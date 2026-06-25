Installation d’un climatiseur : quelles sont les règles à suivre ?

L'installation d'un climatiseur doit se faire en suivant des règles précises (Crédits: Adobe Stock)

Avec des vagues de chaleur de plus en plus extrêmes, il peut être tentant d'installer un climatiseur chez vous pour rafraichir plus efficacement votre logement. Mais attention, en fonction du type d'appareil choisi et de votre situation, maison individuelle ou appartement en copropriété, vous devrez d'abord obtenir un certain nombre d'autorisations…

Tous les climatiseurs nécessitent-ils des autorisations ?

Il existe deux types de climatiseurs :

Le climatiseur monobloc mobile : constitué d'une seule unité mobile, il se place uniquement à l'intérieur du logement et ne relève d'aucune règlementation d'urbanisme particulière.

Le climatiseur split : il est constitué de deux unités ou plus, un ou plusieurs blocs étant placés à l'intérieur du logement pour souffler de l'air frais, et un bloc étant disposé à l'extérieur pour rejeter l'air chaud. C'est ce dernier bloc, visible depuis l'extérieur, qui peut nécessiter d'obtenir des autorisations spécifiques.

Bon à savoir : une climatisation split doit obligatoirement être installée par un professionnel certifié du fait de la présence d'un fluide frigorigène dans les liaisons frigorifiques qui relient les modules.

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Pouvez-vous installer un climatiseur chez vous si vous vivez en maison ?

Si vous vivez en maison individuelle, le bloc extérieur modifie l'aspect de votre maison, ce qui signifie que vous devez obtenir une autorisation d'urbanisme avant de procéder aux travaux.

Vous devez déposer une déclaration préalable de travaux (DP) auprès du service d'urbanisme de votre mairie en remplissant le formulaire adéquat et fournir les justificatifs adéquats.

Si vous n'avez pas de retour de la mairie dans un délai d'un mois à compter du dépôt de votre dossier, à condition que celui-ci soit complet, cela équivaut à une non-opposition et vous pouvez démarrer vos travaux .

Si vous déposez simplement la partie extérieure du climatiseur sur votre terrasse, sans modifier la façade de votre maison, il n'est plus nécessaire de demander une autorisation.

Dans tous les cas, prenez garde à la nuisance sonore que peut engendrer votre climatiseur pour votre voisinage : mieux vaut laisser une distance d'au moins 3 mètres entre votre installation et le terrain de votre voisin, car l'article R.111-17 du code de l'urbanisme impose cette distance minimum entre le terrain du voisin et toute construction nouvelle.

Si votre appareil est particulièrement bruyant, n'hésitez pas à augmenter cette distance pour éviter tout litige.

Bon à savoir : que vous soyez locataire ou propriétaire, pensez à faire en amont un point avec votre conseiller en assurance afin de vérifier les éventuelles garanties à souscrire, par exemple pour vous couvrir de tout dommage causé à vos voisins lors des travaux d'installation. Si vous faites appel à un professionnel, votre conseiller saura également vous indiquer quelles attestations d'assurance demander à votre artisan avant le démarrage du chantier.

Pouvez-vous installer un climatiseur chez vous si vous vivez en copropriété ?

Si votre climatiseur est placé à l'intérieur du logement et ne nécessite aucun percement de mur, vous êtes libre d'en installer un chez vous sans demander d'autorisation particulière.

En revanche, si votre installation implique de fixer une partie de l'appareil sur un mur extérieur, cela revient à une modification de la façade et vous devrez non seulement déposer une déclaration préalable de travaux (DP) comme pour une maison individuelle mais aussi vérifier le règlement de votre copropriété.

En effet, bien qu'on le sache peu, la plupart des balcons et terrasses sont en fait des parties communes à usage privatif, c'est-à-dire que leur usage est réservé au copropriétaire concerné qui peut les personnaliser à son goût mais elles n'en restent pas moins soumises au règlement de copropriété et aux restrictions qui en découlent.

Dans ce cas, vous devez obtenir l'accord de l'assemblée générale des copropriétaires, que vous fixiez l'appareil au mur ou que vous le déposiez au sol.

Pour cela, vous devez envoyer au syndic un courrier en recommandé en présentant votre demande, préciser l'endroit où vous avez l'intention d'installer votre climatiseur et joindre tous les documents utiles pour que votre projet soit inscrit à l'ordre du jour de la prochaine assemblée générale. Vous devrez obtenir la majorité des voix pour que vos travaux soient validés.

Bon à savoir : si vous avez réalisé vos travaux sans attendre la validation de la copropriété, vous pouvez être contraint à démonter votre installation et à remettre la façade en l'état à vos frais.

Si votre balcon ou terrasse n'est pas considéré comme une partie commune privative, vous devrez obtenir l'autorisation pour fixer votre climatisation au mur puisqu'elle modifie l'aspect extérieur de l'immeuble.

Vous pourrez en revanche choisir de poser l'appareil au sol sans demander d'autorisation (s'il n'est pas visible depuis l'extérieur) mais vous devrez toutefois faire attention à ce que le bruit de votre climatisation ne gêne pas les voisins, par exemple si l'appareil est placé trop près de leurs fenêtres, sous peine de créer un conflit pour trouble anormal de voisinage.

Bon à savoir : vous pouvez vous équiper d'un cache climatisation spécifique qui, en plus de protéger l'appareil des intempéries et d'être esthétique, permet de réduire le bruit généré.

Et si vous êtes en location ?

Vous êtes locataire et souhaitez installer une climatisation dont une partie sera fixée à l'extérieur ?

Adressez une demande à votre bailleur. Si celui-ci l'accepte, il prendra en charge les démarches pour obtenir l'autorisation de travaux et l'accord de la copropriété.

Une fois l'installation réalisée, il devra vous remettre un état des lieux actualisé.

En revanche, l'installation se fera à vos frais et à votre départ, vous pourrez soit laisser en l'état l'installation en état de marche, soit la récupérer en remettant le bien dans son état d'origine.

Quel budget pour installer un climatiseur chez vous ?

Le prix d'un système de climatisation peut varier de quelques centaines d'euros à plusieurs milliers en fonction de complexité du système que vous choisissez, appareil monobloc, simple split ou multisplit, de sa puissance ainsi que des contraintes techniques liées à la configuration de votre logement, accessibilité, hauteur, etc.

Le site Quelle énergie par Effy (1), estime par exemple que le prix d'installation d'un climatiseur monobloc fixe peut varier de 1 000 à 3 000 euros TTC, qu'il faut compter entre 2 000 et 4 000 euros TTC pour un climatiseur monosplit et entre 4 000 et 15 000 euros pour la pose d'un climatiseur multisplit.

Ces variations de prix s'expliquent notamment par la puissance de l'appareil que vous choisirez.

Attention, pour faire votre choix, n'hésitez pas à faire réaliser plusieurs devis en tenant compte du prix de l'appareil mais aussi du prix de la pose car celui-ci peut vite peser lourd dans la balance.

Pensez aussi à vous renseigner en amont sur les futurs coûts d'entretien de l'appareil que vous envisagez d'installer.

En résumé : installer une climatisation, ce qu'il faut retenir

Autorisation ou non selon le type de climatisation : un climatiseur monobloc mobile ne nécessite aucune démarche, contrairement à une climatisation split avec unité extérieure, soumise à des règles d'urbanisme.

un climatiseur monobloc mobile ne nécessite aucune démarche, contrairement à une climatisation split avec unité extérieure, soumise à des règles d'urbanisme. Maison ou copropriété, les démarches sont différentes : en maison, une déclaration préalable de travaux est souvent obligatoire. En copropriété, il faut en plus l'accord de l'assemblée générale si l'installation modifie la façade ou concerne une partie commune. Pour éviter tout litige ultérieur, consultez les règles de PLU de votre commune ainsi que le règlement de copropriété avant toute installation d'un climatiseur.

en maison, une déclaration préalable de travaux est souvent obligatoire. En copropriété, il faut en plus l'accord de l'assemblée générale si l'installation modifie la façade ou concerne une partie commune. Pour éviter tout litige ultérieur, consultez les règles de PLU de votre commune ainsi que le règlement de copropriété avant toute installation d'un climatiseur. Anticiper les contraintes et le budget : bruit, distance avec le voisinage, conformité avec le règlement de copropriété et coûts (d'installation mais aussi d'entretien à venir) sont à prendre en compte avant de se lancer.

(1) «Quel est le prix d'une climatisation ?", Quelle énergie par Effy, 2026.

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