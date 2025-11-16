Il a dépassé McDonald's : quel est ce géant chinois du fast-food encore méconnu en Europe ?

Mixue commercialise notamment des bubble teas. (illustration) (Pexels / Amar Preciado)

La chaîne chinoise Mixue connaît une croissance vertigineuse. En 2024, cette enseigne qui commercialise notamment des bubbles teas comptait 46.000 points de vente, surpassant ainsi McDonald's, Starbucks ou encore Subway.

L'expansion est fulgurante. Bien que peu connu en Europe, la chaîne chinoise de restauration rapide Mixue, fondée en 1990, est passée de 1.000 points de vente en 2014 à 46.000 en 2024.

Un chiffre qui la propulse à la première place du classement mondial en termes d'emplacements, devant le géant américain McDonald's qui comptait 43.000 emplacements à la fin de l'année 2024, rapporte le Wall Street Journal dans un article relayé par BFM Business . Mixue surpasse également Starbucks (40.000 boutiques), Subway (37.000 emplacements) et KFC (32.000 points de vente).

Des thés vendus pour quelques centimes d'euros

Fondée dans la ville de Zhengzhou, dans la province du Henan, Mixue est principalement présente en Chine. Ses points de vente se distinguent par une devanture rouge arborant sa mascotte, le «roi bonhomme de neige» . Au menu, on trouve des bubble teas (boissons au thé contenant des perles de tapioca), des thés au lait et des crèmes glacées, vendus à des prix très abordables, souvent quelques yuans, soit quelques dizaines de centimes d'euros.

Cette politique tarifaire agressive est l'une des clés de son succès dans un pays à la conjoncture économique incertaine. La marque vient d'être introduite à la Bourse de Hong Kong. La majorité des points de vente sont des franchises, pour lesquelles Mixue ne joue qu'un rôle de fournisseur de matières premières, d'emballages et d'équipements. Son produit phare, le bubble tea, a le vent en poupe en Chine, avec 500.000 points de vente dédiés à cette boisson dans le pays.

