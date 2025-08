Payer plus pour attendre moins: ces prix des pass coupe-files dans 4 parcs

Les parcs d’attractions proposent de plus en plus souvent des coupe-files payants. ( crédit photo : Getty Images )

Les pass coupe-files vous permettent d’accéder rapidement à vos attractions favorites

Les systèmes de pass coupe-files permettent aux visiteurs de réserver un créneau horaire ou de bénéficier d’une priorité de passage dans les attractions de leur choix. Les quantités disponibles à la vente sont limitées pour ne pas impacter les files d’attente classiques. Il est donc conseillé d’acheter le pass en ligne avant votre visite lorsque cela est possible. De plus, les préventes permettent parfois de profiter de tarifs plus avantageux. Une fois sur place, il vous suffit de vous connecter à l’application mobile du parc et de présenter un QR code à l’entrée de l’attraction pour bénéficier d’un accès prioritaire. Vous rejoignez alors une courte file d’attente de 10 à 15 minutes maximum.

Ces offres sont tentantes pour les visiteurs frustrés de perdre un temps précieux à faire la queue. Toutefois, leur coût n’est pas négligeable. Il vient s’ajouter au prix des billets, et peut rapidement peser sur le budget du séjour. Nous vous détaillons les offres des principaux parcs d’attractions.

Disneyland Paris propose deux «Premier Access»

Disneyland Paris est le premier parc à avoir mis en place des «Fast Pass» dans les années 1990. Ce service gratuit permettait aux visiteurs de réserver un créneau pour une attraction. Il a été remplacé par deux offres payantes:

Le Disney Premier Access One est un coupe-files vendu à l’unité. Il permet d’acheter un créneau de passage rapide dans l’une des 17 attractions éligibles (11 dans le parc Disneyland Paris, et 6 dans le Parc Walt Disney Studios). Le nombre de pass mis en vente chaque jour est limité. Vous pouvez réserver jusqu’à 3 créneaux par visiteur pour une même attraction sur l’application. Le tarif oscille entre 5 et 21 euros par personne selon la date et l’attraction. Il est identique pour les adultes et les enfants de plus de 3 ans.

par personne selon la date et l’attraction. Il est identique pour les adultes et les enfants de plus de 3 ans. Le Disney Premier Access Ultimate offre un accès prioritaire à 16 attractions dans les deux parcs. Il est possible de l’acheter en amont de votre visite. Vous bénéficiez d’un seul passage pour chaque manège, quand vous le souhaitez dans la journée. Le prix démarre à 95 euros et peut atteindre 195 euros en très haute saison.

Le «Filotomatix» vous évite les longues files d’attente au Parc Astérix

Le Parc Astérix (partenaire The Corner *) a introduit une gamme de coupe-files offrant des avantages modulables selon vos préférences et votre budget:

Filotomatix Illimité: vous accédez à 14 attractions sans attente, autant de fois que vous le souhaitez. Vous disposez en plus d’un accès privilégié aux spectacles. Le pass est vendu 130 euros en prévente, 135 euros sur place.

en prévente, sur place. Filotomatix Or: vous profitez d’un seul et unique passage sans attente dans 11 attractions ( 49 euros /55 euros ).

). Filotomatix Argent: grâce à ce pass, vous divisez le temps d’attente par deux dans 12 attractions. Il est limité à un passage par manège ( 30 euros /35 euros ).

). Filotomatix Bronze: vous patientez dans une file d’attente virtuelle, et non sur place. Un chronomètre démarre au moment de la réservation, et votre smartphone vous prévient lorsqu’il est l’heure. Ce pass ne peut être utilisé qu’une seule fois par manège ( 15 euros/20 euros ).

). Filotomatix Unité: ce coupe-files vous offre un accès prioritaire à l’une des 14 attractions éligibles. Il coûte 8, 10 ou 12 euros selon le manège.

Ces montants viennent s’ajouter au prix du billet, compris entre 45 euros et 65 euros pour un adulte.

Le pass Futuroscope améliore l’expérience visiteur

Le parc d’attractions poitevin propose deux types de pass:

Le Pass Premium + vous donne droit à 5 accès prioritaires pour 1 personne ou à partager en tribu, à utiliser dans les attractions de votre choix. Vous profitez également de 10% de réduction dans les boutiques du parc (hors photo souvenir et librairie). Il coûte entre 40 et 60 euros .

. Le Pass Gold donne un accès prioritaire et illimité à toutes les attractions. À cela, s’ajoute un accès aux places Gold du spectacle nocturne, 15% de remise dans les boutiques et le parking. Son coût est de 99 euros ou 149 euros selon la date.

Optimisez votre séjour au Puy du Fou grâce au Pass Émotion

Le Pass Émotion vous garantit un accès prioritaire et des emplacements privilégiés dans les tribunes de 11 spectacles du Puy du Fou, jusqu’à 10 minutes avant le début de chaque représentation. Il coûte 30 ou 35 euros par personne et par jour en prévente sur le site Internet, contre 49 euros sur place.

Le top 3 des parcs ayant attiré le plus de visiteurs en 2024 - Le Puy du Fou complète le podium avec 2,8 millions de visiteurs. - Le Parc Astérix conforte sa seconde place avec 2,84 millions de visiteurs, soit 28.000 de plus qu’en 2023. - Disneyland Paris: le parc de Marne-la-Vallée accueille plus de 15 millions de touristes chaque année, dont 10 millions pour le parc historique, et 5 millions pour son petit frère Walt Disney Studios. Malgré une baisse de la fréquentation liée aux Jeux olympiques, il conserve sa place de leader.

