Meta casse ses prix avec une nouvelle gamme de lunettes connectées et s'offre Kylie Jenner comme ambassadrice

Meta lance un modèle d'entrée de gamme de ses lunettes connectées. (illustration) (Engin_Akyurt / Pixabay)

Vous rêvez de vous offrir les lunettes connectées Meta mais vous n'en avez pas les moyens ? Sachez que la firme américaine vient de dévoiler une version d'entrée de gamme baptisée Meta Glasses. Pour la première fois, il ne s'agit pas d'une collaboration avec une marque de lunettes comme Ray-Ban ou Oakley.

Meta va commercialiser ce modèle sous sa propre marque à un tarif qui devrait être bien inférieur à celui de ses aînés. Les Meta glasses seront en effet vendues 309 euros contre 419 euros pour les Ray-Ban Meta et plus de 700 euros pour les Ray-Ban haut de gamme, indique BFM Tech . Et pour assurer le succès de ces nouvelles lunettes, le géant fondé par Mark Zuckerberg s'est offert une ambassadrice de choix : Kylie Jenner qui fait déjà la promotion de ce produit sur ses réseaux .

Un accessoire de mode ultime

Les Meta Glasses sont équipées d'une caméra, d'un micro et de haut-parleurs mais pas d'un écran intégré. Le groupe américain les présente comme un accessoire de mode premium et non comme une nouvelle prouesse technologique. Différentes formes et couleurs seront ainsi proposées. Mais vous pourrez tout de même prendre des photos et des vidéos, écouter de la musique, passer des appels etc.

C'est au niveau de la monture qu'il y a du nouveau avec des branches plus flexibles et des embouts qui peuvent être courbés. Surtout, les possesseurs de Meta Glasses pourront changer après achat la monture et poser des verres à leur vue chez un opticien sans annuler la garantie constructeur.