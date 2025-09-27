Le pass culture permet-il aux jeunes de se forger des références communes et ainsi, de faire société?

Le Pass culture a pris un coup de rabot. Suite à un rapport de la Cour des comptes étrillant le dispositif, sa part collective est gelée et sa part individuelle est divisée par deux pour les jeunes de 18 ans et disparaît pour les moins de 17 ans.

Si sa part collective permettait démocratisation et diversification des pratiques culturelles, sa part individuelle est critiquée pour sa faible efficacité dans ces domaines. Le Pass culture individuel se distingue toutefois par un autre aspect: il participe à la construction d'une citoyenneté commune pour les nouvelles générations.

Par quels moyens les jeunes deviennent-ils membres de notre société? La majorité à 18 ans, le bac, la fin des études secondaires ou encore le permis de conduire opèrent comme des marqueurs d'un passage. Le Pass culture pourrait devenir un nouveau support de constitution d'un point commun entre jeunes d'une même génération et d'un lien universel avec les institutions publiques.

Fin 2024, sur 100 jeunes qui avaient droit au Pass, 84% l'avaient activé avant qu'il n'arrive à échéance. Le Pass culture capte donc une part de la population de jeunes adultes très importante, plus que de nombreuses institutions qui visent à rassembler tous les jeunes citoyens: seuls 79% de jeunes de 18 ans sont scolarisés et, à la fin du service militaire obligatoire, 30% d'une classe d'âge y échappait (ainsi que toutes les femmes!). Le Pass culture réunit les jeunes et leur fournit un cadre partagé.

Mais qu'est-ce qui rassemble les jeunes à travers le Pass culture?

Un «nous générationnel»

L'argent qui leur est fourni constitue un pouvoir dans la définition même de ce qu'est la culture. Chaque jeune participe à la manière dont sa génération redéfinit la culture. Et c'est bien ce qui fait l'objet de certaines critiques d'une partie des adultes plus âgés. Le Pass culture a couronné le succès des mangas et il est en train de porter celui de la romance.

Cette nouvelle génération s'empare de nouvelles références à l'instar des boomers qui avaient fait de Johnny Halliday ou de Sylvie Vartan leurs idoles. Les jeunes se construisent comme une génération à travers des références culturelles qui les distinguent de celles de leurs parents. C'est grâce à cette réécriture possible de la culture que les jeunes deviennent membres de notre société.

Le Pass culture leur permet aussi de sélectionner et promouvoir des références, des thématiques et, plus largement, des récits qui leur parlent. On attend désormais des jeunes qu'ils soient autonomes et créatifs, la liberté qui leur est confiée avec le Pass culture participe à la réalisation de ce dessein.

Cela passe par l'intermédiaire de choix culturels qu'ils opèrent séparément mais aussi par des activités collectives. En effet, 42% des jeunes disent avoir pratiqué avec leurs proches une activité culturelle réservée avec le Pass culture. La participation de chacun à des concerts, à des spectacles ou le visionnage d'un film sont autant d'occasions de faire société, son corps vibrant aux mêmes sons ou textes que celui d'autres. Ils sélectionnent une expérience qu'ils vivent ensemble, avec leurs émotions, dans leur chair.

Ils font société autrement que les jeunes quand ils étaient réunis sous les drapeaux: c'est la fabrique d'un monde dans lequel chacun aspire à devenir lui-même sans renoncer à être avec les autres.

Le Pass culture encourage également les jeunes à pousser les portes de lieux qu'ils n'auraient pas ouvertes: deux tiers disent être allés dans un lieu culturel où ils ne s'étaient jamais rendus grâce à celui-ci. C'est un moyen de faire le lien entre la génération qui gère et anime ces lieux et celle qui lui succédera.

Les jeunes ne sont pas enfermés comme « jeunes » dans le Pass culture. Au contraire, ils prennent place dans la société par leur choix individuel qui crée la possibilité d'un «nous générationnel». C'est une fabrique moderne de la citoyenneté.

Moins cher que le SNU

À l'heure des restrictions budgétaires, un des arguments contre le Pass culture consiste à le considérer comme cher. Et il est vrai qu'il offre un effet d'aubaine aux jeunes de milieux favorisés qui bénéficient déjà de davantage d'argent de poche.

Néanmoins, ce montant important peut être considéré comme une forme de soutien économique aux équipements culturels puisque l'argent dépensé par les jeunes leur bénéficie. Le rapport de l'Inspection générale des affaires culturelles rapporte que 54% des dépenses vont aux librairies, 18% aux cinémas, 8% aux magasins d'instruments. Sans surprise, la réduction du montant du Pass n'a d'ailleurs pas manqué de faire réagir le Syndicat de la librairie française.

Le coût peut aussi être relativisé en le confrontant à celui du Service national universel (SNU). Ce dispositif, dont la visée initiale aurait consisté à succéder au service militaire obligatoire, peine à s'installer. En 2023, le stage de cohésion de douze jours a accueilli 40.000 jeunes volontaires, soit moins de 5% d'une classe d'âge. Et, en termes de dépenses publiques, la Cour des comptes évalue le coût par jeune à 2.900€ en 2022, soit dix fois plus que celui du Pass culture avant passage du rabot.

Le Pass culture au cœur de la citoyenneté

En pensant le Pass culture à travers le seul prisme de la culture, le débat public réduit sa portée. Il est discuté sur sa capacité (qui se vérifie pourtant de plus en plus) à diversifier les pratiques culturelles et sur son coût, comparé avec celui des institutions du secteur. Mais le Pass culture remplit aussi une fonction citoyenne en permettant aux jeunes de prendre part à la régénérescence de notre société.

Dans un contexte de forts changements sociaux, chaque génération redéfinit la société pour se la réapproprier. Les références culturelles offrent un moyen aux jeunes de réécrire la culture et, ce faisant, la société avec.

L'apparition de pétitions de jeunes pour maintenir le niveau de financement du Pass culture montre qu'ils partagent cet avis, qu'ils ne manquent pas d'exprimer sur les réseaux sociaux. Le soutien de parents pourrait signaler un accord entre générations en la matière.

La capacité du Pass culture à capter plus de 8 jeunes sur 10 montre un niveau très élevé d'appropriation du dispositif. Il peut être un support important de construction de notre collectivité.

Plutôt que de le vouer aux gémonies, peut-être pourrait-on rappeler davantage que cet instrument relève d'une contribution de l'État qui alloue aux jeunes cette somme au nom d'un idéal : bâtir un «nous» en laissant une liberté à la singularité de chacun.

Par Claude Poissenot (Enseignant-chercheur à l'IUT Nancy-Charlemagne et au Centre de REcherches sur les Médiations (CREM), Université de Lorraine)

