La communauté hispanique, moteur économique oublié du «soccer» aux États‑Unis

Les fans hispaniques dépensent en moyenne 15% de plus que les non-Hispaniques en billets! (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

Qui fait réellement vivre le «soccer» aux États-Unis, pays où ce sport est moins populaire que plusieurs autres? La réponse à cette question pointe systématiquement vers la communauté hispanique. Or, celle-ci n'a jamais vraiment été intégrée dans les structures de ce sport qu'elle pratique et regarde plus que n'importe qui d'autre.

Les Hispaniques (les personnes d'origine latino-américaine hispanophones résidant aux États-Unis) constituent aujourd'hui le deuxième groupe ethno-racial aux États-Unis: leur nombre est estimé à environ 67 millions de personnes, soit 20% de la population du pays. Selon le Bureau du recensement, leur poids devrait passer à 28% en 2060. Dans un marché sportif ultraconcurrentiel comme celui des États-Unis, où NBA (basket-ball), NFL (football américain), MLB (baseball), NHL (hockey sur glace) et MLS (soccer, terme employé pour désigner ce qui est appelé football partout ailleurs) se disputent l'attention des spectateurs, cette réalité a des conséquences économiques colossales.

En 2025, une étude conjointe de l'institut McKinsey et de la chaîne de télévision hispanophone Telemundo a chiffré l'impact des fans hispaniques dans l'économie sportive du pays : ils dépensent en moyenne 15% de plus que les non-Hispaniques en billets, abonnements à des services de diffusion, produits dérivés et paris sportifs. Un chiffre d'autant plus frappant que les revenus médians de cette communauté restent largement inférieurs à ceux des Blancs américains. L'étude prévoit qu'ils représenteront 25% de l'économie sportive américaine d'ici à 2035. L'avenir économique du sport professionnel aux États-Unis est donc en bonne partie hispanique.

NBCUniversal, groupe propriétaire de Telemundo, a bien intégré cette réalité en acquérant les droits de diffusion en espagnol de l'intégralité du Mondial 2026, soit 104 matchs (contre 64 en 2022). Mais un autre chiffre en dit long sur l'évolution des mentalités: lors de la Coupe du monde 2022, 38% des spectateurs de ces chaînes ne parlaient pas espagnol. Comme le soulignait le New York Magazine à l'époque, «il n'y a rien de plus américain que de regarder le soccer en espagnol».

Pour une partie des États-Uniens, suivre les matchs en espagnol est devenu une sorte de folklore culturel, une façon de consommer le football «à l'authentique», notamment pour entendre le légendaire «GOOOOOOOL» à chaque but. C'est révélateur en soi: on apprécie l'emballage culturel hispanique, on le consomme comme une expérience exotique, mais le fútbol reste, dans l'inconscient collectif, un sport d'immigrés.

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Le «Tebbit test»

Cette communauté qui finance et regarde le foot plus que les autres ne s'identifie guère à l'équipe nationale des États-Unis, l'United States Men's National Team (USMNT), et à la Major League Soccer (MLS, le championnat professionnel du pays, créé en 1993). Elle préfère largement la Liga MX (le championnat mexicain) et les sélections nationales de ses pays d'origine (Mexique, Salvador, Guatemala, Colombie).

Dans le débat politique états-unien, cette préférence est parfois perçue comme un signal problématique : les Hispaniques ne s'assimileraient pas, et ne seraient pas pleinement loyaux envers la bannière étoilée. Ces questionnements ne sont d'ailleurs pas propres aux seuls États-Unis. En Angleterre, le «Tebbit test» (du nom de Norman Tebbit, ministre conservateur sous Margaret Thatcher) posait dès 1990 la question suivante aux communautés sud-asiatiques: «Quelle est votre équipe de cricket favorite?» Répondre l'Inde ou le Pakistan était censé révéler un manque d'attachement à l'Angleterre, et donc un défaut d'intégration.

Ce raisonnement mélange deux réalités: l'attachement culturel et l'appartenance nationale. L'attachement d'un Hispanique à une autre équipe reflète une histoire personnelle construite bien avant son arrivée aux États-Unis. On supporte l'équipe que l'on a appris à aimer enfant, dans son pays d'origine. Celle que son père immigrant a transmise comme un héritage affectif autant que culturel.

Le fútbol joue d'ailleurs un rôle social considérable au sein des communautés hispaniques : les ligues organisées par les associations communautaires, les Églises communautaires ou les regroupements de quartier constituent de véritables espaces de sociabilité et d'intégration donnant des occasions de maintenir des liens culturels et identitaires forts, ce qui est largement invisible aux yeux des institutions sportives officielles.

Une exclusion structurelle documentée

La vraie question n'est donc pas de savoir pourquoi les Hispaniques ne soutiennent pas l'USMNT, mais pourquoi les institutions sportives américaines n'ont jamais vraiment cherché à les y inviter.

Le soccer américain s'est historiquement développé selon un modèle sociologique très particulier. Dès les années 1990, il s'est massivement implanté dans les banlieues pavillonnaires blanches et aisées, porté par la figure de la soccer mom, cette mère de famille de classe moyenne (souvent blanche, débordée) qui conduit ses enfants aux entraînements en minivan. Ce modèle, fondé sur des clubs privés aux frais souvent prohibitifs, a structurellement exclu les familles hispaniques aux revenus plus modestes.

L'équipe nationale féminine, malgré ses succès retentissants, incarne parfaitement ce modèle: ethniquement très blanche, issue des filières universitaires et des clubs de banlieue, elle reste culturellement très éloignée des réalités de la communauté hispanique.

Une étude menée conjointement par McKinsey et la fédération américaine de soccer révèle que les enfants latinos (le terme «latino», plus large qu'«hispanique», inclut également les personnes originaires de pays non hispanophones d'Amérique latine, comme le Brésil) sont trois fois plus susceptibles que les enfants blancs d'abandonner la pratique du soccer parce qu'ils se sentent mal accueillis dans les équipes existantes. L'ancien international états-unien Clint Dempsey résumait lucidement cette réalité: «C'est difficile pour certains Hispaniques, comme pour les Afro-Américains et les joueurs de toutes origines. L'argent devient un problème pour ceux qui n'ont pas ce privilège.»

Cette exclusion se retrouve au niveau professionnel. Cette année, seuls quatre joueurs d'origine hispanique figurent parmi les 26 sélectionnés de l'USMNT pour le Mondial 2026. La MLS aime à se vanter d'être le championnat le plus diversifié des États-Unis, avec plus de 30% de joueurs latinos dans ses effectifs. Mais il s'agit pour l'essentiel de joueurs étrangers, souvent argentins ou brésiliens, représentant des nations traditionnelles du football mondial davantage que les communautés hispaniques nées aux États-Unis.

De plus, les Latinos états-uniens restent largement absents des instances dirigeantes: ils n'occupent que 5% des postes de direction dans les grandes ligues professionnelles sportives. Enfin, côté sportif, les résultats de l'USMNT n'ont rien arrangé: peu performante ces dernières années, elle n'a pas pu créer un véritable lien d'attachement avec des fans locaux.

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Un paradoxe qui interroge

Alors que le Mondial 2026 vient de commencer à Mexico (le Mexique et le Canada accueilleront au total 14 matchs chacun, contre 78 aux États-Unis, dont la finale qui aura lieu à New York, le 19 juillet), le paradoxe est saisissant.

Tout le monde veut l'argent, l'attention et l'enthousiasme de la communauté hispanique: les politiciens le savent bien; ainsi, des spots publicitaires en espagnol ont spécialement visé l'électorat hispanique lors de la dernière Copa América, en 2024, en pleine campagne présidentielle.

C'est également le cas des diffuseurs, des sponsors et des organisateurs, qui ont délibérément choisi des villes à forte concentration hispanique comme Los Angeles, San Francisco, Houston, Dallas ou Miami. Mais les structures qui organisent cette fête sont les mêmes qui ont ignoré pendant des décennies les pratiques sportives de cette communauté, rendu leurs filières de formation largement inaccessibles à ses enfants et relégué ses représentants aux marges des instances décisionnelles.

La préférence des Hispaniques pour la Liga MX ou le maillot de telle ou telle sélection d'Amérique latine n'a jamais été une forme de déloyauté. C'est la conséquence prévisible d'une exclusion structurelle de longue durée. Et regarder les matchs en espagnol par folklore ne suffira pas à changer cela.

Par Jonathan Leblanc (Doctorant au centre d'histoire culturelle des sociétés contemporaines, Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yveli, Université Paris-Saclay)

Cet article est issu du site The Conversation