Tesla lance une version « standard » de sa Model 3 à moins de 37 000 euros

Une version « standard » de la Model 3 est proposée à 36 990 euros en France. (illustration) (Pixabay / Jteder)

Tesla revoit ses prix pour tenter d'endiguer la baisse de ses ventes en Europe. Le constructeur américain vient ainsi de lancer la commercialisation d'une version « standard » de sa Model 3. Ce modèle est proposé à 36 990 euros en France, indique BFM Business . En octobre, le groupe automobile avait fait de même avec son Model Y. Le prix du SUV électrique avait chuté à 39 990 euros.

534 km d'autonomie

Pour proposer ces nouveaux tarifs plus abordables, Tesla revoit légèrement les prestations et les équipements de ces véhicules. La Model 3 standard affiche une autonomie de 534 km, contre 750 km pour la version « Premium, grande autonomie, propulsion », vendue 44 990 euros.

Cette Model 3 Standard a été lancée aux Etats-Unis dès le mois d'octobre, à 36 990 dollars (31 750 euros). Tesla espère ainsi se relancer alors que la firme d'Elon Musk a à nouveau enregistré une forte chute de ses ventes cette année.