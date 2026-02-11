Electricité : cette astuce très simple permet de faire des économies

Prendre sa douche et lancer en même temps une machine à laver peut augmenter la facture d'électricité et abîmer le chauffe-eau. (illustration) (Stevepb / Pixabay)

Dans des journées au rythme effréné, partagées entre travail, famille et tâches ménagères, la tentation est grande d’optimiser chaque minute. Lancer une machine à laver avant d’entrer sous la douche peut sembler un réflexe malin. C’est une mauvaise idée pour votre portefeuille en réalité, soulignent nos confrères de Grazia .

Double impact

En cause : le chauffe-eau. C’est la même conduite d’eau chaude qui alimente à la fois votre douche et votre lave-linge. Résultat, l’appareil doit fournir simultanément deux débits importants. Il tourne davantage, chauffe plus intensément et perd en rendement. À terme, cette sursollicitation alourdit non seulement la consommation d’énergie et augmente la facture.

Elle accélère aussi l’usure du ballon d’eau chaude. Le chauffe-eau voit ainsi sa durée de vie raccourcie. Sur plusieurs années, cela peut avancer le moment de son remplacement, une dépense loin d’être anecdotique.

Le confort aussi impacté

L’impact ne se limite pas aux finances. Utiliser la même source d’eau chaude en même temps affecte directement la qualité de la douche. La pression devient fluctuante, la température instable, alternant le chaud et le froid. En outre, avec un ballon de 110 à 150 litres, la réserve peut se vider très rapidement. Le risque : se retrouver brusquement à court d’eau chaude.

Des alternatives existent toutefois pour réduire ces désagréments. L’installation d’un mitigeur thermostatique ou d’un robinet à pression équilibrée permet de stabiliser la température de l’eau. Un système de recirculation avec pompe de surpression, associé à un chauffe-eau correctement dimensionné, peut également éviter ces variations et préserver le confort comme l’équipement.