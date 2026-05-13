Animaux : des dépenses en hausse… et des sacrifices financiers

Selon Ipsos, le coût des animaux de compagnie augmente fortement, poussant de nombreux Français à faire des arbitrages financiers au quotidien. Une tendance qui traduit l'importance croissante accordée au bien-être animal.
Selon Ipsos, le coût des animaux de compagnie augmente fortement, poussant de nombreux Français à faire des arbitrages financiers au quotidien. Une tendance qui traduit l'importance croissante accordée au bien-être animal.
L'ouvrage Musée et Écologie. Missions, engagements et pratiques publié, sous la direction de Lucie Marinier, d'Aude Porcedda et d'Hélène Vassal, en janvier 2026, dans la collection «Musée-Mondes» des éditions de la Documentation française, dresse le riche panorama ... Lire la suite
De plus en plus d'études montrent que vivre avec un chien ou un chat peut avoir des effets positifs sur la santé physique et le bien-être mental. Ces effets sont notamment dûs à l'attachement fort des propriétaires pour leurs animaux de compagnie. Une étude originale ... Lire la suite
La sortie en salles de Michael , film biographique consacré au King of Pop décédé en 2009, s'inscrit dans un genre désormais bien installé. Lucratifs aussi bien pour Hollywood que pour l'industrie musicale, les biopics n'échappent pas à une certaine uniformité ... Lire la suite
Pour la première fois en 43 ans, Ikea a annoncé la fermeture d'un de ses magasins en Suède, un immense espace de 31 000 m² ouvert il y a seulement une dizaine d'années. Cette annonce est représentative de l'évolution de l'entreprise, qui mise désormais plutôt sur ... Lire la suite