Peut-on utiliser l'eau de pluie dans sa maison en 2026 ? Usages autorisés, interdictions et réglementation

Certains usages sont interdits avec de l'eau de pluie récupérée (Crédits: Adobe Stock - IA)

Face aux épisodes de sécheresse et à la hausse du prix de l'eau, de plus en plus de particuliers installent un récupérateur d'eau de pluie. Mais tous les usages ne sont pas autorisés. Peut-on alimenter ses toilettes ? Son lave-linge ? Boire l'eau récupérée ? Voici ce que prévoit la réglementation en 2026.

Comment se répartit la consommation d'eau potable en France ?

93 % de l'eau potable que nous utilisons à la maison est dédiée à l'hygiène et au nettoyage (1) :

39% de l'eau potable consommée par un foyer sont utilisés pour l'hygiène corporelle (douche, bain, etc.).

20% alimentent la chasse d'eau des WC.

22% servent pour le lavage du linge et de la vaisselle.

6% sont utilisés pour le lavage de la voiture ou l'arrosage du jardin.

Seulement 6% de l'eau potable consommée par un foyer servent à faire la cuisine et seulement 1% de l'eau potable consommée dans un foyer est bue ! (1)

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Que dit la réglementation sur la récupération de l'eau de pluie en 2026 ?

Qu'est-ce que l'eau de pluie récupérée ?

Il s'agit des «eaux issues des précipitations atmosphériques collectées à l'aval de surfaces inaccessibles aux personnes, hors opérations d'entretien et de maintenance», selon la définition du Service public (2).

En clair, il s'agit de l'eau collectée lorsqu'elle descend de toitures inaccessibles et qui est ensuite acheminée et stockée dans une cuve de récupération spécifique, grâce à un système de gouttières et de filtres qui retiennent les feuilles et autres impuretés.

Pourquoi l'utilisation de l'eau de pluie est-elle encadrée ?

L'eau de pluie récupérée peut contenir des polluants chimiques, comme par exemple des pesticides, des métaux ou même des fibres d'amiante provenant des toitures.

L'eau de pluie n'est pas potable, elle est classée comme eau impropre à la consommation humaine (EICH).

Malgré tout, elle peut être utilisée dans de nombreux cas.

Quels usages de l'eau de pluie sont autorisés à l'extérieur ?

Si vous avez simplement installé un récupérateur d'eau de pluie sans branchement, comme l'une de ces grandes cuves posées le long d'une façade et reliée au tuyau de gouttière que vous avez sûrement déjà vu, vous pouvez utiliser l'eau collectée pour les taches suivantes (2) :

Arrosage des jardins potagers et espaces verts de votre propriété.

Lavage des véhicules lorsqu'il est réalisé à votre domicile.

Alimentation des fontaines décoratives non destinées à la consommation humaine.

Nettoyage des surfaces extérieures (sols, façades).

Peut-on utiliser l'eau de pluie à l'intérieur de la maison ?

Oui, sous certaines conditions règlementaires afin d'éviter tout risque sanitaire (2).

Quels usages domestiques sont autorisés ?

Si vous avez installé un récupérateur d'eau de pluie avec branchement, comme par exemple une cuve enterrée avec une pompe et un circuit d'eau non potable desservant l'intérieur de la maison, vous pouvez utiliser l'eau de pluie récupérée pour les usages suivants :

Utiliser le lave-linge (en installant un filtre spécifique).

Alimenter la chasse-d'eau des WC.

Nettoyer les sols à l'intérieur de la maison.

Quelles sont les obligations pour utiliser l'eau de pluie dans son logement ?

Attention, si vous installez une cuve de récupération des eaux pluviales avec branchement, vous devez respecter une règlementation spécifique :

Le circuit d'eau non potable doit être totalement indépendant du circuit d'eau potable pour ne pas risquer de le contaminer et ainsi endommager le réseau d'eau potable public.

Les robinets d'accès à ce circuit et les WC ainsi alimentés doivent être signalés par une plaque «eau non potable» avec un pictogramme explicite.

Vous devrez aussi déposer une déclaration de travaux auprès de votre mairie.

Quels usages de l'eau de pluie sont interdits ?

Peut-on boire de l'eau de pluie ou prendre une douche ?

L'eau de pluie collectée n'est pas traitée et elle peut être contaminée. Que ce soit en extérieur ou à l'intérieur de la maison, il est donc strictement interdit pour des raisons sanitaires de :

Boire l'eau de pluie.

Cuisiner avec de l'eau de pluie.

Faire la vaisselle, que ce soit à la main ou pour alimenter un lave-vaisselle.

Prendre une douche ou un bain.

Se brosser les dents ou faire sa toilette.

Peut-on remplir une piscine avec de l'eau de pluie ?

Oui c'est possible, à conditions de respecter la règlementation locale et de respecter certaines exigences sanitaires.

Alors que les épisodes de sécheresse s'accumulent chaque été, et avec aux les restrictions d'usage de l'eau potable, remplir une piscine avec de l'eau de pluie pourrait-il être une solution viable ?

Avant d'arriver dans votre bac de récupération pour y être stockée, l'eau de pluie est passée par un système de collecte qui comporte des filtres pour bloquer les débris.

Il n'en reste pas moins que l'eau de pluie collectée peut contenir divers polluants mais aussi des bactéries.

Pour pouvoir vous baigner en toute sécurité dans une piscine remplie d'eau de pluie, il faut que votre bassin soit équipé de filtres comme un filtre à sable ou un filtre à charbon.

Vous devrez être très vigilant sur la qualité de l'eau en la testant régulièrement, par exemple avec des bandelettes, pour vérifier des paramètres comme le pH, la dureté de l'eau, etc.

Vous pourrez ensuite la traiter en conséquence, par exemple avec du chlore, un système de traitement biologique ou encore un système d'électrolyse au sel pour désinfecter l'eau et éviter toute contamination.

N'hésitez pas à vous rapprocher d'un pisciniste professionnel qui saura vous recommander le système le plus adéquat à votre situation.

Toutefois, même en prenant toutes ces précautions, certaines communes interdisent d'utiliser l'eau de pluie pour remplir une piscine, ou exigent une installation spécifique. Il est donc important de se renseigner sur la règlementation locale.

Quelles aides pour financer un récupérateur d'eau de pluie ?

Quel budget prévoir pour installer un récupérateur d'eau de pluie ?

En fonction du système de récupération des eaux de pluie que vous souhaitez installer, d'une simple cuve hors-sol à une cuve enterrée avec pompe et réseau intérieur, la facture peut varier de quelques dizaines à plusieurs milliers d'euros.

Existe-t-il des subventions pour la récupération d'eau de pluie ?

Oui, certaines aides existent pour vous aider à financer l'installation d'un récupérateur d'eau de pluie.

Il est possible dans certains cas de bénéficier d'une TVA réduite à 10% sur la fourniture et la pose du matériel par une entreprise, mais la plupart des aides se font à l'échelle locale.

Il vous faut donc vous rapprocher des collectivités (mairie, département) pour savoir si des subventions sont possibles pour vous aider à financer l'installation d'un récupérateur des eaux de pluie.

Peut-on financer son installation avec un prêt personnel ?

Pour boucler votre financement, vous pouvez également avoir besoin de vous tourner vers un prêt personnel.

Si vous êtes client Boursobank, vous pouvez bénéficier d'un prêt personnel d'un montant de 3.000 à 75.000 euros pour réaliser vos projets de travaux et d'aménagement.

Vous pouvez utiliser le simulateur Boursobank pour déterminer quelle est votre capacité d'emprunt, le taux qui peut vous être proposé et visualiser la durée de remboursement et le montant des mensualités.

À retenir sur l'utilisation de l'eau de pluie

L'eau de pluie peut être utilisée pour certains usages domestiques.

Son utilisation est strictement encadrée à l'intérieur du logement.

Elle ne doit jamais être confondue avec le réseau d'eau potable.

Certaines installations doivent respecter des obligations sanitaires et de signalisation.

(1) «Quelle est la consommation d'eau moyenne par ménage, Mise à jour 04/06/2026, Centre d'Information sur l'Eau». (2) «Récupération de l'eau de pluie», Service-public.fr, 12/12/2025.

FAQ : tout savoir sur l'utilisation de l'eau de pluie

Peut-on utiliser l'eau de pluie pour les toilettes ?

Oui, il est possible d'utiliser l'eau de pluie récupérer pour remplir la chasse d'eu des toilettes, grâce à un circuit d'eau non potable distinct du réseau d'eau potable pour éviter tout risque de contamination.

Une plaque avec la mention «non potable» et un pictogramme doit toutefois être apposé à côté de réservoir des WC.

Peut-on boire l'eau de pluie récupérée ?

Non, il n'est pas possible d'utiliser de l'eau de pluie collectée pour la boire ou même pour cuisiner.

Il est également interdit de l'utiliser pour se brosser les dents ou pour toute autre geste d'hygiène corporelle comme une douche ou un bain.

Le lave-linge peut-il être alimenté par de l'eau de pluie collectée ?

Oui, il est possible d'utiliser de l'eau de pluie collectée pour faire fonctionner un lave-linge, à conditions d'utiliser des filtres spécifiques et de déclarer l'installation mise en place en mairie.

Peut-on remplir une piscine avec de l'eau de pluie ?

Oui c'est possible, à condition de disposer d'un système de récupération d'eau adéquat et de traiter l'eau de pluie collectée correctement.

Il faudra surveiller de près la qualité de l'eau en la testant et la traiter régulièrement pour éviter les problèmes de contamination.

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