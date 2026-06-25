Canicule : ce détail à vérifier sur votre réfrigérateur pour éviter la panne

La classe climatique d'un réfrigérateur correspond à la plage de températures à laquelle il est censé fonctionner. Illustration. (Pexels / Pixabay)

Vous souffrez de la chaleur ? Votre réfrigérateur aussi ! Mais tous les appareils ne réagissent pas de la même manière face aux fortes températures. Cela dépend notamment de leur classe climatique, indiquée par des lettres. Cette mention correspond à la plage de températures dans laquelle un appareil est censé fonctionner. Si elle n’est pas adaptée, votre réfrigérateur pourrait vous lâcher plus vite que prévu, rapporte RMC Conso , ce mercredi 24 juin 2026.

Une classe à vérifier avant d'acheter

En effet, un frigo est conçu pour fonctionner dans le climat du pays où il est vendu. Si la température ambiante dépasse les limites prévues, son condenseur, chargé d’extraire la chaleur de l’intérieur pour maintenir le froid, risque d’être trop fortement sollicité. C'est particulièrement le cas lorsque le thermomètre atteint les 40 °C. Il est donc essentiel de prêter attention à cette classe climatique au moment d’acheter un réfrigérateur.

Pour rappel, il existe quatre classes principales : « SN », dite subnormale, pour des températures allant de 10 à 32 °C ; « N », dite normale, de 16 à 32 °C ; « ST », subtropicale, de 16 à 38 °C ; et « T », tropicale, de 16 à 43 °C. D’autres sous-classes se sont également ajoutées : « SN-ST », subtropicale élargie, pour une plage de 10 à 38 °C ; « SN-T », tropicale élargie, de 10 à 43 °C ; ou encore « N-T », tempérée à tropicale, de 16 à 43 °C. Autant d’indications que l’on peut retrouver sur la fiche descriptive de l’appareil.

Éviter de trop solliciter l’appareil

Si vous avez acheté votre frigo en France il y a longtemps, il est fort possible qu’il soit classé SN, donc conçu pour fonctionner jusqu’à 32 °C. Une limite qui peut devenir problématique aujourd’hui, notamment si vous vivez dans un logement transformé en véritable bouilloire thermique. À l’inverse, si vous l’avez acheté récemment, il est probable qu’il puisse fonctionner à des températures proches de 40 °C.

Lorsque la classe climatique ne correspond pas aux températures réelles, le réfrigérateur risque d’abord de surconsommer, avec un condenseur qui tourne à plein régime. Il peut aussi s’user beaucoup plus vite. En cas de forte chaleur, mieux vaut donc éviter de baisser le thermostat du frigo, penser à nettoyer le condenseur pour ne pas lui ajouter de travail supplémentaire, et garder la porte du réfrigérateur fermée le plus souvent possible.