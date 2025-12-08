 Aller au contenu principal
Tesla lance une version « standard » de sa Model 3 à moins de 37 000 euros
information fournie par Boursorama avec Newsgene 08/12/2025 à 12:40
Temps de lecture: 1 min

Une version « standard » de la Model 3 est proposée à 36 990 euros en France. (illustration) (Pixabay / Jteder)

Tesla a lancé en France une version plus abordable de sa Model 3. La voiture électrique est proposée au prix de 36 990 euros avec une autonomie de 534 km.

Tesla revoit ses prix pour tenter d'endiguer la baisse de ses ventes en Europe. Le constructeur américain vient ainsi de lancer la commercialisation d'une version « standard » de sa Model 3. Ce modèle est proposé à 36 990 euros en France, indique BFM Business . En octobre, le groupe automobile avait fait de même avec son Model Y. Le prix du SUV électrique avait chuté à 39 990 euros.

534 km d'autonomie

Pour proposer ces nouveaux tarifs plus abordables, Tesla revoit légèrement les prestations et les équipements de ces véhicules. La Model 3 standard affiche une autonomie de 534 km, contre 750 km pour la version « Premium, grande autonomie, propulsion », vendue 44 990 euros.

Cette Model 3 Standard a été lancée aux Etats-Unis dès le mois d'octobre, à 36 990 dollars (31 750 euros). Tesla espère ainsi se relancer alors que la firme d'Elon Musk a à nouveau enregistré une forte chute de ses ventes cette année.

Automobile / Equipementiers
© Boursorama avec Newsgene

