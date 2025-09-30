Kiabi continue de se développer dans un secteur en crise : quel est le secret de l'enseigne française ?

Kiabi continue de se développer alors que le secteur est en pleine crise. (illustration) (markusspiske / Pixabay)

Quel est le secret de Kiabi ? Alors que l'industrie de l'habillement plonge depuis plusieurs années avec des chiffres d'affaires en berne et des fermetures d'enseignes, la marque française continue de se développer et d'afficher une belle santé financière, rapporte BFM Business .

Une situation « saine » en pleine crise

Kiabi voit en effet son chiffre d'affaires progresser d'année en année. En 2022, alors que le marché du prêt-à-porter reculait de 3,5 %, l'enseigne du groupe Mulliez affichait une croissance de 10 %.

En 2024, alors que 1 000 entreprises du secteur ont fermé détruisant 4 000 emplois, Kiabi a vu son chiffre d'affaires augmenter de 1 %, à 2,22 milliards d'euros. La même année, l'entreprise a même ouvert une trentaine de magasins supplémentaires et s'est implantée sur de nouveaux territoires. « Notre situation est saine » , confirme le directeur de la marque, Fabrice Obenans.

Des nouveautés adaptées aux besoins des familles

Ce succès s'explique en premier lieu par l'identité familiale de la marque depuis plus de 20 ans. Ces dernières années, Kiabi n'a pas suivi les tendances de la fast fashion. L'enseigne a notamment su répondre à des besoins spécifiques : des vêtements faciles à enfiler et enlever pour les enfants handicapés, des enseignes spécifiques Kiabi Kids en centre-ville, de la vente en ligne, de la location de vêtements et de la vente d'occasion depuis 2021.

Le « bouclier anti-inflation » lancé dès 2022 par Kiabi a aussi énormément joué sur l'image de la marque. Le groupe avait alors bloqué les prix de 140 produits basiques. Désormais, l'enseigne envisage de multiplier ses « corners » dans les enseignes de grande distribution et de poursuivre son développement à l'étranger.