur

Autre option: la plateforme Hopways, créée par des mamans souhaitant ne plus faire le taxi avant d'aller au travail le matin, permet de trouver des accompagnateurs pour les trajets en train de vos enfants. Le service est disponible à partir de 28 euros . Le site permet aussi de trouver des chauffeurs de confiance pour assurer un trajet en voiture pour votre enfant, pour se rendre à une activité à laquelle vous ne pouvez l'accompagner ou pour l'emmener à la gare par exemple. Si vous souhaitez mettre en place une navette régulière, il est possible d'avoir le même chauffeur à chaque fois.

Plus de détails sur www.hopways.com .

Connaissez-vous le pass Navigo pour les moins de 11 ans? Le Syndicat des transports franciliens, Île-de-France mobilités (auparavant le Stif), propose désormais un forfait Imagine R Junior pour les moins de 11 ans. Son prix: 24,40 euros pour voyager de manière illimitée sur tout le réseau francilien pendant un an et bénéficier de certaines réductions et avantages. Si votre enfant a bientôt 11 ans, pensez à souscrire cette offre la veille de son 11e anniversaire. Elle sera valable jusqu'à la veille de ses 12 ans. Informations sur www.iledefrance-mobilites.fr .

