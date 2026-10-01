Rakuten a fermé en France ce jeudi 1er octobre : que doivent faire ceux qui ont acheté sur la plateforme récemment ?

La plateforme de vente en ligne Rakuten France a fermé ce mercredi 30 septembre. (illustration) (Rupixen / Pixabay)

Clap de fin pour Rakuten France. La plateforme a cessé son activité en France depuis ce mercredi 30 septembre 23h59, rapporte RMC Conso . Depuis une dizaine d'années, le site était confronté à un déclin de son activité : son nombre de clients avait chuté de 33 % en dix ans et son trafic de 42 %, notamment à cause du succès des plateformes chinoises Shein et Temu.

Les vendeurs doivent se manifester avant le 10 novembre

Dans un communiqué, le groupe affirme n’avoir trouvé aucun repreneur répondant à ses critères. Le comité économique et social avait d'ailleurs rendu un avis négatif sur les différentes propositions reçues. Près de 180 salariés sont concernés par cette fermeture. La filiale espagnole de Rakuten, qui partage la même structure que l'entité française, ferme elle aussi ses portes.

Les vendeurs qui attendent encore un versement peuvent être rassurés, affirme la plateforme. Leurs fonds ne sont pas détenus directement par Rakuten, mais par Mangopay, le partenaire de paiement de la marketplace. Pour récupérer leur argent, Rakuten invite les vendeurs concernés à soumettre leur demande de reversement avant le 10 novembre 2026 à 23h59, date à laquelle les comptes deviendront définitivement inaccessibles.

Que deviennent les garanties et les points de fidélité ?

Côté garanties, Rakuten continue de traiter les réclamations pendant un délai limité après la fermeture. Ensuite, chaque acheteur devra contacter directement le vendeur concerné. Ce dernier reste en effet seul responsable des garanties légales sur ses produits : garantie de conformité et garantie des vices cachés. Ces obligations ne changent pas avec la fermeture de la plateforme.

En revanche, les points de fidélité Club R non encore utilisés à la date du 30 septembre 2026 sont définitivement perdus. Jusqu'à cette date, il était possible de les dépenser sur le site, de les échanger contre des cartes cadeaux, ou de les faire virer sur un compte bancaire. L'accès au compte utilisateur, avec l'historique des achats restera ouvert jusqu'au 10 novembre 2026 à 23h59.