Arnaque : ce faux concours de Kinder créé par l'IA affole les réseaux sociaux

Une vidéo circule sur les réseaux sociaux promettent aux joueurs de remporter une énorme boîte remplie de Kinder, mais il s'agit d'une arnaque. (illustration) (Alexas_Fotos / Pixabay)

C’est une nouvelle arnaque publiée sur les réseaux sociaux et utilisant l’intelligence artificielle (IA) qui a été détectée. Elle utilise la marque Kinder. Des vidéos proposent de participer à un concours pour remporter une énorme boîte remplie de douceurs de la marque. Or, il s’agit d’une arnaque, selon Les Vérificateurs de TF1 Info .

De l'intelligence artificielle ?

« Quand on clique sur la vidéo, on a d'abord un questionnaire sur nos préférences autour des produits Kinder. Puis, un jeu demande de choisir trois box sur neuf choix possibles » , a raconté un homme à nos confrères après avoir tenté sa chance. Alors qu’il a remporté le gros lot au bout du 3e essai, ses coordonnées lui ont été demandées ainsi que 2 € de frais de livraison. Il s’est arrêté là.

L’analyse des images a permis de détecter certains problèmes et laisse penser que l’IA a été utilisée comme l’apparition d’une main supplémentaire ou des noms de produits mal orthographiés. L’objectif des malfrats serait de récupérer les coordonnées bancaires des victimes.

Ferrero dément

L'entreprise Ferrero, qui détient Kinder, assure ne pas avoir lancé ce jeu-concours et ne pas utiliser l’IA dans ses contenus. Au total, plus de 1 100 fausses publicités Kinder ont été identifiées dans la bibliothèque de publicités de Meta. Elles concerneraient la France et la Belgique, tant sur Facebook que sur Instagram.

De nombreuses autres marques seraient concernées par des arnaques similaires, notamment les supermarchés Leclerc. Pour éviter de tomber dans le piège il est recommandé en premier lieu de vérifier la page officielle de la marque concernée sur les réseaux sociaux.