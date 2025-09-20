Google Lens Shopping: comment trouver et acheter des produits en quelques clics?

L’intelligence artificielle de Google Lens pourrait révolutionner le shopping grâce à la comparaison de centaines de prix. ( crédit photo : Getty Images )

Google Lens enregistre 20 milliards de recherches dans le monde. Une sur quatre est liée à un achat chaque mois. Cet outil innovant permet d'identifier et d'acheter des produits en un instant grâce à la reconnaissance visuelle. Cet outil pourrait bien transformer notre façon de faire du shopping en ligne et en magasin.

Un accès virtuel aux produits possible grâce à Google Lens

Prendre en photo un produit depuis son smartphone et accéder instantanément à des informations détaillées le concernant est une des fonctionnalités offertes par Google Lens. Ce service est un véritable outil pratique au moment de faire son shopping. Grâce à Google Lens, il est possible de comparer les prix des enseignes proches de vous, d'obtenir des informations sur les produits similaires à celui pris en photo près de vous et même d'accéder aux avis clients. Cela permet de comparer en quelques clics les meilleurs prix, sans avoir à se rendre dans un magasin ou ouvrir une multitude d'onglets sur son téléphone. L'intégration de l'intelligence artificielle (IA) permet aussi de prendre en photo le simple motif d'une veste et de trouver les enseignes alentour vendant ce type de produit. Un résumé est alors proposé sur l'objet convoité; vous êtes libre d'interagir avec l'IA pour en savoir plus et poser plus de questions.

Google Lens utilise l'intelligence artificielle pour optimiser le shopping en ligne

Pour réussir cette prouesse, le géant américain s'appuie sur une nouvelle forme d'intelligence artificielle baptisée Multitask Unified Model (modèle multitâches unifié). Cette technologie regroupe simultanément des informations de différents formats: texte, image et vidéo. Ces données délivrées aux usagers proviennent du Shopping Graph et ses 45 milliards de références produits constamment mises à jour. À ce jour, cette fonctionnalité est uniquement disponible pour les produits de beauté, les jouets, l'électronique et l'ensemble des objets dont les magasins partagent le stock sur Google Merchant Center . L'IA s'appuie également sur des données compilées sur YouTube. Vous souhaitez par exemple réparer votre voiture sans réussir à trouver le nom de la pièce défectueuse? Grâce à Google Lens, le nom de cette dernière vous est proposé et provient peut-être d'une vidéo YouTube.

La conformité de Google Lens au RGPD est surveillée de près

À ce jour, cette innovation de Google respecte le règlement général sur la protection des données (RGPD). La situation va peut-être évoluer dans les mois ou les années à venir. La CNIL irlandaise vient d'ouvrir une enquête en septembre dernier. Le but est de s'assurer du bon respect des règles européennes au sujet du développement de son modèle de langage PaLM 2. Elle craint que Google ne recueille des données personnelles des usagers sans leur autorisation. En 2023, ChatGPT a ainsi dû être interrompu brièvement en Italie, l'historique des discussions des usagers italiens étant utilisé par l'IA pour s'améliorer. En juin 2023, Gemini, l'IA de Google, avait aussi dû être retardé pour s'assurer de sa conformité au RPGD.

Consomme-t-on davantage depuis la diffusion de l'IA?

Selon une étude menée par McKinsey, environ 35% des ventes sur Amazon sont directement générées par les recommandations personnalisées basées sur l'IA. C'est que l'un des avantages de cette technologie dans l'e-commerce est d'offrir une expérience utilisateur modelée en fonction de ses désirs. Les moteurs de recommandation sont ainsi plus aptes à prédire les besoins du client et donc à lui proposer des produits susceptibles de déclencher l'acte d'achat. Des suggestions qui s'améliorent grâce au machine learning et aux analyses de données des particuliers. Les consommateurs sont par ailleurs friands de cette technologie. Dans la quatrième édition de son rapport annuel sur les tendances de consommation, intitulé What Matters to Today's Consumer («Ce qui compte pour le consommateur d'aujourd'hui»), Capgemini Research Institute constate que 71% des consommateurs souhaitent que l'IA générative soit intégrée à leurs expériences d'achat et 46% d'entre eux sont enthousiastes à l'idée de laisser l'IA générative faciliter (ou influencer) leurs achats en ligne.

À lire aussi:

Fier d'acheter français: les alternatives aux marques américaines dominantes

Seconde main: Vinted est le premier vendeur de vêtements en France, loin devant Shein

Louer ses vêtements plutôt que les acheter a-t-il un vrai impact environnemental?