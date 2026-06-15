Ils se multiplient dans les rayons : les bonbons sans sucre sont-ils vraiment bons pour la santé ?

Les bonbons sans sucre sont-ils une vraie bonne alternative aux bonbons classiques ? (Here and now, unfortunately, ends my journey / Pixabay )

Vous l'avez peut-être remarqué : de plus en plus de bonbons sans sucre trônent dans les rayons des supermarchés. Comme l'explique TF1 dans un reportage, ces produits sont bien plus chers que les bonbons classiques mais affichent un bon Nutri-Score et promettent pour certains jusqu'à 98 % de sucre en moins. Mais cela veut-il dire qu'ils sont bons pour la santé ?

« Ce n'est pas parce qu'ils sont sans sucre et moins caloriques, qu'il faudrait en manger davantage » , assure une nutritionniste auprès de nos confrères. Selon elle, ces produits sont intéressants pour les personnes diabétiques « puisqu'il y a moins d'impact sur la glycémie et moins de calories » . Mais pour autant, il ne faut pas « entretenir une appétence vers le sucre » .

Des troubles digestifs

Une autre nutritionniste interrogée par RMC Conso pointe également une problématique liée à la composition de ces produits sans sucre. « Le principal problème, c'est qu'ils sont bourrés de fibres, qu'elles soient naturelles ou synthétiques. Avec d'autres produits à côté de notre alimentation qui en contiennent, on se retrouve à en consommer trop alors qu'on en a besoin de seulement 20 à 25 grammes par jour » , explique-t-elle.

Et une consommation excessive de fibres peut conduire à des troubles digestifs : modification de la flore intestinale, irritations, ventre gonflé, effet laxatif... D'après la professionnelle, ces effets, plus ou moins graves selon les personnes, peuvent être accentués en présence d'édulcorants, de colorants et d'additifs. Il est ainsi conseillé de bien vérifier la composition des paquets de bonbons sans sucre et surtout d'en consommer avec modération dans le cadre d'une alimentation équilibrée.