 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Meta casse ses prix avec une nouvelle gamme de lunettes connectées et s'offre Kylie Jenner comme ambassadrice
information fournie par Boursorama avec Newsgene 25/06/2026 à 14:51
Temps de lecture: 1 min

Meta lance un modèle d'entrée de gamme de ses lunettes connectées. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Meta lance un modèle d'entrée de gamme de ses lunettes connectées. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Meta a présenté une nouvelle gamme de lunettes connectées sous sa propre marque. Les Meta Glasses seront commercialisées à un prix bien inférieur à celui des modèles issues de collaboration avec Ray-Ban ou Oakley.

Vous rêvez de vous offrir les lunettes connectées Meta mais vous n'en avez pas les moyens ? Sachez que la firme américaine vient de dévoiler une version d'entrée de gamme baptisée Meta Glasses. Pour la première fois, il ne s'agit pas d'une collaboration avec une marque de lunettes comme Ray-Ban ou Oakley.

Meta va commercialiser ce modèle sous sa propre marque à un tarif qui devrait être bien inférieur à celui de ses aînés. Les Meta glasses seront en effet vendues 309 euros contre 419 euros pour les Ray-Ban Meta et plus de 700 euros pour les Ray-Ban haut de gamme, indique BFM Tech . Et pour assurer le succès de ces nouvelles lunettes, le géant fondé par Mark Zuckerberg s'est offert une ambassadrice de choix : Kylie Jenner qui fait déjà la promotion de ce produit sur ses réseaux .

Un accessoire de mode ultime

Les Meta Glasses sont équipées d'une caméra, d'un micro et de haut-parleurs mais pas d'un écran intégré. Le groupe américain les présente comme un accessoire de mode premium et non comme une nouvelle prouesse technologique. Différentes formes et couleurs seront ainsi proposées. Mais vous pourrez tout de même prendre des photos et des vidéos, écouter de la musique, passer des appels etc.

C'est au niveau de la monture qu'il y a du nouveau avec des branches plus flexibles et des embouts qui peuvent être courbés. Surtout, les possesseurs de Meta Glasses pourront changer après achat la monture et poser des verres à leur vue chez un opticien sans annuler la garantie constructeur.

© Boursorama avec Newsgene
A lire aussi
  • Les éoliennes domestiques d'une hauteur inférieure à 12 mètres ne nécessitent aucune autorisation préalable. (illustration) (Eryan76 / Pixabay)
    Installer une éolienne domestique ou des panneaux solaires chez soi : quelles autorisations sont nécessaires ?
    information fournie par Boursorama avec Newsgene 25.06.2026 13:57 

    Installer une éolienne ou des panneaux solaires chez soi est autorisé en France, mais les démarches administratives varient notamment selon la taille et la puissance de l'équipement. Installer une éolienne domestique ou des panneaux solaires chez soi, c'est possible. ... Lire la suite

  • L'installation d'un climatiseur doit se faire en suivant des règles précises (Crédits: Adobe Stock)
    Installation d’un climatiseur : quelles sont les règles à suivre ?
    information fournie par BoursoBank 25.06.2026 09:22 

    Avec des vagues de chaleur de plus en plus extrêmes, il peut être tentant d'installer un climatiseur chez vous pour rafraichir plus efficacement votre logement. Mais attention, en fonction du type d'appareil choisi et de votre situation, maison individuelle ou ... Lire la suite

  • Les agences événementielles développent un produit «Fan-Zone» tout compris, qu'elles vendent aux collectivités sur le modèle classique d'un espace sécurisé avec écran géant, restauration et services en option. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)
    Les fan‑zones, fan ou pas fan?
    information fournie par The Conversation 25.06.2026 08:30 

    Un terme est devenu le corollaire des grands événements sportifs internationaux, il s'agit de celui de «fan-zone», de plus en plus employé par une diversité d'acteurs (presse, organisateurs, collectivités, bars, supporters), mais pour parler de contextes bien différents. ... Lire la suite

  • Le sport est un objet géographique doté d'une dimension spatiale évidente qui renvoie à une multitude de pratiques s'appuyant le plus souvent sur des aménagements ancrés dans le territoire (crédit: Adobe Stock)
    Supporters, joueurs, stades, territoires: la géographie cachée du football
    information fournie par The Conversation 24.06.2026 08:30 

    Le football peut être analysé comme un objet géographique, car le terrain, les tribunes et les déplacements des acteurs révèlent des logiques d'organisation, de contrôle et d'appropriation de l'espace. L'exemple de la finale de la Coupe du monde 2018 met en évidence ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank