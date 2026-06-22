Jusqu'à 300 euros de réduction sur la Citroën Ami pour les collégiens qui obtiennent le Brevet des collèges

Citroën offre jusqu'à 300 euros de réduction sur son modèle Ami pour les lauréats du Brevet des collèges. (illustration) (Pixabay / stux)

Les épreuves du brevet des collèges auront lieu du 26 au 30 juin cette année et les résultats sont attendus entre le 7 et le 10 juillet. Comme l'an dernier, Citroën va lancer une offre pour l'occasion dédiée aux lauréats de cet examen, indique BFM Business . Le constructeur propose en effet une réduction sur sa petite citadine « sans permis », le modèle « Ami » qui peut se conduire à partir de 14 ans à condition d'avoir le permis AM (anciennement brevet de sécurité routière).

Jusqu'à 300 euros de remise sur l'Ami de Citroën

Pour une mention assez bien, Citroën offre une ristourne de 100 euros. Pour une mention bien, la réduction grimpe à 200 euros et pour une mention très bien à 300 euros. Ce coup de pouce reste donc modeste puisque l'Ami est vendue à partir de 8 190 euros aujourd'hui. Les meilleurs élèves bénéficieront donc d'une ristourne de 3,5 % environ.

Les adolescents représentent une cible cruciale pour les marques proposant ce type de véhicules. L'an dernier, Citroën a indiqué que plus de 40% des conducteurs de l'Ami avaient moins de 18 ans.