Damart va vendre ses vêtements chez Carrefour, Leclerc, et U : une petite révolution pour rajeunir sa clientèle

Des vêtements Damart vont se retrouver dans les rayons des magasins Carrefour, Leclerc ou U. (illustration) (Pexels / Pixabay)

Damart opère un virage stratégique historique. Plus de 70 ans après l'invention du Thermolactyl, la marque nordiste a choisi de se tourner vers la grande distribution, rapporte BFM Business . À partir de cet automne, vous pourrez ainsi trouver des produits Damart dans plus de 1 100 magasins en France, chez Carrefour, E.Leclerc, Coopérative U et La Halle.

La marque fondée à Roubaix en 1953 s'est toujours concentrée sur la vente directe via ses catalogues, ses magasins et Internet. Elle avait fait des incursions dans la grande distribution en vendant quelques produits chez Gamm Vert et Intersport. Mais les nouveaux partenariats lui font changer d'échelle avec une volonté : rajeunir sa clientèle.

Cibler les « frileux de 7 à 99 ans »

La marque est en effet associée aux seniors. Il s'agit maintenant de cibler les « frileux de 7 à 99 ans » . Damart va fournir à ces magasins une gamme limitée autour de la technologie Thermolactyl - textile près du corps qui conserve mieux la chaleur et évacue l'humidité. Les articles seront vendus à partir de 19,90 euros.

Dans le même temps, la marque nordiste présente un nouveau vêtement cette saison, le « Thermolactyl Light and Warm », offrant une isolation identique au niveau « Sensitive 2 », mais 50 % plus léger. Elle va également se diversifier en dehors de l'habillement en lançant ses couettes de lit en décembre prochain qui seront fabriquées à partir de « Recylactyl », des fibres issues du recyclage de chutes de Thermolactyl.