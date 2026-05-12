Ikea ferme un immense magasin pour la première fois depuis plus de 40 ans : l'enseigne suédoise poursuit sa transformation

Ikea est en pleine mutation et semble vouloir privilégier des magasins plus petits, en ville. (illustration) (Mastrminda / Pixabay)

La fin d'une ère ? Ikea a récemment annoncé la fermeture, en 2027, d'un de ses immenses magasins en Suède. D'une superficie de 31 000 m², l'espace concerné se trouve à Borlänge, à 200 km au nord de Stockholm, et emploie actuellement 230 salariés, rapporte Dagens Industri dans un article relayé par BFMTV .

Des immenses magasins délaissés

Il s'agit d'une grande première en 43 ans : la dernière fois que l'entreprise suédoise avait fermé un magasin dans son propre pays remonte à 1983. L'immense plateforme ouverte en 2013 devrait être remplacée par un magasin plus petit dans un centre commercial voisin.

Dans un communiqué, Ikea a expliqué que plus de 20 % de ses ventes se faisaient désormais en ligne et que les clients consommaient différemment. Les immenses magasins pensés pour maximiser les achats d'impulsion sont moins fréquentés et servent de plus en plus souvent comme showroom, espace de conseil ou simple point de retrait.

Miser sur la proximité et l'e-commerce

Face à une baisse de son chiffre d'affaires et de son bénéfice net, l'entreprise suédoise a donc repensé sa stratégie. Elle mise désormais sur des formats de magasins plus compacts (entre 2 000 et 4 000 m² contre 15 000 à 30 000 m² avant) situés dans les villes, et sur l'e-commerce.

En France, où les ventes numériques représentent aujourd'hui 29 % du chiffre d'affaires (contre 10 % avant la pandémie de Covid-19), Ikea a ainsi annoncé l'ouverture prochaine d'un magasin à Limoges, et d'un autre au Mans.