«I Want You Back»: La postérité aseptisée (mais lucrative) du biopic musical

Le film Michael, sorti en France le 22 avril 2026. (crédit: Adobe Stock)

La sortie en salles de Michael , film biographique consacré au King of Pop décédé en 2009, s'inscrit dans un genre désormais bien installé. Lucratifs aussi bien pour Hollywood que pour l'industrie musicale, les biopics n'échappent pas à une certaine uniformité scénaristique et esthétique, malgré quelques tentatives de renouvellement audacieuses.

Comment oublier avec quelle fougue Bette Midler a incarné Janis Joplin en 1979 dans The Rose ou avec quel mimétisme troublant Val Kilmer joua Jim Morrison dans The Doors , d'Oliver Stone, en 1991? Mais abondance de biens peut nuire et, en janvier 2025, plusieurs critiques de cinéma se demandaient si l'on ne risque pas une «overdose de biopics».

La sortie, mercredi 22 avril, du film consacré à Michael Jackson est une bonne raison de questionner ces œuvres inspirées de la vie de stars du rock, du rap et de la pop, voire de la chanson (Barbara, Charles Aznavour) ou de la musique classique (Maria Callas, Leonard Bernstein).

De «Superman» à «Rocketman»: une alternative rentable aux films de superhéros

Ces dix dernières années, confrontés à la concurrence des plateformes de streaming, les grands studios de cinéma ont capitalisé sur trois grands genres, très profitables: en tête, les films de superhéros, puis les licences d'aventures (de Mission Impossible à Fast & Furious ) et, troisième source majeure de profit, l'animation (dominée par Disney/Pixar). Face à ce tiercé gagnant, les biopics s'affirment comme un filon tout aussi prometteur pour séduire les familles et les adolescents à une échelle internationale.

D'ailleurs, les chiffres suivent: Bohemian Rhapsody (2018, consacré à Queen et à Freddie Mercury) atteint presque le milliard de dollars de recettes, suivi par Elvis , de Baz Lhurmann (2022, 300 millions), Straight Outta Compton (2015, autour du groupe de rap N.W.A) et R ocketman (2019, sur Elton John). Ce succès public est agrémenté d'une reconnaissance critique puisque ces mêmes films ont obtenu des Oscars, des Golden Globes ou des Bafta. La conséquence de ce bilan favorable ne s'est pas fait attendre: l'enthousiasme généralisé pour cette nouvelle recette a suscité une avalanche de sorties. Parmi les biopics les plus marquants, outre ceux déjà cités, on se souvient de Love & Mercy (2015, sur le leader des Beach Boys, Brian Wilson), I Wanna Dance with Somebody (2022, consacré à Whitney Houston) ou Back to Black (2024, sur Amy Winehouse).

Et les projets annoncés sont tout aussi nombreux, que ce soit les quatre (!) films de Sam Mendes pour chacun des Beatles ou celui sur le mythe Johnny Hallyday, par Cédric Jimenez.

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«Remember the time»: un genre en phase avec la mode nostalgique

Cette vague de films, qui retracent les heures de gloire de stars des années 1950 (Elvis Presley), 1960 (Bob Dylan), 1970 (Elton John), 1980 (Freddie Mercury), 1990 (Robbie Williams), s'inscrit dans une tendance de fond de la société de consommation actuelle, qui contemple avec tendresse un passé revisité. Cela concerne les séries, de Mad men (les années 1960) à Stranger Things (les années 1980) ou Tapie (de 1965 à 1995). Mais on pense aussi au secteur de l'édition, du best-seller de Pierre Lemaître sur les Trente Glorieuses aux numéros de la revue Schnock consacrés à Joe Dassin ou Sheila.

La musique n'est pas en reste, avec le retour du vinyle et de la cassette audio, l'affluence aux concerts des tribute bands, ces groupes qui remplissent les salles en reprenant les tubes de Queen ou d'Abba.

Le biopic sur Michael Jackson est un regard nostalgique dans le rétroviseur qui accompagne la réédition de la Renault 5 ou le nouveau lancement du magazine Lui . Dans ce contexte, c'est sans surprise que l'album Thriller , paru en 1982, figurait encore dans le top 5 des ventes de disques au format 33 tours en France en 2025!

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Best of, remix ou reprises: relancer la machine à tubes

Pour l'industrie du disque justement, les biopics jouent un rôle bienvenu pour remettre au goût du jour des chansons de stars du passé. Parce que la musique doit se rentabiliser et, mieux, elle peut l'être plus encore que d'autres produits plus conventionnels. Cette perspective de profits a attiré les fonds d'investissement qui rachètent les catalogues des idoles des ex-fans des Sixties, de Bob Dylan à Bruce Springsteen ou Neil Young.

Désormais, face à de tels enjeux financiers, il ne s'agit plus seulement d'accompagner le film d'une bande originale qui ferait office de best of définitif (typiquement, comme celle du biopic sur Ray Charles, en 2004) mais il faut séduire un public néophyte, si possible en ayant recours aux talents contemporains, comme Doja Cat et Yola dans l' Elvis de Baz Luhrmann. Cet impact sur les ventes des titres du catalogue de la vedette explique d'ailleurs que certains biopics soient de purs produits de commande des ayants droit, comme celui sur Bob Marley: il faut rallumer le feu…

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Et pourtant, les biopics, c'est toujours la même chanson

Succès populaires et produits lucratifs, les biopics sont-ils pour autant des films qui feront date dans l'histoire du cinéma? En termes de scénarios, il n'y a que deux variantes: la première (et la plus fréquente) met en scène la grandeur et décadence de l'idole, comme le préfigurait en 1972 le titre du concept-album de David Bowie sur une rock star fictive, The Rise and Fall of Ziggy Stardust ; la seconde se focalise sur une crise de personnalité, un moment charnière, comme les films sur Bob Dylan ou Bruce Springsteen.

Qu'il s'agisse de la grande forme conquérante ou de la chronique intime d'un instant de bascule, tous ces films se ressemblent par leur usage immodéré du flash-back, plongeant dans l'enfance du héros comme si on ne devenait pas star mais qu'on y était prédestiné. Et à chaque fois les scénaristes se font un malin plaisir à disséminer des signes annonciateurs du miracle à venir. «C'était écrit», peut se dire le fan, dans une religiosité naïve.

La structure narrative présente un autre point commun inhérent à l'exercice: ces productions à grand budget qui doivent plaire à des spectateurs adeptes de Spiderman et de Jurassic Park ne peuvent se permettre de temps morts. Il faut de l'action, des rebondissements, des climax comme dans un blockbuster traditionnel. Accentuer les conflits, exagérer les faits pour accrocher l'attention d'une audience que l'on sait volatile devient une règle d'or. Il est significatif que le réalisateur choisi pour filmer la montée au zénith de Michael Jackson soit Antoine Fuqua, connu pour Training Day ou les trois Equalizer avec Denzel Washington, soit un archétype du spécialiste des thrillers violents à rebondissements multiples et cliffhangers efficaces.

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L'ombre mise en lumière

Si le biopic musical reste donc grandement codé et stéréotypé, on peut cependant déceler quelques récentes innovations dans l'écriture qui apportent un renouveau bienvenu. En effet, après une série de films consacrés à une figure charismatique ( Great Balls of Fire! , 1989; The Doors , 1991; Walk the Line , 2006), on constate que les biopics s'attardent désormais plus volontiers sur les héros discrets du business musical en décrivant avec gourmandise ces hommes et ces femmes de l'ombre qui œuvrent à la gloire de leur poulain. Malgré son échec, la série Vinyl, de Martin Scorsese (2016), a ainsi certainement marqué le modèle scénaristique des biopics contemporains par sa volonté d'ouvrir le spectre d'investigation d'une société du spectacle riche en figures truculentes et émouvantes.

Cette inflation très «sérielle» de personnages annexes compose un tissu scénaristique plus dense et plus complexe. Ainsi, le terrible colonel Parker ( Elvis ), l'empathique Jon Landau ( Springsteen: Deliver Me From Nowhere ) ou le roué Albert Grossman ( Un parfait inconnu ) offrent des représentations de managers permettant de comprendre comment on bâtit un mythe au prix de quelques pots-de-vin, menaces ou psychanalyses sauvages.

Le public n'est plus uniquement ébloui par le parcours christique d'une figure de pop star, il est invité à explorer les arcanes sordides et quelquefois burlesques d'un monde voué au capitalisme effréné et à la quête de gloire.

«Man in the Mirror»: incarner ou imiter, un défi pour les acteurs

Une autre question esthétique concerne la performance de l'acteur chargé de ressusciter la star disparue ou, pour de rares exceptions, de l'incarner dans sa prime jeunesse alors qu'elle continue sa carrière (Bob Dylan, Elton John). Faut-il s'effacer dans une imitation absolue ou incarner une idée plus qu'une apparence?

Le jeu de sosie visuel et/ou vocal de Timothée Chalamet dans Un parfait inconnu raconte-t-il mieux Bob Dylan que le kaléidoscope d'incarnations d' I'm Not There (Todd Haynes, 2007, avec notamment Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere et Cate Blanchett)? Le biopic Michael mise sur la ressemblance du jeune Jaafar Jeremiah Jackson dont la faible expérience semble sans importance face à sa parenté avec l'auteur de «Billie Jean»: fils de Jermaine Jackson, il est le neveu de Michael; il est donc qualifié de facto pour incarner son oncle, le lien généalogique faisant autorité sur ses talents d'acteur, tout en légitimant une œuvre qui devient une ode à la force de résilience de la famille Jackson.

On retrouve là le même problème que pour les tribute bands, dont certains poussent la similitude avec leur modèle à un haut degré de perfection et en font un argument commercial: endosser un déguisement vaut-il un prix d'interprétation? Un procédé parodié par Jérôme Commandeur proposant aux Césars une fausse bande-annonce d'un biopic sur le chanteur comique Carlos.

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La véritable histoire? Non, une version édulcorée ou remontée

Le paradoxe des biopics est que, en dépit de la similitude entre l'acteur et son modèle, ces films passent souvent à côté de leur sujet. Le public assiste à des mélodrames mystiques, avec une ascension dans la douleur ou une rédemption salvatrice à grand renfort de larmes, mais il ne sait rien du processus de création musicale. Quand il n'est pas traité sous forme d'ellipse, voire totalement oublié, le sujet est abordé comme un éclair tombé du ciel, la star étant alors frappée du génie de la composition. Parmi les exceptions notables: le film sur Bruce Springsteen, focalisé sur l'écriture, et surtout celui sur N.W.A ( Straight Outta Compton ) du fait du caractère technique, presque tactile, de la création à base de samples.

De même, la chronologie de la carrière de l'artiste est souvent soumise à des anachronismes, des inexactitudes ou des chausse-trapes narratives au nom d'une efficacité toujours plus spectaculaire à l'écran. Bohemian Rhapsody est un parfait exemple de cette falsification chronologique, soit sur des détails (il est impossible que le titre «Fat Bottomed Girls» ait été joué lors de la tournée américaine de 1974, le titre ne sortant qu'en 1978), soit sur des éléments biographiques bien plus douloureux (l'annonce de la séropositivité de Freddie Mercury à ses collègues avant le concert du Live Aid… deux ans avant son diagnostic!). Autant de petits ou de grands arrangements avec la réalité qui accentuent le pathos et le prodigieux au détriment de l'exactitude documentaire.

Autre écart avec la réalité (même si l'histoire est présentée comme véridique) les biopics musicaux tendent à proposer une version socialement acceptable de leur héros alors qu'il s'agit souvent de rock stars aux vies dissolues ou aux comportements loin d'être exemplaires. Misogynie, violences sexistes et sexuelles, usage de stupéfiants sont atténués ou tus pour pouvoir être diffusés sans restriction d'âge et attirer des consommateurs en nombre, sans offenser qui que ce soit.

Les rugosités sont abolies, les écarts avec la morale ou la loi revus et corrigés à l'aune des questions contemporaines. Le Dylan incarné par Chalamet fait exception, antipathique au possible comme l'original. À une époque où les rebelles du rock sont intronisés au Rock and Roll Hall of Fame , les biopics contribuent à leur muséification. Dans cette quête d'honorabilité, l'entourage des stars prend désormais plus d'importance: le héros est forcément victime de son manager, des médias, du système.

Plus de sincérité dans la fiction?

Quels sont finalement les meilleurs biopics sur les stars de la musique? Ceux qui empruntent des chemins de traverse, comme Velvet Goldmine (de Todd Haynes, sur David Bowie) ou Aline (de Valérie Lemercier, sur Céline Dion)? Ou bien les films de fiction joués par les rocks stars?

En effet, tout David Bowie était déjà dans L'homme qui venait d'ailleurs (1976), Viva Las Vegas (1956) est une forme de prémonition du destin d'Elvis et l'ambivalence de Michael Jackson transparaît dans The Wiz (1978), adaptation du magicien d'Oz, avec Diana Ross et dont la musique fut supervisée par Quincy Jones, l'homme qui fera de Thriller un succès sans équivalent.

Par Joan Le Goff (Professeur des universités en sciences de gestion, Université Paris-Est Créteil Val de Marne UPEC)

Cet article est issu du site The Conversation