Héritons‑nous des traumatismes de nos parents? Pas exactement

La biologie transmet des possibilités, mais les gènes ne déterminent pas le destin. (crédit: Adobe Stock/photo générée par IA)

L'idée selon laquelle les traumatismes «se transmettent» des parents aux enfants est très séduisante. Cependant, à ce jour, les neurosciences n'ont pas démontré que nous héritions de souvenirs de guerres, d'une agression ou d'une perte subie par nos ancêtres, même si certaines études indiquent que la biologie et l'environnement peuvent bel et bien avoir une influence.

D'une manière très générale, ce qui se transmet d'une génération à une autre, ce n'est pas le traumatisme en soi, mais une plus grande sensibilité (ou une adaptation) des systèmes qui régulent la peur et le stress. Cette transmission peut se produire par le biais de la vie familiale, de l'environnement prénatal et, peut-être, de certains mécanismes épigénétiques dont l'importance chez l'humain fait encore l'objet de débats.

De plus, lorsqu'une expérience est à l'origine d'un syndrome de stress post-traumatique, elle n'est pas enregistrée dans une seule et même «zone de la peur», pour ainsi dire.

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Le traumatisme laisse des traces dans le cerveau

Certaines études de neuroimagerie décrivent des altérations dans des régions du cerveau telles que l'amygdale et le cortex préfrontal. La première est impliquée dans la détection des menaces et la seconde dans la régulation des émotions ainsi que dans la suppression des réactions de peur qui ne sont plus utiles. L'hippocampe, une structure cérébrale très importante pour replacer les souvenirs dans leur contexte, joue également un rôle.

Toutes ces zones font partie de réseaux cérébraux qui s'activent pour détecter les stimuli pertinents et pour réguler notre réponse en fonction de l'expérience (ce que l'on appelle les réseaux de saillance, de contrôle exécutif et de traitement autoréférentiel). Cependant, les résultats varient d'une personne à l'autre et d'une étude à l'autre: il n'existe pas de signature cérébrale unique du traumatisme.

Étant donné que les réseaux qui viennent d'être mentionnés se trouvent dans le cerveau de la personne qui a vécu l'événement, et non dans ses ovules ou dans ses spermatozoïdes, et étant donné que les souvenirs sont maintenus par des modifications de la plasticité au niveau des circuits et des ensembles de neurones (on emploie le terme d'engrammes), il est difficile d'imaginer (et, en réalité, nous ne le connaissons pas encore) un mécanisme biologique capable de copier une scène, une émotion précise ou un souvenir autobiographique depuis le cerveau d'un parent vers celui de son descendant.

On apprend du danger

Le cerveau de l'enfant se construit par interactions avec les autres. Les filles et les garçons apprennent, par imitation et par expérience, quelles situations ils doivent considérer comme sûres ou dangereuses. Ils observent les expressions faciales, les postures, les silences ainsi que ce qui nous fait peur, ce que nous rejetons ou ce que nous évitons.

À ce propos, une méta-analyse a montré que les bébés, quand ils voient leurs parents réagir avec peur face à quelque chose de nouveau, peuvent eux aussi ressentir davantage de crainte et éviter ce stimulus. Les effets observés furent faibles à modérés, mais ils aident à comprendre comment une personne ayant subi un traumatisme peut transmettre à ses enfants un sentiment accru de danger ou davantage de difficultés à gérer leurs émotions.

Mais cela ne signifie pas que les enfants développeront inévitablement un trouble. Pour que cela se produise, d'autres facteurs doivent entrer en jeu, tels que le tempérament, l'influence des personnes qui s'occupent d'eux, le soutien social, les expériences ultérieures ou la capacité du système nerveux à continuer d'évoluer.

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Et quel rôle joue la grossesse?

Un stress intense pendant la grossesse peut modifier les taux d'hormones, provoquer une inflammation et perturber le métabolisme ainsi que le fonctionnement du placenta. Ces signaux font partie de l'environnement dans lequel le cerveau fœtal se développe; ils peuvent donc être associés à des différences ultérieures au niveau de la connectivité cérébrale, de la régulation émotionnelle et, une fois encore, de la réponse au stress.

Cependant, la science indique que les effets observés chez l'humain peuvent varier et qu'il est difficile de distinguer le stress d'autres facteurs tels que la santé de la mère, la pauvreté, la nutrition ou l'environnement après la naissance.

En tout état de cause, il serait plus pertinent de parler de programmation prénatale que d'hérédité intergénérationnelle. Pendant la grossesse, le fœtus est directement exposé aux changements hormonaux, métaboliques et immunitaires qui se produisent dans l'organisme maternel. C'est pourquoi, si on observe par la suite une différence chez l'enfant, on ne peut affirmer qu'un signal biologique s'est transmis d'une génération à l'autre sans exposition directe.

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L'épigénétique

L'épigénétique étudie les mécanismes qui régulent l'activité des gènes sans modifier la séquence de l'ADN, par exemple la méthylation. Des études menées sur des animaux indiquent que certains signaux environnementaux peuvent affecter la descendance par le biais des gamètes.

Il est toutefois beaucoup plus difficile de le démontrer chez les humains puisque la génétique, la grossesse, l'éducation, la culture et les conditions sociales se transmettent simultanément, alors qu'une grande partie des marques épigénétiques se réorganisent au cours de la formation des gamètes et du développement embryonnaire.

Une étude publiée en 2025 a mis en évidence, chez 131 membres de trois générations de familles syriennes, des profils de méthylation associés à une exposition à la violence. Bien que ce résultat soit pour le moins frappant, ces travaux ne prouvent pas de manière irréfutable que le traumatisme psychologique soit héréditaire. Notamment parce que l'analyse a porté sur des cellules buccales, que le nombre de sujets étudiés était réduit et que les auteurs eux-mêmes ont indiqué qu'une validation serait nécessaire. Une marque épigénétique peut être une cause, une conséquence ou simplement un indicateur d'une exposition.

Nous héritons de possibilités

Tout bien considéré, la conclusion la plus prudente consiste à dire que nous n'héritons pas des souvenirs traumatiques de nos ancêtres. Nous pouvons toutefois recevoir des gènes qui influencent notre sensibilité au stress, surtout si notre mère a connu une grossesse compliquée ou si, malheureusement et injustement, nous avons grandi dans une famille vivant dans la détresse.

Tout ce processus de transmission est bien réel, mais au même titre que nos capacités à nous adapter, à entretenir de bonnes relations, à bénéficier de meilleures conditions de vie et à avoir accès à des thérapies efficaces qui modifient les circuits de la peur.

La biologie transmet des possibilités, elle ne prononce pas de condamnations. Ou, comme le souligne le titre d'un autre article publié dans The Conversation, les gènes ne déterminent pas le destin .

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L'essentiel :

Selon une idée reçue, les traumatismes pourraient «se transmettre» au sein des familles, d'une génération à une autre.

Mais l'hypothèse selon laquelle nous pourrions hériter des souvenirs traumatiques de nos ancêtres n'est pas validée par la science.

La recherche explore néanmoins diverses pistes, comme l'épigénétique et le contexte de la grossesse, pour comprendre notre sensibilité au stress.

Par Francisco José Esteban Ruiz (Universidad de Jaén)

Cet article est issu du site The Conversation