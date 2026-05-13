 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Animaux : des dépenses en hausse… et des sacrifices financiers
information fournie par BoursoBank Clients 13/05/2026 à 08:30

Selon Ipsos, le coût des animaux de compagnie augmente fortement, poussant de nombreux Français à faire des arbitrages financiers au quotidien. Une tendance qui traduit l'importance croissante accordée au bien-être animal.

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank