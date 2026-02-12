Le cinéma d’horreur, miroir de nos angoisses contemporaines

Comme dans le cinéma expressionniste allemand des années 1930, une puissance a pris le contrôle de la société, et le cinéma d’horreur actuel semble se résigner à le laisser dramatiquement triompher. (crédit: Adobe Stock)

Alors que nous traversons une époque de plus en plus troublée, un constat s'impose: le cinéma d'horreur, lui, se porte à merveille. Ce succès n'a rien d'anodin: il reflète la manière dont les inquiétudes sociétales, toujours plus prégnantes, trouvent dans l'horreur un terrain d'expression privilégié, un miroir révélateur de nos angoisses collectives.

Ces dernières années ont vu émerger nombre de films et de séries rencontrant un véritable engouement, tandis que certains réalisateurs (comme Jordan Peele, Ari Aster ou Jennifer Kent) sont devenus des auteurs plébiscités, voire des figures incontournables du genre.

Les racines du cinéma d'horreur actuel se trouvent dans les productions hollywoodiennes des années 1970. À ce sujet, le critique Jean-Baptiste Thoret relevait que le cinéma de l'époque fut déterminé par la généralisation de la télévision dans les foyers, et de son nouveau registre d'images. Les horreurs du monde extérieur étaient ainsi présentées tous les soirs dans les salons familiaux.

La guerre du Vietnam, les émeutes réprimées de manière sanglante (notamment les sept «émeutes de Watts» aux États-Unis en août 1965), les faits divers lugubres s'introduisaient dans le quotidien de tous les Américains, puis de tous les Occidentaux. Le cinéma de possession, l'Exorciste (William Friedkin, 1973), mais aussi les slashers et leurs tueurs barbares arpentant les paisibles zones pavillonnaires (la Dernière Maison sur la gauche, Wes Craven, 1972) en sont des exemples probants: les peurs de la destruction du soi intime et de l'espace domestique furent liées à cette obsession pour un «mal intérieur» que diffusait, incarnait et répandait l'écran de télévision.

Mais c'est aussi, bien sûr, le cinéma de zombies (la Nuit des morts-vivants, George A. Romero, 1968) au postulat très simple: les morts viennent harceler les vivants; ou, en termes cinématographiques, le hors-champ vient déborder dans le champ. De fait, la décennie posa des bases horrifiques qui sont toujours valides aujourd'hui.

Le cinéma d'horreur est un registre qui tourne toujours autour d'un même sujet: les frontières (d'un monde, d'un pays, d'une maison, d'un corps) sont mises à mal par une puissance insidieuse, puissante, voire surnaturelle.

Le XXIᵉ siècle et la peur des images

Notre siècle se situe de fait dans la continuité des années 1970 qui ont posé les bases du genre. Nous pouvons définir quatre grandes peurs qui traversent toutes les productions horrifiques actuelles: la question du contrôle politique, de son efficience et de ses abus; la question de l'identité et de la différence; celle de la violence, de l'agression, voire de la torture; et, enfin, la peur des médias et de la technologie.

La peur politique est au cœur de nombreuses productions horrifiques. C'est notamment le cas de la saga American Nightmare (James DeMonaco, 2013–2021) qui nous présente une société américaine fondamentalement dysfonctionnelle en raison de ses orientations politiques: une nuit par an, afin de «purger» la société, toutes les lois sont suspendues. Le troisième volet, The Purge: Election Year (James DeMonaco, 2016), ne s'y trompait pas en détournant la casquette du mouvement MAGA sur son affiche promotionnelle.

Mais l'horreur des choix politiques se trouve également au cœur des films apocalyptiques et postapocalyptiques. Qu'ils mettent en scène des zombies, des épidémies ou des extra-terrestres, l'horreur provient bien souvent de l'incapacité institutionnelle à répondre au mal, puis de la violence fondamentale avec laquelle les sociétés se reconstituent ensuite. C'est notamment le cas dans la série The Walking Dead (Frank Darabont, 2010–2022), qui nous présente tout un répertoire de modes de vie collective, en majorité profondément inégalitaires, voire cruelles.

Les questions identitaires, elles, relèvent de l'horreur politique lorsque les films prennent le racisme comme sujet. On retrouve cet aspect dans Get Out (Jordan Peele, 2017), dans lequel de riches Blancs s'approprient les corps d'Afro-Américains afin de s'offrir une seconde jeunesse. Mais c'est aussi le cas, de façon plus générale, du cinéma de possession, qui est toujours un cinéma traitant de problèmes identitaires, du rapport à soi, voire de folie ou de dépression. Possédée (Ole Bornedal, 2012), Mister Babadook (Jennifer Kent, 2014), ou encore Heredité (Ari Aster, 2018) mettent tous en scène des individus combattant un démon (ou une entité maléfique) pour retrouver un sens à leur vie et une stabilité identitaire.

La peur de la violence est peut-être la réponse cinématographique la plus directe aux faits divers qui ont envahi les médias depuis plusieurs décennies. Faits divers ayant même donné naissance à des sous-genres cinématographiques autonomes. Le «torture porn», illustré par les sagas Saw (depuis 2004), Hostel (2005–2011) et The Human Centipede (Tom Six, 2009–2016), par exemple, est un type de film dont l'objet est la représentation de tortures physiques et/ou psychologiques infligées par un maniaque (ou un groupuscule puissant) à des individus malchanceux. Le «rape and revenge» («viol et vengeance»), quant à lui, représente, comme son nom l'indique, de jeunes femmes violentées qui prennent leur revanche sur leurs agresseurs, souvent de manière sadique. C'est le cas de films comme Revenge (Coralie Fargeat, 2017) ou la saga I Spit on Your Grave (2010–2015).

Enfin, le dernier territoire que nous mentionnons a fini, selon nous, par englober tous les autres. À notre époque, toute peur est liée à la manière dont nous nous représentons le monde, l'Autre et nous-mêmes, sous la forme d'un simulacre ou via un dispositif technologique intercesseur.

Le réel s'offre à nous à travers des filtres technologiques. Ainsi, c'est toujours à l'écran (télévision, ordinateur ou smartphone) de «rendre réel», de définir ce qui est vrai, et de nous offrir des expériences. Or, nous courons toujours le risque que ces systèmes de représentation abusent de nous et deviennent, à leur tour, oppressants. C'est le postulat même du registre horrifique du «found footage», depuis le Projet Blair Witch (Daniel Myrick et Eduardo Sánchez, 1999), en passant par les sagas Paranormal Activity (2007–2021), REC (2007–2014), ou encore Unfriended (Levan Gabriadze, 2014). Ces films, prenant l'aspect et la forme d'archive retrouvée (bien souvent domestique ou policière), peuvent centrer leurs récits aussi bien autour de spectres, de tueurs en série ou d'extra-terrestres, car c'est le dispositif d'image lui-même, plus que le monstre, qui crée la matière horrifique.

L'inéluctabilité du mal

Deux phénomènes nouveaux semblent, toutefois, se dégager depuis quelques années. Le premier, par son absence relative dans le cinéma d'horreur, et le second, par son omniprésence.

Il s'agit tout d'abord du cataclysme écologique, que l'on retrouve de façon prégnante dans le cinéma de science-fiction, mais très peu dans les films d'horreur. Cette absence, plutôt que de témoigner d'une incapacité de représentation, relève peut-être d'un enjeu trop mondial pour être abordé par un genre finalement plus attaché à des parcours intimes, à des trajectoires d'individus confrontés à l'horreur, plutôt qu'à des horreurs sociétales.

Bien sûr, le cinéma de zombies ou d'apocalypse traite déjà en substance de cet effondrement civilisationnel, mais il faut que ce soit l'humain qui meure, et non le vivant, la nature ou l'environnement, pour que l'horreur devienne manifeste.

Quelques films, comme le long métrage français la Nuée (Just Philippot, 2020), tentent toutefois de poser la question d'une horreur humaine à partir d'une bascule environnementale. Notons également que la pandémie de Covid-19 n'a pas laissé de trace significative dans le genre horrifique. L'horreur pandémique est déjà présente au cinéma depuis les zombies de la fin des années 1960, lorsque la peur et la paranoïa suscitée par le confinement sont déjà figurées au cinéma à travers le motif de la maison hantée qui nous présente toujours des individus prisonniers d'un espace domestique devenu oppressant, voire létal.

Enfin, l'omniprésence actuelle que nous évoquions est certainement celle de l'inéluctabilité du mal. Alors que le cinéma d'horreur des décennies précédentes était encore un cinéma globalement centré sur le monstre (tueur, démon, alien, spectre, etc.), tangible et donc affrontable, notre époque contemporaine présente des antagonistes qui ne sont rien d'autre qu'une puissance abstraite de destruction.

Des films sortis cette année, comme les Maudites (El Llanto, Pedro Martin-Galero, 2024) ou Vicious (Bryan Bertino, 2025), représentent le mal comme une volonté omniprésente, omnipotente, qui dépasse et qui détruit tous les cadres de protection. La société, la famille, le réel volent en éclats ; et nous, spectatrices et spectateurs, ne pouvons que contempler la longue descente aux enfers d'individus voués au néant.

Ce motif horrifique ne nous semble pas anecdotique, tant il dit quelque chose de notre époque, de ses peurs, voire de son désespoir. Comme dans le cinéma expressionniste allemand des années 1930, une puissance a pris le contrôle de la société, et le cinéma d'horreur actuel semble se résigner à le laisser dramatiquement triompher.

Par Jean-Baptiste Carobolante (Professeur d'histoire et théorie de l'art, ESA/École Supérieure d'Art/Dunkerque/Tourcoing)

Cet article est issu du site The Conversation