Ikea : voici la nouvelle gamme de vaisselle que le géant suédois va lancer pour les fêtes

Ikea va commercialiser à partir du 1er octobre une collection de vaisselle pour les fêtes de fin d'année. (illustration) (Mastrminda / Pixabay)

Si vous aimez les couleurs vives et l'originalité, la nouvelle collection de vaisselle proposée par Ikea pour les fêtes de fin d'année devrait vous plaire. La célèbre enseigne d'ameublement s'est associée au designer suédois Gustaf Westman pour créer une gamme inédite qui sera mise en vente à partir du 1er octobre dans les magasins et en ligne. Elle a déjà dévoilé ces articles sur Instagram il y a quelques jours.

« Une touche de fantaisie et d’audace » pour les fêtes

« En se jouant des codes traditionnels de Noël, cette collection aux formes généreuses et aux couleurs vives compose un univers où célébration rime avec liberté, créativité et convivialité » , s'enthousiasme Ikea dans un communiqué du 9 septembre relayé par RMC Conso . Assiettes, tasses, bougeoir, vase, lampe de table, chandelier, photophore : Gustaf Westman a laissé parler son « esthétique pop et généreuse » pour réinventer le repas de fête. « J’ai eu l’opportunité de bousculer les codes traditionnels des fêtes, en y ajoutant une touche de fantaisie et d’audace » , explique-t-il dans le communiqué.

Côté prix, les assiettes « Vinterfint » en porcelaine sont proposées à 29,99 €, tout comme le vase. La lampe de table est à 9,99 € et le bougeoir à 6,99 €. Le designer a même imaginé un long plat idéal pour accueillir des boulettes de viande, une spécialité servie dans les restaurants Ikea. Il sera vendu 24,99€.